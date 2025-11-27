Dezvăluiri uluitoare făcute de patronul din SuperLiga! Cum i s-a propus direct să facă un blat și cum a reacționat antrenorul echipei: „A fugit în pădure”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Valeriu Iftime a povestit cum i s-a propus direct să facă un blat și cum a reacționat Leo Grozavu

Valeriu Iftime de la FC Botoșani a fost întrebat în legătură cu acest subiect în continuare destul de sensibil din fotbalul românesc și a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani, mai exact în octombrie 2008, pe când echipa finanțată de el se afla în Liga 2 și era antrenată tot de Leo Grozavu, tehnician care se află și în prezent la gruparea moldoveană, fără a exista însă o continuitate între cele două perioade, în mod cunoscut, i s-a propus în mod direct de către Gheorghe Ștefan să „trântească” un meci direct contra Ceahlăului Piatra Neamț.

Omul de afaceri a explicat că a refuzat această chestiune în dialogul său direct cu cel poreclit „Pinalti”. De asemenea, Iftime a oferit și detalii referitoare la modul în care s-a pus problema la momentul respectiv și, în plus, a transmis că a dezbătut atunci acest subiect chiar și cu Cornel Șfaițer, colaboratorul său. Nu în ultimul rând, a făcut și o glumă pe seama reacției avute la acel moment de Leo Grozavu, în momentul în care a aflat și el despre această propunere.

„În fotbal, da. Eram în liga a doua și jucam cu Piatra-Neamțul (n.r. Ceahlăul). Da, da. Dar era Leo (n.r. Grozavu) și a fugit în pădure când a auzit. A fugit și nu l-a mai găsit nimeni. (n.r. râde). Era o propunere de genul ‘tu bați în Cupă și mie îmi lași meciul din campionat’, știți? Că ei voiau să promoveze.

Păi, cine putea fi dacă nu el (n.r. Gheorghe Ștefan)? Dar eu nu eram cu ei. Eram cu Cornel Șfaițer, care era prietenul meu, și i-am zis ‘băi, Cornele, nu mă bag aici, că e greu tare, socotelile sunt complicate’. ‘Băi, Valeriu, dacă Leo…’ Ce Leo? A fugit, nu i-a mai trebuit nimic. ‘Da’ nu-l puteți stăpâni pe ăsta?’. Păi, cum să-l stăpânesc pe Leo Grozavu?

(n.r. Întrebat dacă discuția respectivă a fost purtată cu Gheorghe Ștefan) Da, da. ‘Bă, da’ cine-i ăsta, bă?’. (n.r. Dacă i-au fost făcute propuneri de blat la nivel de SuperLiga) Nu, Doamne-Ferește. (n.r. Dacă mai există în prezent în prima ligă meciuri aranjate) Nu, niciodată. Cred doar că au mai fost jocuri aranjate de fotbaliști. Să parieze fotbaliștii”, , potrivit