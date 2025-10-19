Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial

Fotbalul, deși presupune disciplină ca toate sporturile, are și momente în care jucătorii se abat de la reguli chiar și în afara terenului de joc. Cum i-a pedepsit Ștefan Kovacs pe fotbaliștii de la Ajax după ce i-a prins jucând poker, fumând și consumând alcool.

Ștefan Kovacs, măsură inedită aplicată la Ajax. Ce le-a făcut jucătorilor după ce i-a prins jucând poker

Andrei Vochin a povestit la emisiunea „Oldies But Goldies” despre o întâmplare genială petrecută la Ajax, pe vremea când era condusă de românul Ștefan „Piști” Kovacs. Totul s-a petrecut în cușeta unui tren, când echipa se întorcea dintr-o deplasare.

„Se întorceau dintr-o deplasare într-un vagon de dormit, și i-au zis ăștia că s-au strâns jucătorii în cușeta lui Cruyff la poker. S-a dus peste ei acolo, toți s-au speriat când a bătut în ușă, la Rinus nu se putea așa ceva, îi amenda, antrenamente a doua zi. El a zis să îi facă loc să joace, s-a pus la masă cu ei, a zis să îi toarne și lui whisky. I-a cerut lui Cruyff o țigară, s-a pus la joc cu ei și i-a curățat de bani într-o oră. Le-a luat toți banii, a fumat, a băut cu ei, le-a luat banii și a plecat cu ei. A zis că erau amendă că i-a prins, dar le-a spus că data viitoare să îl cheme și pe el să vină cu țigările pregătit!”, a povestit Andrei Vochin.

Povestea genială cu Ștefan Kovacs și jucătorii de la Ajax în restaurant

Ștefan Kovacs a fost un antrenor aparte, care știa cum să intre pe sub pielea elevilor săi și cum să relaționeze cu ei. Tehnicianul nu a avut probleme cu stilul libertin pe care fotbaliștii lui Ajax în adoptau. Ce s-a întâmplat însă într-o seară, la restaurant, când jucătorii nu știau că antrenorul aflase unde se află.

„Altă dată, altă poveste spusă de el. I-a zis cineva că ăștia se duceau într-un bar de noapte, într-un restaurant unde beau, după care urmau să meargă într-un bar de noapte. Și cu băutura, Rinus nu-i lăsa. Kovacs s-a dus acolo, a intrat în bar, ăștia s-au blocat cu paharele în mână, Cruyff… Și Kovacs le zice: ‘Pot să iau și eu loc aici?’. I-au răspuns că da. ‘Păi ce beți? Ia să îmi dați și mie ce beți voi’. Gata, i-au pus și a băut cu ei. A început să fumeze, a fumat Dunhill Roșu, a fumat toată viața până a murit de cancer pulmonar la 75 de ani. A stat cu ei acolo vreo oră, după care zice: ‘Înțeleg că mergem în bar acum’ și Cruyff zice: ‘Mister, eu nu mai pot, că-s obosit, mă duc acasă’”, a mai spus Andrei Vochin.

Cum îl motiva Ștefan Kovacs pe marele Johan Cruyff să joace. „Se dădea lovit la antrenamente!”

Johan Cruyff, , dar și , a rămas în istorie pentru talentul său la fotbal, dar și pentru alte aspecte mai puțin onorabile pentru un fotbalist. Andrei Vochin a povestit cum reușea Ștefan Kovacs să își motiveze fotbalistul atunci când refuza să se pregătească.

„Stătea Cruyff și zicea că nu poate să joace, se dădea lovit, că îl doare piciorul, la antrenament. Și a venit Kovacs și l-a frecat pe picior cu o hârtie de 100 gulden și l-a întrebat: ‘Îți place? Vrei să îi câștigi? Hai, treci la treabă și aleargă atunci!’”, a mai spus Andrei Vochin la „Oldies But Goldies”.