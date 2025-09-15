Sport

Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat”

Noi dezvăluiri halucinante despre remiza rușinoasă pe care FCSB a înregistrat-o pe terenul lui Csikszereda. Un fotbalist al campioanei a avut probleme mari
Cristian Măciucă
15.09.2025 | 20:54
Dezvaluiri uluitoare despre un jucator de la FCSB Ce sa intamplat la pauza meciului cu Csikszereda Sa speriat sa sufocat
ULTIMA ORĂ
Dezvăluiri uluitoare despre un jucător de la FCSB. Ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Csikszereda: „S-a speriat, s-a sufocat”. FOTO: Fanatik

Mihai Stoica (60 de ani) a făcut dezvăluiri uluitoare despre remiza pe care FCSB a făcut-o cu Csikszereda, scor 1-1. Unul din fotbaliștii campioanei a cerut schimbare după ce „s-a speriat și s-a sufocat”.

ADVERTISEMENT

Un jucător de la FCSB a cerut schimbare la Csikszereda dintr-un motiv uluitor: „Nu mai putea să joace„

Ionuț Cercel (18 ani) nu mai jucase pentru FCSB din 2 august 2025, când a avut o prestație dezastruoasă în derby-ul cu Dinamo, pierdut cu scorul de 3-4. Tânărul fundaș dreapta a fost titularizat în partida de la Miercurea Ciuc, dar, după doar 45 de minute, a cerut schimbare.

„Nu caut circumstanțe atenuante, dar e inexplicabil. Am jucat numai noi până am dat gol, în minutul 55. După care, a venit din nou pasul înapoi pe care nimeni nu îl solicită și pe care jucători cu experiență n-au voie să-l facă și cu toate astea îl fac. Așa s-a întâmplat la șocul cu Shkendija.

ADVERTISEMENT

Din minutul 55 până în minutul 82 nu am mai jucat. Am jucat cu o defensivă improvizată. Titularii noștri sunt Crețu, Ngezana, Dawa și Radunovic. Niciunul din cei 4 nu au jucat. Crețu nu a jucat din cauza regulii, și aici trebuie neapărat… Gigi Becali a spus foarte multe despre meciul ăsta, dar nu a spus un lucru important și toată lumea ne-a acuzat că a ieșit Cercel.

Cercel a ieșit la pauză pentru că efectiv ne-a zis că nu mai poate să joace. Nu avea vreo problemă medicală, nu se simțea bine. Nu s-a lovit, să facă vreo entorsă sau problemă musculară, dar a zis că nu mai poate să joace. S-a speriat, s-a sufocat, a cerut schimbare, nu mai putea să joace.

ADVERTISEMENT
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni....
Digi24.ro
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul

Ca și Cisotti, în minutul 75, dar și el a ieșit pentru că a cerut. E o chestie pe care o tot văd în ultima vreme nu numai la noi, dar și în afară. Ok, e un alt efort fațăde ce se juca înainte, dar jucătorii nu cereau schimbare”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

ADVERTISEMENT
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis...
Digisport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte

„Pantea și Baba au fost cei mai buni jucători ai noștri”

La Miercurea Ciuc, FCSB a avut o defensivă improvizată, cu Ionuț Cercel, Baba Alhassan, Daniel Graovac și Alexandru Pantea. Ultimii doi au greșit la golul egalizator al gazdelor.

„Singurele improvizații, Pantea în partea dreaptă și Baba fundaș central au fost cei mai buni jucători ai noștri. Nici lui Graovac nu i se poate impunea nimic, doar când a lovit mingea nefericit și a ieșit un corner”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

ADVERTISEMENT
2,02 este cota Betano pentru „2 solist” la FC Botoșani - FCSB
Fanatik SuperLiga, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 16 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție cu invitați de top
Mirel Rădoi, sfaturi prețioase de la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale, după ce...
Fanatik
Mirel Rădoi, sfaturi prețioase de la Pompiliu Popescu, doctorul echipei naționale, după ce i s-a făcut rău la Craiova – Farul 2-0: „Să ia și un repaus”
Cine transmite la TV Legends Charity Game, meciul în care Gică Hagi va...
Fanatik
Cine transmite la TV Legends Charity Game, meciul în care Gică Hagi va reveni pe gazon. Duel spectaculos cu nume uriașe la Lisabona
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Taisia, mesaj special pentru iubitul David Popovici! ”Racheta românească” a împlinit, astăzi, 21...
iamsport.ro
Taisia, mesaj special pentru iubitul David Popovici! ”Racheta românească” a împlinit, astăzi, 21 de ani
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!