Dezvăluiri tari ale lui Adrian Mititelu. Care este de fapt salariul real al lui Gino Iorgulescu la LPF

Supărat pe șefii fotbalului românesc, și a dezvăluit salariul pe care îl încasează Gino Iorgulescu la LPF. Pe lângă venitul președintelui ligii, patronul oltenilor a mai oferit și alte detalii incredibile legate și de FRF.

Intrat în legătură directă la FANATIK SUPERLIGA, pe care îl primește Gino Iorgulescu la LPF. Astfel că finanțatorul lui FCU Craiova susține că președintele ligii încasează o sumă lunară în valoare de 30.000 de euro net.

Pe lângă acest lucru, patronul oltenilor din Liga 2 susține că anual FRF și LPF cheltuiesc 25 de milioane de euro nejustificat în contextul unui fotbal românesc care nu are realizări mari din punct de vedere financiar.

“Se mănâncă foarte mulți bani și la Ligă și în FRF. Liga mănâncă 7 milioane de euro pe an, ceea ce este inadmisibil pentru un fotbal atât de sărac. Sunt niște birocrați care nu valorează nimic.

Ar trebui să fie câțiva angajați, 2-3 maxim. Sunt oameni care iau 30.000 de euro salariu net pe lună, pe contract de muncă. Să plătești 45.000 de euro pentru un președinte de Ligă pe lună?

Păi am înnebunit cu toții? Ca să ce? Gino are 30.000 de euro și cu taxe, aproape 50.000 de euro pe lună. Mănâncă 7 milioane de euro pe an degeaba și stă într-0 vilă construită de Dragomir.

“25 de milioane de euro pe an se fură din fotbalul românesc”

Are cheltuieli foarte mari cu întreținerea și cu mii de secretare și de angajați. Au jurnaliști cărora le dau zeci sau sute de mii de euro pe an să scrie tot felul de lucruri. Și ce mai au ei pe acolo.

La Federație e la fel. Își aduc prietenii, rudele acolo și le dau funcții. 25 de milioane de euro pe an se fură din fotbalul românesc legal sau ilegal. De aceea e bătălia mare pentru posturile astea.

Sunt și oameni politici care și-au trimis apropiații să lucreze în astfel de locuri. De aceea sunt sprijiniți în instanță și te lupți cu ei și e foarte greu. Au multe ramificații. Politicul îi sprijină. Îi cheamă în delegații, le mai dau una alta“, a declarat Adrian Mititelu la FANATIK SUPERLIGA.

