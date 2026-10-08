Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei. De ce Victor Pițurcă i-a trimis acasă pe Adi Mutu și Gabi Tamaș? „Nici nu a stat la discuții”

Povestea din spatele excluderii lui Adrian Mutu și Gabi Tamaș din lotul echipei naționale. Fostul colaborator al lui Victor Pițurcă a dat cărțile pe față.
Mihai Dragomir
08.10.2026 | 16:30
Dezvaluiri tari din vestiarul nationalei De ce Victor Piturca ia trimis acasa pe Adi Mutu si Gabi Tamas Nici nu a stat la discutii
EXCLUSIV FANATIK
Tot adevărul despre conflictul dintre Victor Pițurcă - Adrian Mutu și Gabi Tamaș la echipa națională. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

În urmă cu mai bine de un deceniu, Victor Pițurcă se afla la timona echipei naționale și lua o decizie șocantă la acel moment: îi excludea din lot pe Adrian Mutu și pe Gabi Tamaș. Eugen Neagoe, secundul său la momentul respectiv, a rememorat episodul în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și a spus ce s-a întâmplat, de fapt.

De ce Victor Pițurcă i-a trimis acasă pe Adi Mutu și Gabi Tamaș din cantonamentul echipei naționale

Adrian Mutu și Gabi Tamaș au fost excluși definitiv din lotul echipei naționale a României în august 2011, de către selecționerul de la acea vreme, Victor Pițurcă. Incidentul a avut loc în cantonamentul din San Marino, înaintea unui meci amical. Deși jucătorii primiseră o scurtă învoire pentru a merge la un mall, au încălcat programul stabilit, plecând în oraș și revenind la echipă peste ora stabilită. Nu fusese nici prima lor abatere de acest fel, ambii având la activ și alte escapade nocturne celebre din trecut, precum cea dinaintea meciului cu Serbia din 2009, pierdut cu 5-0.

ADVERTISEMENT

„Eu am lucrat mulți ani cu Victor Pițurcă și nu este ranchiunos. Spun un episod. Adrian Mutu, știți foarte bine ce s-a întâmplat cu el și cu Gabi Tamaș. Primul joc al nostru, chiar dacă era amical. Mă rog, am spus nu sunt amicale. Am jucat în San Marino și au fost excluși din lot. Știți foarte bine atunci ce s-a întâmplat și au fost excluși din lot. Au plecat acasă înaintea jocului, i-am lăsat acasă, dar după aceea au fost convocați. Asta nu este ranchiună. Vizavi de lot atunci, știți foarte bine ce s-a întâmplat, pentru că echipa era iar pe o poziție asemănătoare.

Mutu și Tamaș n-au respectat programul, mai pe scurt. Nu erau în hotel.  Nu știu ce au făcut. Sincer, chiar nu știu, dar ne-am dat seama rapid și băieții au fost chemați. Eu am fost de față. Eu cu Victor Pițurcă și cu cei doi. Le-am zis: „Bă, băieți, cu tot respectul, asta este… Puteți să vă luați geanta, să plecați acasă. N-ați fost în programul echipei.” Gabi Tamaș juca atunci în Anglia. A ridicat mâna, ca un bărbat adevărat, și a zis: „Nea Piți… suport orice hotărâre luați, asta este, aveți dreptate.” Ne-am dat mâna. Adrian la fel, că se transferase el atunci de la Fiorentina la Cesena. Și era singura chestie: „Acum m-am transferat, vine patronul la meci” și ăsta a fost…„Ok, Mutule, și spune-i că tu ești Adrian Mutu și că tu făceai programul tău”. Asta a fost, am dat mâna și au plecat din cantonament. Nu s-a certat nimeni. Mutu a încercat să îl mai înduplece!”, a spus inițial Eugen Neagoe.

ADVERTISEMENT
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi...
Digi24.ro
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei

Revine Victor Pițurcă la echipa națională? Apropiatul său a dat verdictul

Ultima echipă de club la care a activat Victor Pițurcă este Universitatea Craiova, însă acest lucru se petrecea în urmă cu peste 6 ani. Fostul selecționer a antrenat „Știința” până în data de 4 ianuarie 2020. Întrebat dacă fostul său colaborator ar accepta să preia din nou echipa națională, Eugen Neagoe a oferit un răspuns ferm.

ADVERTISEMENT
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit...
Digisport.ro
Românul care a avut o avere de două milioane €, dar a cheltuit tot! În prezent câștigă 5.000 de lei: ”Din asta trăiesc”

„(n.r. – Dacă i s-ar propune lui Pițurcă să revină la echipa națională și ar fi să accepte) Din punctul meu de vedere, da. Acum nu știu care ar fi răspunsul… Eu cred că, în afară de Steaua, la care s-ar implica, cred că echipa națională ar fi singura echipă pe care ar mai antrena-o în România. Asta este părerea mea. Nu știu, acum nu l-am întrebat”, a mai spus Eugen Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
  • 3 mandate a avut Victor Pițurcă pe banca echipei naționale
  • 2,00 a fost cea mai mare medie de puncte pe meci (în primul mandat, 01.06.1998 – 01.12.1999)
  • 16.10.2014 era data la care Pițurcă părăsea, ultima dată, banca tehnică a echipei naționale
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce...
Fanatik
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv
Arlauskis şi Rada au analizat CFR Cluj – U Cluj: “E mai slabă!”...
Fanatik
Arlauskis şi Rada au analizat CFR Cluj – U Cluj: “E mai slabă!” Ce spune de Şumudică
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis...
Fanatik
„Lăsați-l pe Hagi să muncească! Vă trebuie c**ie!” Pe cine dă vina Arlauskis pentru dezastrul României din Liga Națiunilor
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A văzut imaginile cu Ian și a explodat în direct: 'Spectacolul trebuia întrerupt...
iamsport.ro
A văzut imaginile cu Ian și a explodat în direct: 'Spectacolul trebuia întrerupt în secunda unu! Cea mai mare rușine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!