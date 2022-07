Dezvăluiri tulburătoare ale unui fost fotbalist al lui Chelsea: ”Am probleme de sănătate mintală. Am băut şi am făcut mari greșeli”

Danny Drinkwater a fost campion al Angliei cu Leicester, în 2016. Un an mai târziu Chelsea plătea pentru transferul lui aproape 38 de milioane de lire sterline, dar viața lui sportivă a luat un cu totul alt curs decât cel așteptat.

Danny Drinkwater: ”Mi-am irosit cei mai buni ani”

S-a format la Manchester United, dar perioada de glorie a trăit-o în tricoul lui Leicester și a făcut parte din echipa care în 2016 uimea o lume întreagă cucerind titlul în Premier League.

În aceeași perioadă a intrat în circuitul echipei naționale a Angliei și pe radarul marilor cluburi din Regatul Unit. Chelsea a plătit pentru transferul lui nu mai puțin de 37,9 milioane de lire sterline.

Avea 26 de ani și cariera lui se contura mai frumos ca oricând. Mutarea la gruparea de pe Stamford Bridge a fost o alegere proastă pentru Danny Drinkwater. Fotbalistul regretă decizia și a povestit presei din Albion în ultimii ani.

”Mi-am irosit cei mai buni ani. Dacă aş fi rămas la Leicester sau nu m-aş fi accidentat sau aş fi fost tratat diferit … Dar trecutul nu poate fi schimbat. Mă confrunt din 2019 cu probleme de sănătate mintală.

Bunicii mei au murit, tatăl meu a fost diagnosticat cu leucemie, mi-am pierdut câinele şi am băut. Am făcut mari greşeli. Luptam şi pentru custodia fiului meu.

Când ai multe pe cap, te afectează. Aşa a fost cu mine. Eram pierdut. Dacă am primit ajutor? Nu cred că am avut depresie, dar am fost la psiholog, iar fără asta ar fi putut fi mai rău”, a povestit Drinkwater.

A jucat 23 de meciuri în cinci ani pentru Chelsea

Danny Drinkwater este doar încă un exemplu că în fotbal lucrurile pot să ia o întorsătură nefericită dacă nu gestionezi așa cum trebuie celebritatea.

La 18 ani a devenit fotbalist profesionist semnând cu Manchester United, clubul la care s-a format. Nu a prins nici un minut pe Old Traford. A fost mereu împrumutat la Huddersfield, Cardiff City, Watford și Barnsley.

În 2012 era cedat pentru 900.000 de lire sterline la Leicester. Au urmat patru ani extraordinari și cota lui a explodat. Titlul cucerit în 2016 și meciurile în tricoul Angliei l-au adus în atenția lui Chelsea.

Transferul la gruparea londoneză . În cinci sezoane a jucat doar 23 de meciuri pentru ”albaștri”. Pe 30 iunie contractul i-a expirat și Drinkwater este liber să-și găsească un nou angajament.

”Acum, că am plecat de la Chelsea, mă simt uşurat”, a spus mijlocașul ajuns la 32 de ani, evaluat la 1,2 milioane de lire sterline.