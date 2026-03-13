Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Este din nou tensiune între rapidiști, după ce Diana Șucu, soția patronului Dan Șucu, a avut unele declarații la FANATIK RAPID care nu i-au căzut bine lui Virgil Drăghia, fostul portar din Giulești. Acesta a replicat ironic, „în joc” intrând și prietenul său, Cristi Săpunaru, cu o postare pe rețelele de socializare.

Virgil Drăghia era șoferul lui Cristi Săpunaru la Rapid, nu portarul Rapidului!

Crescut la Academia Rapidului, Virgil Drăghia (35 de ani) și-a încheiat socotelile cu gruparea din Grant în vara lui 2024. Devenit eterna rezervă a lui Horațiu Moldovan și, mai apoi, a lui Marian Aioani, fostul goalkeeper nu avea timp să se plictisească în Giulești. Relația veche de prietenie cu Cristi Săpunaru a păstrat viu „rolul” lui Drăghia la Rapid până în ultima zi de contract.

FANATIK a aflat în exclusivitate că, deși nu mai prindea poarta Rapidului, Virgil Drăghia era folosit din plin de „fratele” Săpunaru. Cum fostul căpitan al alb-vișiniilor nu are permis de conducere, Drăghia a devenit șoferul lui Cristi Săpunaru. Fostul portar chiar a recunoscut, în cadrul emisiunii FANATIK „Suflet de Rapidist”, că îl ducea peste tot cu mașina pe „Săpun” și că e dispus să facă toată viața acest lucru. Cu doar 3 meciuri jucate în ultimul său an în Giulești, Drăghia ajunsese, practic, șoferul lui Cristi Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului.

„Da, îl iau dimineața de acasă și apoi îl las acasă. El nu are niciun fel de problemă. Dacă nu are permis și nu merge cu mașina… (n.r. – Dacă o să faci parte din echipa lui tehnică și o să fii în staff-ul lui, o să faci treaba asta toată viața) Și ce, dacă îl luam în spate era o problemă, dar așa?. (n.r. – O să fii șoferul lui toată viața) Nu e problemă”, a mărturisit Virgil Drăghia.

Condiția șoc pusă de Săpunaru lui Dan Șucu la prelungirea contractului

Junior al Rapidului, Virgil Drăghia a debutat la echipa mare în anul 2009, când Cristi Săpunaru era deja plecat la FC Porto. Ei au devenit însă colegi și totodată prieteni începând cu anul 2010, când fostul fundaș de fier al naționalei României a fost împrumutat de lusitani înapoi în Giulești.

Relația de prietenie dintre cei doi a devenit una atât de strânsă de-a lungul anilor încât Săpunaru a ajuns să pună o condiție șoc în momentul în care a semnat ultima prelungire de contract cu Rapid. FANATIK a aflat în exclusivitate că Săpunaru le-a transmis șefilor din Giulești că își pune semnătura pe noul contract doar dacă i se prelungește înțelegerea și lui Virgil Drăghia! Solicitarea sa a fost acceptată de conducere!

Virgil Drăghia, ironic cu declarațiile Dianei Șucu. A intervenit și Săpunaru!

În exclusivitate la emisiunea FANATIK RAPID, Diana Șucu, soția acționarului majoritar de la Rapid, a spus despre Virgil Drăghia că avea o alimentație total necorespunzătoare pentru un sportiv, . „Mi-aduc aminte că a fost extrem de dezamăgit (n.r. – Dan Șucu). Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă.

Acesta (n.r. – Virgil Drăghia) n-a fost în stare… Arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva (n.r. – la un meci pierdut de Rapid cu Farul). A fost extrem de supărat. Nu îi venea să creadă. El își primește salariul, este într-o altă poveste, da? Noul Rapid, într-o organizație echilibrată, așezată, perfectă, cumva. Și el vine cu 10 kilograme mai gras.

Cum să-ți treacă prin minte că mâncând cartofi prăjiți, mititei și eu știu ce alte lucruri, prăjituri, poți să fii fotbalist sau sportiv? El asta nu înțelege. Și dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești”, au fost declarațiile Dianei Șucu.

Ulterior, Fostul goalkeeper al Rapidului a postat un selfie în oglindă, la bustul gol, iar în locul capului și-a pus unul de focă. „Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”, a fost mesajul care a completat postarea lui Drăghia. La scurt timp, Idolul Giuleștiului a postat pe Instagram o fotografie dintr-un meci în care el și Drăghia reprezentau culorile alb-vișinii, alături de melodia „The Best” – Tina Turner.