Dezvăluiri tulburătoare: „Aveam contract semnat cu Lecce pe 3 milioane pentru Hîldan și a murit! Șoc! Eram în Italia”

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Giovanni Becali (74 de ani) a povestit cum regretatul Cătălin Hîldan a fost extrem de aproape de un transfer la Lecce, pentru 3 milioane de euro. Actele erau deja pregătite, dar totul s-a prăbușit după moartea „Unicului Căpitan”. Agentul FIFA era în Italia când a primit tragica veste.

Cătălin Hîldan a fost aproape să fie transferat la Lecce

putea ajunge în Serie A, la Lecce. „Lupii” dădeau 3.000.000 de euro pentru a îl lua din „Ștefan cel Mare”. Giovanni Becali a dezvăluit că a purtat negocieri cu Pantaleo Corvino (76 de ani), unul dintre cei mai importanți oameni din fotbalul italian în acea perioadă.

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„Bă, Hîldan, eu aveam actele făcute cu Lecce. Trei milioane pentru Dinamo. Juca România cu Italia. Am pierdut 0-2 sau 0-3, la Roma, cu Boloni antrenor. Eu, atunci, cu Pantaleo Corvino, aveam actele semnate. Trei milioane!”, a povestit Ioan Becali.

Giovanni Becali era în Italia când a murit Hîldan

Planurile au fost însă spulberate de tragedia care a îndoliat fotbalul românesc în timpul unui meci amical disputat de Dinamo cu Oltenița. Giovanni Becali se afla în Italia în momentul în care a primit vestea că fotbalistul pentru care negocia transferul la Lecce a murit.

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„Și când am auzit că a murit… Incredibil! Cu Lecce, cu Marius Niculae juca. Trei milioane lua Dinamo și el mergea la Lecce. Și a venit vestea. Acolo în Italia eram când am aflat. Pantaleo Corvino a zis ‘Bă, să am cu tine ghinionul ăsta?’ Marius Niculae, după el. ‘Hai să îl luăm, 3 milioane la Dinamo’. Taică-su ‘Nu, că nu știu ce.’ Pantaleo zice ‘Bă, nu se poate așa ceva! Ăla a murit, ăsta nu vrea să vină’. ‘Hai să luăm avionul și să mergem în Cipriu unde era Dinamo’.

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Mai bine, că a plecat la Sporting pe 5 milioane. Ce vreau să spun e că toate, la Lecce, cu Pantaleo au picat. Eram la Italia – România. Era închis tot. Pleca la Lecce. Erau bani atunci 3 milioane”, a dezvăluit Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

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Au trecut 26 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan

Ziua de 5 octombrie a rămas una de tristă amintire în rândul suflării fotbalistice din România. Moartea „Unicului Căpitan” a rămas în istoria fotbalului românesc drept una dintre cele mai mari tragedii. An de an, Dinamo și fanii din Ștefan cel Mare îi aduc omagiu fotbalistului al cărui număr de pe tricou, 11, a fost retras definitiv de clubul alb-roșu.

Luni, 5 octombrie 2026, se împlinesc 26 de ani de la dispariția lui Cătălin Hîldan. Regretatul mijlocaș s-a prăbușit pe teren în minutul 74 al amicalului pe care Dinamo îl disputa la Oltenița contra echipei locale Navol Oltenița. De asemenea, în semn de omagiu, Peluza Nord a stadionului Dinamo a fost redenumită „Peluza Cătălin Hîldan”.

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