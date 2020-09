Dezvăluiri uluitoare în cazul fetiței bătute de mama ei: ”Am fost la poliție, mi-au spus că nu e treaba mea”

Sora fetiței de 3 ani bătută de mama ei, care a postat imaginile pe internet, a relatat că a semnalat poliției situația fetei însă oamenii legii i-au spus că nu este treaba ei și nu au făcut nimic pentru a lua copilul de lângă mama care o brutaliza.

Într-o emisiune la Antena 3, Nicoleta (19 ani) a povestit că avea indicii că sora ei este maltratată de mamă și a mers la poliție. Ea a mai spus că mama o bătea pe sora ei pentru ca imaginile să fie văzute de un bărbat.

„Eu am fost la poliție. Despre cea mică… Am mers în decembrie să le spun că sora mea cea mică are capul spart. Mi-au spus că nu e treaba mea”, a relatat Nicoleta.

„Nu mi s-au prezentat, știu că am fost la secția 19 din sectorul 5”, a continuat fata.

Sora cea mare, bătută de bunică

Ea a povestit că provine dintr-o familie în care violența fizică a fost utilizată frecvent. „Eu am fost bătută de bunica. Pe mine m-a crescut bunica”, a spus Nicoleta.

În afară de sora de 3 ani, Nicoleta a mai avut o soră care a murit în urmă cu 11 ani, din cauza unui accident, în circumstanțe pentru care tot mama este vinovată. „A fost trimisă să ceară niște țigări, mama fiind foarte beată”, a povestit Nicoleta.

„Este o durere cumplită care o să te traumatizeze toată viața. Mulți dintre copiii bătuți o să facă ce au făcut și părinții lor, de aceea este timpul să ne oprim”, a mai spus tânăra, vorbind despre bătăile îndurate în copilărie.

Judecătoria sectorului 1 a dispus arestarea preventivă a femeii care și-a bătut fiica de numai 3 ani, iar imaginile le-a postat pe internet.

„În cursul lunii auugust a anului 2020, inculpata, în timp ce se afla într-un imobil din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti, în mod repetat şi-a agresat fizic şi psihic fiica minoră, în vârstă de aproximativ 3 ani, respectiv a lovit-o cu palmele la nivelul feţei şi corpului, a tras-o puternic de păr, a lovit-o cu o curea din imitaţie de piele la nivelul corpului, a ţipat în mod agresiv la ea, umilind-o, intimidând-o prin întreg comportamentul violent şi filmând-o în timpul exercitării violenţelor, acte prin care i-a pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală şi morală”, este scris în ordonanța procurorilor.

Femeia s-a filmat cum își agresa fiica pentru că micuța i-ar fi rupt ochelarii. Fetița este numită „periculoasa care mi-a dat teroare şi ieri şi azi” și este trasă de păr și lovită peste față de mai multe ori, drept răzbunare pentru că își supărase mama.