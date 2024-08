Dezvăluiri uluitoare despre George Copos din perioada comunistă. „Era extrem de tare încă din 1979!”

George Copos a preluat clubul Rapid București în anul 1992 și a condus destinele clubului din Giulești până în anul 2013. În acest timp, Rapid a câștigat două titluri de campioană a României, în 1999 și 2003, iar în sezonul 2005/06 gruparea giuleșteană a jucat sferturi de finală în Cupa UEFA, unde a fost eliminată de Steaua București.

Grigore Sichitiu: „George Copos a fost un om cu un simț extraordinar la bani”

Cea mai importantă parte a istoriei clubului Rapid București , omul care a condus destinele formației giuleștene timp de 21 de ani. În tot acest timp, suporterii echipei s-au bucurat de momente unice, printre care reamintim cele două titluri de campioană, plus prezența în sferturile Cupei UEFA.

Invitat în cadrul emisiunii SUFLET DE RAPIDIST, Grigore Sichitiu, fostul președinte al giuleștenilor, a dezvăluit ce rol avea George Copos în fotbal în 1979.

„Eu eram prieten bun cu George Copos din 1979, că el era membru în comitetul executiv la Federația Internațională a Sportului Universitar.

Copos a fost extrem de tare. El era șeful pe secțiunea de sport în UASCR. De aici ne-am împrietenit, am venit și eu de la Bacău, l-am cunoscut, am fost în Mexic și după aceea am urmat căile acestea.

George a fost un om cu un simț la bani extraordinar. Fantastic și inteligent pentru că iată ce a făcut, el a crescut și a făcut avere pe banii lui. A și avut doi finanțiști buni, pe domnul Albu și cu încă unul, oameni care l-au ajutat mult.

Nu am ajuns întâmplător la Rapid. Mă lega o prietenie veche de George Copos. După turneul final, să conduci secțiune de comisie cu peste 100 de medici în sport din toată lumea, în Canada sau Japonia, astea nu sunt niște lucruri pe care ți le poate da cineva.”, a transmis Grigore Sichitiu.

Grigore Sichitiu despre revenirea lui Mircea Lucescu la echipa națională: „E omul recordurilor! Asta-l motivează!”

Printre altele, Sichitiu a analizat și , el colaborând cu „Il Luce” timp de câțiva ani la selecționata tricoloră. Tot aici, Grigore Sichitiu a explicat și cât de mult l-a ajutat Mircea Lucescu în formarea sa profesională.

„Nea Mircea este omul recordurilor! Este cel mai bătrân antrenor din lume, iar asta cred că îl motivează. Am vorbit cu el acum, l-am felicitat, pentru că nu puteam să îi spun altceva.

Am vorbit cu dânsul mai demult și chiar m-a întrebat ‘Tu chiar nu mai vrei să muncești deloc?’ Și i-am spus, ‘nea Mircea, nu mai am pregătire’.

El a apreciat foarte mult faptul că atât timp cât am fost în Golf i-am spus să nu meargă o echipă națională. La o echipă națională nu poți antrena, acolo îngrijești jucătorii. A văzut că eu m-am retras..ultima oară când am acceptat un contract în zona Golfului am stat 12 ani acolo”, a declarat Grigore Sichitiu

Fostul președinte de la Rapid s-a retras din activitate în urmă cu nouă sezoane, cauza fiind vârsta medie de mortalitate a antrenorilor din Europa, care este de 74 de ani, așa cum afirma chiar el.

„Pot să vă spun că mortalitatea antrenorului de fotbal în Europa este în medie la 74 de ani. Am zis că am făcut tot ce am putut, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în picioare.”

DEZVALUIRI despre George Copos in perioada COMUNISTA