Dezvăluiri tari de la cel mai mare scandal al finalelor de Cupă, Steaua – Dinamo din 1988. „Arbitrul era șoferul lui Dinamo! M-a dus să semnez cu ei”. Exclusiv

Cupa României din sezonul 2025/2026 este pe ultima sută de metri, Universitatea Craiova și U Cluj fiind echipele care vor juca cu trofeul pe masă. În contextul sfârșitului de sezon, Andrei Vochin, prin intermediul emisiunii „Oldies but Goldies”, a discutat despre finalele Cupei României din istorie, transmițând că cea din 1988, dintre Steaua și Dinamo, a provocat cel mai mare scandal.
În cadrul emisiunii „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a povestit că cea mai controversată finală din istoria Cupei României este cea din 1988, dintre Steaua și Dinamo. Spre finalul partidei, la scorul de 1-1, Gavril Balint a reușit să înscrie, însă golul a fost anulat în urma unui offside semnalizat de arbitrul asistent George Ionescu. Interesant este că arbitrul era considerat dinamovist, iar Ștefan Iovan a povestit că Ionescu era chiar șoferul formației din Ștefan cel Mare.
„Au existat multe finale de Cupă care au provocat scandaluri, însă cel mai mare a fost cel din 1988, la finala dintre Steaua și Dinamo. Steaua a ieșit de pe teren după golul marcat de Balint, la scorul de 1-1. Spre finalul meciului, Balint scapă singur spre poartă și înscrie, însă arbitrul de margine, George Ionescu, ridică târziu fanionul, semnalizând offside.
George Ionescu era considerat dinamovist! Există și o poveste relatată de Iovan în cartea mea. Iovan, care era de la Reșița, voia să ajungă la Steaua și era așteptat în gară de o mașină. S-a urcat în ea crezând că merge la Steaua, dar s-a trezit la Dinamo. Cel care conducea mașina era chiar George Ionescu”, a relatat Andrei Vochin.
În urma deciziei luate de George Ionescu, Valentin Ceaușescu, unul din apropiații echipei Steaua și fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, a dat ordin ca echipa să iasă de pe teren. Totuși, greșeala arbitrului a fost umană, Balint fiind la doar câțiva centimetri de o poziție în afara jocului. La final, Dinamo a ridicat trofeul Cupei.
„A ridicat fanionul acolo… Acum, discuția este alta, pentru că tehnologia ne permite să vedem exact ce s-a întâmplat. Pentru o astfel de fază nu trebuia să se iasă de pe teren. Chiar dacă arbitrul a greșit, după softurile de astăzi vedem că a fost vorba despre o eroare umană. Spun asta pentru că, după acea finală, s-a făcut o analiză video de către cei de la Replay și s-a demonstrat că poziția lui Balint era neregulamentară, dar la doar câțiva centimetri. A fost offside la limită.
Totuși, Steaua a ieșit de pe teren, iar acela a fost unul dintre momentele în care Valentin Ceaușescu a intervenit într-un mod controversat. Se spune că a fost influențat puternic de Vadim Tudor, cunoscut ca suporter stelist. A izbucnit un scandal uriaș la tribuna oficială, iar Ceaușescu a cerut ca echipa să fie retrasă de pe teren. Dinamo a rămas pe teren și și-a adjudecat trofeul. Țețe Moraru a luat Cupa, i-a adunat pe jucători și a ridicat trofeul. A fost o finală cu multe controverse. După Revoluție, Steaua a cedat acea Cupă celor de la Dinamo”, a conchis Andrei Vochin.