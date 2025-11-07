Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB și-ar fi schimbat complet sistemul de joc în cazul în care transferul lui Louis Munteanu s-ar fi finalizat
Bogdan Mariș
07.11.2025 | 18:45
Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce sistem ar fi folosit FCSB în cazul în care Louis Munteanu ar fi ajuns la echipă. FOTO: colaj Fanatik
Louis Munteanu a fost foarte aproape de un transfer la FCSB, însă mutarea a căzut, deoarece Gigi Becali nu a fost de acord să achite salariul cerut de internaționalul român. Patronul campioanei a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre modul în care echipa s-ar fi schimbat din punct de vedere tactic în cazul în care transferul lui Louis Munteanu s-ar fi finalizat.

Cum ar fi arătat FCSB cu Louis Munteanu. Dezvăluirile lui Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit că FCSB ar fi jucat în sistemul 3-4-1-2 dacă Louis Munteanu și Lindon Emerllahu ar fi ajuns la echipă. Patronul formației „roș-albastre” a declarat că l-ar fi „imitat” din acest punct de vedere pe finul său, Mirel Rădoi, care o pregătește pe Universitatea Craiova.

„Noi făcusem deja planul. Dacă îl luam pe Louis, jucam în sistem 3-4-1-2, cu Bîrligea și Louis în atac. Schimbam sistemul, îl imitam pe Rădoi. (n.r. cine ar fi jucat în linia de 3?) Radunovic, Ngezana și Cercel.

Jucau la mijloc David Miculescu, Tănase, Cisotti și încă un mijlocaș, iar în atac Bîrligea și Louis, cu Olaru în spatele lor. Mi-am adus aminte, îl băgam pe Emerllahu, el și Tănase jucau la mijloc. E șesar adevărat Emerllahu. Toată strategia era gata, 99% făcut. Toate le făcusem ca să jucăm 3-4-1-2”, a declarat Gigi Becali, care a dezvăluit în cadrul emisiunii și salariul imens solicitat de Louis Munteanu pentru a veni la FCSB.

De ce nu s-a mai făcut transferul lui Louis Munteanu la FCSB

În această afacere ar fi urmat să fie inclus și alt jucător important de la CFR Cluj, Lindon Emerllahu. Doar că în cele din urmă s-a intrat în impas din cauza salariului foarte mare solicitat de Louis Munteanu pentru a face acest pas, după cum a explicat și Mihai Stoica în direct la FANATIK SUPERLIGA: 

„(n.r. A cerut 60.000 de euro pe lună salariu) Pentru mine era enorm! În opinia mea, era ilogic să plătești o sumă atât de mare… Era aproape clauza lui Olaru! Îl lăsam pe Olaru, cel mai bun fotbalist al nostru, să plece pentru 5 milioane, iar apoi să ajungem să plătim o sumă aproape egală pentru achiziții.

Gigi când își pune ceva în cap, realizează, dar nici el nu suportă neseriozitatea într-o negociere, iar aici nu mă refer la club-club”. 

Louis Munteanu, cifre dezastruoase în acest sezon

Golgheter în sezonul trecut al Superligii, cu 23 de reușite, Louis Munteanu traversează un moment cumplit în noua stagiune. Atacantul lui CFR Cluj a reușit să marcheze de doar două ori în cele 15 partide disputate, în victoria cu Paksi din preliminariile Europa League (3-0) și în succesul din campionat cu Hermannstadt (2-1).

Atacantul a punctat o dată și pentru prima reprezentativă a României, în meciul amical cu Moldova din octombrie, câștigat cu 2-1. Acesta se află pe lista selecționerului Mircea Lucescu și pentru ultimele partide din grupa preliminară pentru CM 2026, cu Bosnia și San Marino.

