Sport

Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial

Ce a făcut un antrenor român după ce și-a prins fotbaliștii jucând poker și consumând alcool. Ideea genială prin care a decis să îi pedepsească apoi.
Mihai Dragomir
19.10.2025 | 15:33
Dezvaluiri uluitoare Antrenorul roman sia prins fotbalistii jucand poker si ia pedepsit intrun mod genial
EXCLUSIV FANATIK
Metoda prin care antrenorul român și-a pedepsit jucătorii după ce i-a prins jucând poker. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Fotbalul, deși presupune disciplină ca toate sporturile, are și momente în care jucătorii se abat de la reguli chiar și în afara terenului de joc. Cum i-a pedepsit Ștefan Kovacs pe fotbaliștii de la Ajax după ce i-a prins jucând poker, fumând și consumând alcool.

ADVERTISEMENT

Ștefan Kovacs, măsură inedită aplicată la Ajax. Ce le-a făcut jucătorilor după ce i-a prins jucând poker

Andrei Vochin a povestit la emisiunea „Oldies But Goldies” despre o întâmplare genială petrecută la Ajax, pe vremea când era condusă de românul Ștefan „Piști” Kovacs. Totul s-a petrecut în cușeta unui tren, când echipa se întorcea dintr-o deplasare.

„Se întorceau dintr-o deplasare într-un vagon de dormit, și i-au zis ăștia că s-au strâns jucătorii în cușeta lui Cruyff la poker. S-a dus peste ei acolo, toți s-au speriat când a bătut în ușă, la Rinus nu se putea așa ceva, îi amenda, antrenamente a doua zi. El a zis să îi facă loc să joace, s-a pus la masă cu ei, a zis să îi toarne și lui whisky. I-a cerut lui Cruyff o țigară, s-a pus la joc cu ei și i-a curățat de bani într-o oră. Le-a luat toți banii, a fumat, a băut cu ei, le-a luat banii și a plecat cu ei. A zis că erau amendă că i-a prins, dar le-a spus că data viitoare să îl cheme și pe el să vină cu țigările pregătit!”, a povestit Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT

Povestea genială cu Ștefan Kovacs și jucătorii de la Ajax în restaurant

Ștefan Kovacs a fost un antrenor aparte, care știa cum să intre pe sub pielea elevilor săi și cum să relaționeze cu ei. Tehnicianul nu a avut probleme cu stilul libertin pe care fotbaliștii lui Ajax în adoptau. Ce s-a întâmplat însă într-o seară, la restaurant, când jucătorii nu știau că antrenorul aflase unde se află.

„Altă dată, altă poveste spusă de el. I-a zis cineva că ăștia se duceau într-un bar de noapte, într-un restaurant unde beau, după care urmau să meargă într-un bar de noapte. Și cu băutura, Rinus nu-i lăsa. Kovacs s-a dus acolo, a intrat în bar, ăștia s-au blocat cu paharele în mână, Cruyff… Și Kovacs le zice: ‘Pot să iau și eu loc aici?’. I-au răspuns că da. ‘Păi ce beți? Ia să îmi dați și mie ce beți voi’. Gata, i-au pus și a băut cu ei. A început să fumeze, a fumat Dunhill Roșu, a fumat toată viața până a murit de cancer pulmonar la 75 de ani. A stat cu ei acolo vreo oră, după care zice: ‘Înțeleg că mergem în bar acum’ și Cruyff zice: ‘Mister, eu nu mai pot, că-s obosit, mă duc acasă’”, a mai spus Andrei Vochin.

ADVERTISEMENT
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de...
Digi24.ro
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”

Cum îl motiva Ștefan Kovacs pe marele Johan Cruyff să joace. „Se dădea lovit la antrenamente!”

Johan Cruyff, o legendă a naționalei Olandei, dar și a clubului Ajax, a rămas în istorie pentru talentul său la fotbal, dar și pentru alte aspecte mai puțin onorabile pentru un fotbalist. Andrei Vochin a povestit cum reușea Ștefan Kovacs să își motiveze fotbalistul atunci când refuza să se pregătească.

ADVERTISEMENT
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții...
Digisport.ro
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei

„Stătea Cruyff și zicea că nu poate să joace, se dădea lovit, că îl doare piciorul, la antrenament. Și a venit Kovacs și l-a frecat pe picior cu o hârtie de 100 gulden și l-a întrebat: ‘Îți place? Vrei să îi câștigi? Hai, treci la treabă și aleargă atunci!’”, a mai spus Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.

Ștefan Kovacs și pedeapsa aplicată jucătorilor de la Ajax

Andrei Nicolescu rupe tăcerea înainte de Dinamo – Rapid! Adevărul despre relația cu...
Fanatik
Andrei Nicolescu rupe tăcerea înainte de Dinamo – Rapid! Adevărul despre relația cu Victor Angelescu și momentul „furat” al promovării. Exclusiv
Ce sfat le-a dat Dan Șucu rivalilor din SuperLiga! Mesaj direct către Becali,...
Fanatik
Ce sfat le-a dat Dan Șucu rivalilor din SuperLiga! Mesaj direct către Becali, Varga sau Rotaru: „Nu cred că m-ar asculta”
FCSB schimbă total strategia pentru jocul cu Bologna din Europa League. Anunț clar...
Fanatik
FCSB schimbă total strategia pentru jocul cu Bologna din Europa League. Anunț clar al lui MM Stoica
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
David Popovici, surprins într-o postură inedită. A schimbat sportul pentru câteva ore
iamsport.ro
David Popovici, surprins într-o postură inedită. A schimbat sportul pentru câteva ore
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!