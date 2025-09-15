Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat”

Mihai Stoica (60 de ani) a făcut dezvăluiri uluitoare despre remiza pe care Unul din fotbaliștii campioanei a cerut schimbare după ce „s-a speriat și s-a sufocat”.

Un jucător de la FCSB a cerut schimbare la Csikszereda dintr-un motiv uluitor: „Nu mai putea să joace„

Ionuț Cercel (18 ani) nu mai jucase pentru FCSB din 2 august 2025, când . Tânărul fundaș dreapta a fost titularizat în partida de la Miercurea Ciuc, dar, după doar 45 de minute, a cerut schimbare.

„Nu caut circumstanțe atenuante, dar e inexplicabil. Am jucat numai noi până am dat gol, în minutul 55. După care, a venit din nou pasul înapoi pe care nimeni nu îl solicită și pe care jucători cu experiență n-au voie să-l facă și cu toate astea îl fac. Așa s-a întâmplat la șocul cu Shkendija.

Din minutul 55 până în minutul 82 nu am mai jucat. Am jucat cu o defensivă improvizată. Titularii noștri sunt Crețu, Ngezana, Dawa și Radunovic. Niciunul din cei 4 nu au jucat. Crețu nu a jucat din cauza regulii, și aici trebuie neapărat… Gigi Becali a spus foarte multe despre meciul ăsta, dar nu a spus un lucru important și toată lumea ne-a acuzat că a ieșit Cercel.

Cercel a ieșit la pauză pentru că efectiv ne-a zis că nu mai poate să joace. Nu avea vreo problemă medicală, nu se simțea bine. Nu s-a lovit, să facă vreo entorsă sau problemă musculară, dar a zis că nu mai poate să joace. S-a speriat, s-a sufocat, a cerut schimbare, nu mai putea să joace.

Ca și Cisotti, în minutul 75, dar și el a ieșit pentru că a cerut. E o chestie pe care o tot văd în ultima vreme nu numai la noi, dar și în afară. Ok, e un alt efort fațăde ce se juca înainte, dar jucătorii nu cereau schimbare”, a declarat Mihai Stoica, la

„Pantea și Baba au fost cei mai buni jucători ai noștri”

La Miercurea Ciuc, FCSB a avut o defensivă improvizată, cu Ionuț Cercel, Baba Alhassan, Daniel Graovac și Alexandru Pantea. Ultimii doi au greșit la golul egalizator al gazdelor.

„Singurele improvizații, Pantea în partea dreaptă și Baba fundaș central au fost cei mai buni jucători ai noștri. Nici lui Graovac nu i se poate impunea nimic, doar când a lovit mingea nefericit și a ieșit un corner”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.