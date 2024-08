Dezvăluiri uluitoare ale lui Lucescu în plină prezentare ca selecționer: „Eram acum antrenorul Rapidului dacă primeam acea bază!”

. Șefii de la FRF s-au mișcat rapid după ce Edi Iordănescu a refuzat prelungirea contractului și au adus pe banca tricolorilor un antrenor cu o experiență incontestabilă. ”Il Luce” a dezvăluit însă, la prezentarea oficială, că a fost foarte aproape de a prelua o echipă din Superliga.

Mircea Lucescu i-a refuzat pe cei de la Rapid, înainte de a prelua naționala României

Următorul obiectiv al naționalei este calificarea la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii. Sub comanda lui Iordănescu Jr., tricolorii au ajuns până în optimi la Euro, iar Mircea Lucescu are misiunea de a continua drumul creat de predecesorul său.

Nu doar Răzvan Burleanu s-a interesat de serviciile marelui antrenor. Lucescu a declarat la conferința de presă că a fost aproape de a se alătura proiectului de la Rapid București, însă cerința sa principală nu a putut fi onorată. . Cu aceeași problemă s-a întâlnit și la Dinamo.

„Bineînțeles (n.r. că putea deveni antrenorul Rapidului), dar am fost la Ministerul Transporturilor, am avut discuții cu secretarii de stat. Am avut o singură dorință: să îmi dea înapoi baza aceea în care eu am investit foarte mult, și sentimental, și material, și tot.

Să o dea înapoi, pentru că o echipă de fotbal are nevoie de o bază a ei de pregătire. Nu se poate pregăti printre o mulțime de copii, de familii, de mame. Este inadmisibil! Dacă vrei să faci performanță, trebuie să te izolezi.

Cu siguranță (n.r. era antrenorul Rapidului dacă primea baza). Am fost la Minister, am discutat cu secretarii, dar nu au vrut să îmi dea Pro Rapidul, o bază care era, cum să spun eu, a domnului Copos, într-un fel. El a pus-o la punct”, a explicat Mircea Lucescu la prezentarea sa la echipa națională.

Mircea Lucescu: „Un om care a trăit toată viața din succes se îmbolnăvește dacă nu îl obține”

În plus, tehnicianul a dezvăluit că ar fi fost dispus să semneze cu ”câinii roșii” doar dacă avea o garanție că poate face performanță. Lipsa unui stadion modern și a unei baze de pregătire l-au făcut să refuze propunerea celor de la Dinamo.

„Au distrus lucruri, cum facem noi de obicei. Am distrus prima bază sportivă serioasă, poate după Săftica lui Dinamo. Ați văzut ce s-a întâmplat și acolo, doar jumătate din bază a mai rămas a echipei, restul au luat”, a explicat Mircea Lucescu la prezentarea sa la echipa națională.

La Dinamo, la fel. Fără stadion, nu am ce să caut acolo. Eu nu pot să îmi permit să nu câștig. Nu pot! Un om care a trăit toată viața din succes se îmbolnăvește dacă nu îl obține. Asta e situația și trebuie să îmi creez toate condițiile pentru a obține performanță. Nu le am? Mâine îmi iau la revedere”, a încheiat noul selecționer al României.

