News

Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: „Gino mi-a zis că l-au momit cu bani”

Giovanni Becali vine cu detalii din culise despre interviul lui Mario Iorgulescu din Italia și spune că acesta a fost rezultatul unei "combinații", nu o simplă inițiativă jurnalistică.
Daniel Spătaru
23.01.2026 | 16:30
Dezvaluiri tari despre interviulsoc al lui Mario Iorgulescu Giovanni Becali Gino mia zis ca lau momit cu bani
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a vorbit despre suferinţa lui Gino Iorgulescu şi cum a fost convins fiul său, Mario, să-i acorde un interviu lui Dan Capatos Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cazul lui Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF, a ţinut capul de afiş al începutului de an, după interviul pe care acesta l-a acordat din Italia jurnalistului Dan Capatos, de la Cancan. Subiectul a fost dezbătut şi în emisiunea „Giovanni Show”, unde impresarul Giovanni Becali a făcut dezvăluiri despre acest caz.

Giovanni Becali: „”N-a făcut-o Dan Capatos, cred că a făcut-o altcineva””

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri în premieră despre dedesubturile interviului acordat de Mario Iorgulescu. „S-au făcut nişte chestii, nişte combinaţii,  băiatul a primit nişte bani, e o combinaţie”, a spus Becali, la „Giovanni Show”. „A dat o lovitură jurnalistică (n.r. – Dan Capatos), dar s-au plătit nişte bani. A dat lovitura ajutat şi de alţii. De la Gino ştiu. Nu vreau să dezvolt mai mult, dar a primit bani, da. Şi era şi influenţat de alcool…”, a mai afirmat impresarul.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali nu a vrut să dezvăluie suma care i-a fost oferită lui Mario Iorgulescu pentru interviu, dar a dat de înţeles că nu este foarte mare, o sumă care nici pe departe nu se apropie de 40.000 de euro. El este de părere că în spatele celui care i-a luat interviul lui Mario se ascund, de fapt, alte interese. „N-a făcut-o Dan Capatos, cred că a făcut-o altcineva”, a adăugat el.

„Copilul lui Gino n-are nicio şansă să se reabiliteze”

Impresarul îl cunoaşte pe Mario Iorgulescu de când era copil şi s-a declarat şocat de transformarea acestuia. „În situaţia asta, copilul lui Gino n-are nicio şansă să se reabiliteze. E bolnav, nu mai are nicio şansă. Îl cunosc pe Mario de când avea 6-7 ani. L-am trimis în Elveţia, am vrut să-i dau eu nişte bani să se ducă în Elveţia să facă şcoala. Să stea acolo, sa nu mai vină aici, că se tot întorcea. Am vrut să mă duc eu acolo în Elveţia.

ADVERTISEMENT
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24.ro
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”

Îl cunosc de mic copil. L-am avut la masă cu mine, îl cunosc ca pe copilul meu. Acum e un copil de nerecunoscut”, a povestit Giovanni Becali, plin de amărăciune.

ADVERTISEMENT
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii:...
Digisport.ro
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"

Giovanni Becali: „Gino a vândut tot pentru acest copil”

În acelaşi timp, el a dezvăluit şi durerea părinţilor lui Mario, care a lăsat urme adânci pe chipurile acestora. „Să nu fii în pielea lui Gino şi a nevestei lui! Să nu fii în pielea lui! Tu nu vezi că s-a cocoşat? Bine că s-a mai bărbierit. E prietenul meu de 40-50 de ani”, a spus Becali. De asemenea, el a dezvăluit sacrificiile pe care le-a făcut Gino Iorgulescu, pentru Mario: „Gino avea casă la Snagov. A vândut-o şi p-aia, a vândut tot! A vândut tot pentru acest copil”.

Mario este singurul copil al lui Gino Iorgulescu, iar durerea preşedintelui LPF este cu atât mai mare. „Cum să nu fie supărat? Să ai un singur băiat… Îi mulţumesc lui Dumnezeu că am fete, Gigi să-i mulţumească lui Dumnezeu că are şi el trei fete, Victor la fel, o fată. Că dacă noi, din trei, aveam câte un băiat fiecare, Dumnezeu ştie ce figuri făceau ăştia prin oraş”, este concluzia lui Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri tari despre interviul-șoc al lui Mario Iorgulescu. Giovanni Becali: "Gino mi-a zis că l-au momit cu bani"

Panică printre părinții unei alte localități din Timiș din cauza ucigașului lui Mario:...
Fanatik
Panică printre părinții unei alte localități din Timiș din cauza ucigașului lui Mario: „Vor să-l mute de la școală”
Marin Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre, în continuare de negăsit. A treia zi...
Fanatik
Marin Viorel, marinarul dispărut pe Dunăre, în continuare de negăsit. A treia zi de căutări. Ce suspiciuni sunt – Update
Cele mai tari discursuri de la Davos 2026. „Intrăm într-o lume fără reguli”,...
Fanatik
Cele mai tari discursuri de la Davos 2026. „Intrăm într-o lume fără reguli”, avertismentul care a dominat Forumul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Care a fost...
iamsport.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Care a fost motivul din spatele deciziei drastice
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!