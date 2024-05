Dezvăluiri tari din vestiarul FCU Craiova: „Era haos, era circ. Jucătorii abia așteptau să plece!”

Andrei Preda a fost invitatul telefonic al lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre retrogradarea lui FCU Craiova. Emisiunea poate fi văzută pe website, live, în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

Retrogradată dn cauza jucătorilor?!

Fostul lider de galerie al lui FCU Craiova a spus că jucătorii doreau retrogradarea echipei din cauza patronului. „Gogoașă“ a spus că Mititelu este principalul motiv pentru care clubul a retrogradat, din cauza ieșirilor sale nervoase din vestiar.

ADVERTISEMENT

„Sunt sigur că el știa că echipa va retrograda. Am mai vorbit cu jucători de la echipă, am ținut legătură cu ei și se spunea că se vrea retrogradarea de acum 7-8 etape. Sunt jucători în vestiar care abia așteptau să plece, am și mesaje cu jucătorii, pe Facebook, pe WhatsApp.

Spuneau că de câte ori intră patronul în vestiar, era un haos acolo. Imaginați-vă că echipa era retrogradată de acum 6 etape. Acum nouă luni, la dumneavoastră în emisiune, v-am spus că echipa va retrograda de pe ultimul loc.

ADVERTISEMENT

În afară de dumneavoastră (n.r. Alin Buzărin) și Mititelu, nu cred că l-a văzut nimeni pe Compagno fotbalist. Cred că e o țeapă a lui Mititelu pentru Gigi Becali“, a spus Andrei Preda, fostul lider de galerie al lui FCU Craiova, în exclusivitate.

Adrian Mititelu Jr. vrea să renunțe

Adrian Mititelu este hotărât să continue proiectul FCU Craiova 1948 și în eșalonul secund. Retrogradarea nu-l sperie pe oltean, care își dorește promovarea în SuperLiga în primul sezon, deși .

ADVERTISEMENT

„Poate nu există chimie între familia noastră și fotbal. Poate ne face rău și nouă asta și miilor de suporteri din Craiova. Poate unele vise rămân doar la nivelul de vise. Acționarii vor decide acest lucru (n.r. legat de viitorul echipei).

Nu vreau să vorbesc acum la cald, dar vă dați seama că în acest moment fotbalul e ultimul lucru la care mai vreau să mă gândesc. Nu am ascultat declarațiile tatălui meu, dar probabil că el va realiza acest lucru“, a spus Adrian Mititelu Jr.

ADVERTISEMENT

Insa, , prin care anunta revenirea echipei rapid in prima divizie: „NU VOM CEDA! VOM REVENI RAPID ÎN SUPERLIGA!”, a transmis olteanul.

“Mititelu A FACUT CIRC IN VESTIAR! JUCATORII FCU CRAIOVA STIAU CA VOR RETROGRADA de 2 luni!”