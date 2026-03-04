Dezvăluiri tulburătoare din cazul avocatei care angajase un asasin pentru logodnica fiului ucis de tren: ”Să se reîncarneze Denis”

ADVERTISEMENT

În octombrie 2023, Denis Petre, un tânăr din România, a murit în orașul britanic Grimsby, după ce cu o zi înainte fusese lovit de un tren. Ancheta autorităților din Anglia a concluzionat că băiatul s-a sinucis. Câteva săptămâni mai târziu, un ziar local publica un interviu cu mama tânărului, o avocată cunoscută din România, care spunea că ”nu se va odihni până nu va înțelege ce s-a întâmplat cu Denis”.

A bătut palma cu un asasin plătit pentru 30.000 de euro

Nimeni nu s-a gândit, la vremea respectivă, să ia ”ad literam” declarațiile avocatei Marta Dalida. La un an de la moartea băiatului, femeia a fost reținută la București, fiind bănuită de instigare la omor calificat și amenințare. În ianuarie 2026, judecătorii de la Curtea de Apel București au găsit-o vinovată și au condamnat-o pe mama băiatului la 3 ani și 2 luni de închisoare în regim de detenție. În cursul judecății, femeia de 57 de ani a recunoscut integral faptele, după ce inițial le negase. Informațiile din dosar sunt uluitoare, demne de un scenariu de film.

FANATIK a aflat că avocata din București i-a promis 30.000 de euro (ulterior a ridicat miza la 40.000 de euro), unui fost traficant de droguri, Bogdan Emanuel P., pentru a o ucide pe logodnica fiului ei, Patricia Daniela D. pe care o bănuia că i-ar fi ucis fiul . Pe lista ”asasinului” au mai fost adăugați doi prieteni ai lui Denis. Conform datelor din dosar, femeia i-ar fi transmis traficantului că ”intenționează să mai omoare și alte persoane, în afara celor trei menționate, în total 11 persoane”.

ADVERTISEMENT

Avocata a realizat un plan detaliat: i-a dat instrucțiuni bărbatului să cumpere două telefoane cu cartelă, pe care să-i trimită poze cu victimele ucise. Ulterior, acesta urma să copieze datele de pe dispozitivele victimelor pe un memory-stick, fiind convinsă că acolo se aflau informații despre tranzacțiile financiare ale fiului ei. Ea s-a înțeles cu asasinul ”s-o mierlească pe Patricia prima”, iar pentru a-și construi un alibi puternic, urma ca în timpul comiterii crimelor, să plece în vacanță, în Zanzibar.

ADVERTISEMENT

Avocata nu a crezut că fiul ei s-a sinucis, chiar dacă momentul a fost filmat

Asasinul plătit le-a povestit anchetatorilor că, inițial, s-a lăsat convins de avocată și a luat chiar decizia de a-l ucide pe unul dintre cei indicați, mai ales că acesta locuia în București. El a studiat zona în care tânărul locuia și ”a identificat posibile locuri unde ar fi putut să ucidă”. Ulterior, a aflat că autoritățile i-ar fi comunicat avocatei că fiul ei s-a sinucis și că există și un video în acest sens. Bărbatul susține că în acel moment a luat decizia de a renunța la plan, iar avocata i-a transmis că a contactat deja alte persoane care sunt dispuse să-i lichideze pe cei trei.

ADVERTISEMENT

În dosar a fost audiată și o prietenă a avocatei, care a confirmat existența planului criminal. Încă de la înmormântarea fiului, avocata i-ar fi spus că acesta ”nu s-a sinucis, ci ar fi fost determinat, drogat sau aruncat în fața trenului de anumite persoane, pe care le-a nominalizat”. Martora a dezvăluit că a mers cu avocata în Marea Britanie, atunci când autoritățile i-au comunicat oficial că decesul lui Denis a fost o sinucidere.

”Martora a declarat că a vizionat personal imaginile surprinse de camerele de supraveghere, observând că Denis se afla singur lângă o barieră de cale ferată și că, la apropierea trenului, ‘a sărit bariera și a ridicat mâinile în sus’, trenul neputând opri la timp.

