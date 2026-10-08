Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei. De ce Victor Pițurcă i-a trimis acasă pe Adi Mutu și Gabi Tamaș? „Nici nu a stat la discuții”

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În urmă cu mai bine de un deceniu, Victor Pițurcă se afla la timona echipei naționale și lua o decizie șocantă la acel moment: îi excludea din lot pe Adrian Mutu și pe Gabi Tamaș. Eugen Neagoe, secundul său la momentul respectiv, a rememorat episodul în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și a spus ce s-a întâmplat, de fapt.

De ce Victor Pițurcă i-a trimis acasă pe Adi Mutu și Gabi Tamaș din cantonamentul echipei naționale

Adrian Mutu și Gabi Tamaș au fost excluși definitiv din lotul echipei naționale a României în august 2011, de către selecționerul de la acea vreme, Victor Pițurcă. Incidentul a avut loc în cantonamentul din San Marino, înaintea unui meci amical. Deși jucătorii primiseră o scurtă învoire pentru a merge la un mall, au încălcat programul stabilit, plecând în oraș și revenind la echipă peste ora stabilită. Nu fusese nici prima lor abatere de acest fel, ambii având la activ și alte escapade nocturne celebre din trecut, precum cea dinaintea meciului cu Serbia din 2009, pierdut cu 5-0.

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„Eu am lucrat mulți ani cu Victor Pițurcă și nu este ranchiunos. Spun un episod. Adrian Mutu, știți foarte bine ce s-a întâmplat cu el și cu Gabi Tamaș. Primul joc al nostru, chiar dacă era amical. Mă rog, am spus nu sunt amicale. Am jucat în San Marino și au fost excluși din lot. Știți foarte bine atunci ce s-a întâmplat și au fost excluși din lot. Au plecat acasă înaintea jocului, i-am lăsat acasă, dar după aceea au fost convocați. Asta nu este ranchiună. Vizavi de lot atunci, știți foarte bine ce s-a întâmplat, pentru că echipa era iar pe o poziție asemănătoare.

Mutu și Tamaș n-au respectat programul, mai pe scurt. Nu erau în hotel. Nu știu ce au făcut. Sincer, chiar nu știu, dar ne-am dat seama rapid și băieții au fost chemați. Eu am fost de față. Eu cu Victor Pițurcă și cu cei doi. Le-am zis: „Bă, băieți, cu tot respectul, asta este… Puteți să vă luați geanta, să plecați acasă. N-ați fost în programul echipei.” Gabi Tamaș juca atunci în Anglia. A ridicat mâna, ca un bărbat adevărat, și a zis: „Nea Piți… suport orice hotărâre luați, asta este, aveți dreptate.” Ne-am dat mâna. Adrian la fel, că se transferase el atunci de la Fiorentina la Cesena. Și era singura chestie: „Acum m-am transferat, vine patronul la meci” și ăsta a fost…„Ok, Mutule, și spune-i că tu ești Adrian Mutu și că tu făceai programul tău”. Asta a fost, am dat mâna și au plecat din cantonament. Nu s-a certat nimeni. Mutu a încercat să îl mai înduplece!”, a spus inițial Eugen Neagoe.

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Revine Victor Pițurcă la echipa națională? Apropiatul său a dat verdictul

Ultima echipă de club la care a activat Victor Pițurcă este Universitatea Craiova, însă acest lucru se petrecea în urmă cu peste 6 ani. Fostul selecționer a antrenat „Știința” până în data de 4 ianuarie 2020. Întrebat dacă fostul său colaborator ar accepta să preia din nou echipa națională, Eugen Neagoe a oferit un răspuns ferm.

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„(n.r. – Dacă i s-ar propune lui Pițurcă să revină la echipa națională și ar fi să accepte) Din punctul meu de vedere, da. Acum nu știu … Eu cred că, în afară de Steaua, cred că echipa națională ar fi singura echipă pe care ar mai antrena-o în România. Asta este părerea mea. Nu știu, acum nu l-am întrebat”, a mai spus Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

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