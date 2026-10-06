Dezvăluiri tari din vestiarul naționalei României! Tabloul complet al zilelor în care Hagi a pus „coroana” deoparte. FANATIK a aflat totul

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Gheorghe Hagi (61 de ani) a făcut o estimare nerealistă asupra potențialului real pe care îl are România în acest moment. Asta a ridicat nivelul general al așteptărilor generate de tricolori. Naționala a pierdut tot în fereastra septembrie/octombrie din Nations League: 4 meciuri din 4. Ideile „Regelui” au funcționat doar pe secvențe de joc și nu au ajutat rezultatele favorabile să vină nici la București, nici la Varșovia sau Solna. FANATIK a întrebat „De ce?” și a primit răspunsuri relevante de la oameni cu acces în anturajul celei mai iubite echipe din România.

Jucătorii au acceptat cu greu antrenamentele tari din ziua meciului

Gică Hagi a ținut ca ultimele „repetiții” înaintea celor 4 partide din Nations League să aibă loc în zilele în care s-au disputat jocurile. Deși vorbim despre o practică utilizată de mulți alți antrenori, nemulțumirea unora dintre fotbaliști a venit de la intensitatea ședinței de pregătire, precum și de la durata ei. Mai mulți jucători au considerat că antrenamentul de „fixare” dinaintea meciului nu ar fi trebuit să includă decât elemente punctuale și nu să aibă multe dintre caracteristicile unei sesiuni normale.

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„Străinii” s-au plâns că Hagi țipă la antrenamente, apropiații îi iau apărarea cu vehemență

Jucătorii obișnuiți cu metodele lui Hagi de la club nu au avut probleme cu stilul său de management al antrenamentelor și al grupului. Nu a fost, însă, unanimitate din acest punct de vedere. O parte dintre stranieri au fost nemulțumiți de faptul că Hagi li se adresează pe un ton ridicat în timpul pregătirii meciurilor. FANATIK a vorbit cu un fotbalist crescut în Academia Hagi, care a lucrat o perioadă îndelungată sub comanda lui Hagi. Acesta recunoaște că Gică nu e mereu atent la adresări, dar îl apără în fața criticilor:

„El de aceea și cere timp, pentru că vrea ca băieții să-l cunoască. Asta pentru că odată ce ajungi să-l cunoști nu ai cum să te mai superi pe el pentru astfel de lucruri. Hagi e genul de om care te susține și ca fotbalist, și ca părinte. E implicat în viața ta, încearcă să te susțină cu tot ce poate. Atunci când îi știi această latură, nu te mai gândești la faptul că țipă. Și, oricum, o face ca să te ajute, ca să-ți atragă atenția, nu ca să te facă să pari mic. Nu te umilește, cum fac alți antrenori. Nu te bârfește cu staff-ul, îți câștigă încrederea prin tot felul de gesturi pe care le face”.

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Hagi este criticat pentru că Ianis nu a fost primul schimbat în Polonia

România a rămas în 10 oameni la Varșovia, după ce . Decizia exagerată a arbitrului elvețian Urs Schnyder l-a făcut pe Hagi să reacționeze. Selecționerul l-a retras imediat pe bancă pe Vali Mihăilă, înlocuit de Andrei Coubiș. A urmat dezastrul. România a primit 6 goluri până la finalul întâlnirii și a înregistrat una dintre înfrângerile care îi vor marca istoria. Având în vedere contextul, unii dintre fotbaliști au fost de părere că schimbarea lui Mihăilă a fost o decizie greșită. Mult mai util pe contraatac, Mihăilă ar fi fost dorit în continuare în teren de colegi. „De ce n-a fost schimbat Ianis primul?”, s-au întrebat câțiva dintre jucători.

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Răspunsul vine de la un alt fotbalist din lot: „Ianis e implicat 100% în tot ceea ce face atunci când e vorba de echipa națională. Iubește România, iubește să joace pentru națională. Cred că așa a gândit și selecționerul, că avem nevoie de spiritul lui mai mult decât de sprinturile lui Mihăilă, care oricum nu e nici el în cea mai bună formă”. Ianis Hagi a fost schimbat în minutul 67, împreună cu Man și Bancu. A fost minutul în care și-au făcut apariția pe gazon Marius Marin, Racovițan și Borza.

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Din informațiile FANATIK, . FRF nu va face niciun gest pentru a provoca ruperea contractului valabil până în 2030. Hagi are o dorință enormă să demonstreze că poate să-și transforme misiunea într-una de succes, astfel că șansele ca el să facă pasul în spate sunt aproape invizibile. Dincolo de meciurile lunii noiembrie, cu Polonia (acasă, 14 noiembrie) și cu Bosnia (în deplasare, 17 noiembrie), marea provocare a finalului de an pentru echipa națională este tragerea la sorți a grupelor de calificare la Euro 2028. , la Belfast, capitala Irlandei de Nord.