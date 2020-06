Dezvăluiri tulburătoare din fotbalul feminin: “Trebuia să mă culc cu preşedintele ca să joc în străinătate”

Fotbalul feminin a cunoscut o ascensiune uluitoare în ultimii ani, însă lucrurile sunt departe de a fi pe un făgaș normal, mai multe fotbaliste au dezvăluit greutățile pe care le-au întâmpinat în carieră și abuzurile sexuale la care au fost supuse, pentru a prinde transferuri în străinătate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii spanioli de la Marca au prezentat câteva situații tulburătoare prin care mai multe fotbaliste le-au trăit și abuzurile la care au luat parte.

Pe 25 mai 2020, FIFA trimitea un comunicat în care anunța suspendarea provizorie a președintelui Federației Haitiene de Fotbal, Yves Jean-Bart.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvăluirile stupefiante din fotbalul feminin

Melchie Daelle Dumornay, una dintre vedetele fotbalului din Haiti, a vorbit despre abuzul la care a fost supusă: „Au făcut să pară că am o relație cu el folosind un video care sărbătorea succesul meu.

Am fost cu adevărat surprinsă, pentru că sunt victima acestui atac. Suntem dezamăgiți și jenați, nu ne-au respectat cât timp am jucat pentru a reprezenta țara într-un mod demn”.

ADVERTISEMENT

„Jean-Bart este un om puternic, are relații în politică și mass-media, deci poate intimida victimele, familiile, instuțiile.

Când persoana este foarte influentă, este coruptă și are mulți bani, devine și mai dificil pentru o femeie să obțină dreptatea”, a fost reacția Pascalei Solages, o activistă a Drepturilor Omului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Posibilitatea ca eu să joc în străinătate depindea dacă mă culc cu președintele!”

O altă jucătoare de fotbal a dezvăluit că un transfer al ei în străinătate depindea de favorurile sexuale pe care trebuia să i le facă președintelui. Fotbalista a vrut să rămână sub protecția anonimatului: „Posibilitatea ca eu să joc în străinătate depindea de un lucru: dacă mă culc sau nu cu președintele”.

În 2018, Keramuudin Karim, președintele Federației Afgane de Fotbal, a fost sancționat de FIFA din cauza abuzurilor sexuale pe care le făcea, victime fiind cel puțin cinci jucătoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am mers în biroul lui pentru a discuta. I-am spus că am nevoie de bani pentru transport și dacă nu poate să mă ajute, să mă lase să mă transfer. S-a apropiat de mine și mi-a zis că vrea să mă dezbrac. I-am zis să mă lase în pace, că vreau să plec. Mi-a zis că nu se poate și că degeaba țip, că nu o să mă audă nimeni.

M-a împins în pat și mi-a zis că o să vadă dacă sunt sau nu lesbiană pentru că eram mereu cu fetele și arătam ca un băiețel. M-am ridicat și am încercat să mă împotrivesc.

ADVERTISEMENT

Atunci m-a lovit peste față, am căzut și am încercat să mă ridic și să fug. Dar ușa nu se putea deschide decât cu amprenta lui, eram prinsă acolo. Mi-a dat un pumn în figură, mi-a dat sângele pe nas și pe gură, m-a lovit rău, am căzut și am leșinat”, a povestit o jucătoare.

„Când m-am trezit, eram dezbărcată și era sânge peste tot. Tremuram, nu știam ce mi s-a întâmplat. Patul era plin de sânge, eu eram plină de sânge. M-am dus la baie, m-am spălat și m-am îmbrăcat. Apoi i-am spus că voi merge și voi spune presei ce mi-a făcut.

ADVERTISEMENT

A luat un pistol, mi l-a pus la tâmplă și mi-a zis: Vezi ce ți-am făcut? Te pot împușca în cap și îți pot împrăștia creierii peste tot. Pot face la fel cu cei din familia ta. Dacă vrei să nu fac asta, taci! Apoi mi-a aruncat niște bani și mi-a zis să plec.

Nu am putut povesti familiei ce mi s-a întâmplat, le-am spus că m-am accidentat. Președintele le-a spus tuturor că sunt lesbiană și m-a găsit cu o fată din echipă și din acest motiv m-a dat afară.

Am decis să vorbesc pentru că familia mea e în pericol, dar și pentru ca alte fete să nu mai treacă prin asta”, a mai spus aceasta.