ADVERTISEMENT

A menționat că i-a relatat inculpatei, în detaliu, cele observate, însă aceasta a refuzat să accepte concluzia, susținând că Denis nu ar fi fost capabil de un asemenea gest”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Femeia, îngrijorată de desfășurarea anchetei în cazul atentatului de la Arad

O altă informație interesantă este legată de interesul pe care mama băiatului o avea față de . Mai exact, este vorba de momentul în care autoritățile au descoperit o posibilă legătură între fiica omului de afaceri Ioan Crișan și doi bărbați suspectați că ar fi plasat un dispozitiv exploziv sub mașina bărbatului.

”Curtea mai are în vedere și faptul că inculpata a urmărit cu atenție cazul mediatizat de la Arad cu asasinarea unui om de afaceri prin explozivi montați pe autoturismul victimei și unde au fost identificați autorii, manifestând temeri legate exclusiv de riscul de a fi descoperită, ceea ce demonstrează nu doar conștientizarea caracterului penal al faptelor, ci și o preocupare constantă spre evitarea răspunderii penale”, se mai arată în dosar.

Cum a murit Denis

Iubita băiatului decedat în Marea Britanie le-a povestit judecătorilor că a fost hărțuită sistematic și amenințată cu moartea de mama acestuia, direct sau prin intermediari. Aceștia i-au comunicat că avocata a afirmat că ”nu se va liniști până nu o va vedea lângă Denis” și că ”nu ar trebui să fie șocată dacă cineva va arunca acid pe ea”. Tânăra a mai spus că fostul ei partener prezenta simptome psihotice severe și că avea ”idei delirante de persecuție și teamă intensă de a fi urmărit sau omorât”.

Băiatul nu dormise de mai multe nopți și susținea că ”îi auzea pe vecini prin pereți” și ”îi auzea cum vorbeau că îl vor omorî”. De asemenea, el credea că i-a fost ”spart informatic telefonul”, de unde i-ar fi fost sustrase materiale personale care au ajuns pe internet.

În ciuda acestor informații, mama băiatului nu a crezut niciun moment că Denis a fost capabil să-și ia singură viața, decizând să-și facă singură dreptate. ”Dacă autoritățile nu fac dreptate, eu o să-mi fac dreptate cu mâna mea, îi omor cu mâna mea”, ar fi afirmat la un moment dat inculpata.

Mama lui Denis își nota gândurile într-un jurnal: ”Azi e ziua criminalei. Sper să moară cât mai curând”

Polițiștii care au efectuat percheziții la domiciliul avocatei au descoperit mai multe documente și fotografii reprezentând imagini ale persoanelor pe care le credea vinovate de moartea fiului său. În dormitorul femeii a fost găsit un geamantan în care se afla o pungă cu mai multe documente privind decesul și alte înscrisuri care arată intențiile femeii.

”Te voi răzbuna, nu vei rămâne singur B-666JAD / Azi e ziua criminalei, face 28 de ani – sper să moară cât mai curând / Lista tuturor suspecților care au luat parte la uciderea fiului meu / Să aflu adevărul, să moară (…), să nu poată rezolva nimic, să nu reușească nimic, să rămână singur / Să vând apartamentul / Să-mi găsesc o casă / Să mă fac sănătoasă / Cei implicați în moartea lui Denis să moară / Să pot face copii, să se reîncarneze” – sunt doar câteva dintre mesajele găsite în agendele femeii.

Procesul continuă după ce mama și iubita lui Denis au contestat decizia instanței

Judecătorii care au condamnat-o pe avocată au considerat că aceasta trebuie să execute pedeapsa în regim de detenție pentru gravitatea faptelor și pentru faptul că ar fi un pericol pentru părțile vătămate, în cazul în care ar rămâne în libertate. Totuși, ei au ținut cont de faptul că a avut o atitudine de cooperare și a manifestat o atitudine sinceră și de regret, asumându-și răspunderea pentru infracțiunile comise.

De asemenea, s-a luat în calcul circumstanțele personale ale inculpatei: este divorțată, are studii superioare, este de profesie avocat (suspendat la cerere). În plus, femeia a prezentat documente referitoare la afecțiuni fizice de care suferă, precum și certificate de deces ale părinților și fiului, la distanță de doar câteva luni.

În afară de pedeapsa cu închisoarea, femeia trebuie să achite despăgubiri morale de 25.000 de euro către cei vizați de planul său, precum și cheltuieli de judecată. Decizia instanței nu este definitivă și a fost atacată cu apel atât de avocată cât și de părțile vătămate.