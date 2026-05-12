Dezvăluiri tari de la cel mai mare scandal al finalelor de Cupă, Steaua – Dinamo din 1988. „Arbitrul era șoferul lui Dinamo! M-a dus să semnez cu ei”. Exclusiv

Cupa României din sezonul 2025/2026 este pe ultima sută de metri, . În contextul sfârșitului de sezon, Andrei Vochin, prin intermediul emisiunii „Oldies but Goldies”, a discutat despre finalele Cupei României din istorie, transmițând că cea din 1988, dintre Steaua și Dinamo, a provocat cel mai mare scandal.

În cadrul emisiunii „Oldies but Goldies”, Andrei Vochin a povestit că cea mai este cea din 1988, dintre Steaua și Dinamo. Spre finalul partidei, la scorul de 1-1, Gavril Balint a reușit să înscrie, însă golul a fost anulat în urma unui offside semnalizat de arbitrul asistent George Ionescu. Interesant este că arbitrul era considerat dinamovist, iar Ștefan Iovan a povestit că Ionescu era chiar șoferul formației din Ștefan cel Mare.

„Au existat multe finale de Cupă care au provocat scandaluri, însă cel mai mare a fost cel din 1988, la finala dintre Steaua și Dinamo. Steaua a ieșit de pe teren după golul marcat de Balint, la scorul de 1-1. Spre finalul meciului, Balint scapă singur spre poartă și înscrie, însă arbitrul de margine, George Ionescu, ridică târziu fanionul, semnalizând offside.

George Ionescu era considerat dinamovist! Există și o poveste relatată de Iovan în cartea mea. Iovan, care era de la Reșița, voia să ajungă la Steaua și era așteptat în gară de o mașină. S-a urcat în ea crezând că merge la Steaua, dar s-a trezit la Dinamo. Cel care conducea mașina era chiar George Ionescu”, a relatat Andrei Vochin.

Jucătorii de la Steaua au ieșit de pe teren

În urma deciziei luate de George Ionescu, Valentin Ceaușescu, unul din apropiații echipei Steaua și fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, a dat ordin ca echipa să iasă de pe teren. Totuși, greșeala arbitrului a fost umană, Balint fiind la doar câțiva centimetri de o poziție în afara jocului. La final, Dinamo a ridicat trofeul Cupei.

„A ridicat fanionul acolo… Acum, discuția este alta, pentru că tehnologia ne permite să vedem exact ce s-a întâmplat. Pentru o astfel de fază nu trebuia să se iasă de pe teren. Chiar dacă arbitrul a greșit, după softurile de astăzi vedem că a fost vorba despre o eroare umană. Spun asta pentru că, după acea finală, s-a făcut o analiză video de către cei de la Replay și s-a demonstrat că poziția lui Balint era neregulamentară, dar la doar câțiva centimetri. A fost offside la limită.

Totuși, Steaua a ieșit de pe teren, iar acela a fost unul dintre momentele în care Valentin Ceaușescu a intervenit într-un mod controversat. Se spune că a fost influențat puternic de Vadim Tudor, cunoscut ca suporter stelist. A izbucnit un scandal uriaș la tribuna oficială, iar Ceaușescu a cerut ca echipa să fie retrasă de pe teren. Dinamo a rămas pe teren și și-a adjudecat trofeul. Țețe Moraru a luat Cupa, i-a adunat pe jucători și a ridicat trofeul. A fost o finală cu multe controverse. După Revoluție, Steaua a cedat acea Cupă celor de la Dinamo”, a conchis Andrei Vochin.