Alin Oprea de la Talisman, dezvăluiri picante din căsnicia cu Larisa: „M-a înșelat de două ori”

Alin Oprea și soția lui, Larisa, sunt în pragul divorțului, iar despărțirea celor doi nu pare să fie deloc ușoară, căci artistul a mutat separarea la Tribunal, nu la notar, așa cum își dorește fosta parteneră de viață.

După ce a fost făcut bețiv și un tată iresponsabil, dar mai ales soț infidel, cântărețul vine cu acuzații grave la adresa celei alături de care a fost timp de 22 de ani.

Astfel, artistul trupei Talisman susține că mama copiilor lui l-a înșelat nu o dată, ci de două ori, iar dezvăluirea vine după ce tocmai el a fost acuzat că are amantă, făcându-se referire la relația pe care o are cu o brunetă de mai bine de doi ani.

După ce Larisa Oprea a plecat în Londra, Anglia, pentru a-și susține cei doi copii în timpul studiilor, mutarea brunetei s-a transformat într-una definitivă, iar acest lucru a dus la răcirea relației de iubire dintre cei doi soți.

Până la urmă, separarea a fost iminentă, iar în urmă cu doi ani, cântărețul a început o relație cu frumoasă brunetă despre care spune că i-a schimbat viața. Alin Oprea nu se simte vinovat de nimic, mărturisind că soția lui l-a înșelat de mai multe ori cu alți bărbați.

„ Soția mea își găsea consolarea în brațele altor bărbați. Am fost înzestrat cu o putere de sacrificiu ieșită din comun, reușind să suport un temperament coleric, un caracter dominator și agresiv, acceptând până și răutatea, minciuna și manipularea. Toate acestea însă până la momentul descoperirii infidelităților ei.”, a menționat el pentru Click!.

Noua parteneră de viață l-a ajutat pe Alina Oprea să elimine tot ce era negativ în viața lui, a început să facă sport, nu mai bea alcool, mănâncă sănătos, călătorește și vede viața cu alți ochi. De altfel, cântărețul a mai declarat și că dacă era un alcoolic, așa cum a fost descris, nu mai reușea să-și țină copiii la școală, să cumpere case și să le asigure un trai decent celor din familie.

„Stilul acesta de viaţă sănătos pe care mi l-am impus a venit la pachet cu renunţarea definitivă la alcool. Eu sunt un om asumat, un om sincer, care nu se ascunde după degete şi vreau să lămuresc acest lucru, pentru că mi s-a creat în mod mincinos o imagine de alcoolist.

De la a bea de plăcere, cu prietenii, până la a fi alcoolist, este exagerat de mult. Nu am fost niciodată dependent de alcool. Din 2010 până în 2017 am consumat câte un pahar, cu prietenii, pentru a ne simţi bine.

Se întâmpla cu anumite ocazii, evenimente, sau la socializare, la un grătar. Şi asta doar seara, când îmi terminam munca. Niciodată ziua sau în timpul programului. Nu cred că m-a văzut cineva beat vreodată, să mă ridice de sub mese.

Da, beam ca un bărbat normal, de plăcere, să mă simt bine, însă soţia mea se ocupa să îmi inducă starea aceasta, că aş avea probleme cu alcoolul, astfel încât ajunsesem să cred că ea chiar avea dreptate”, a povestit Alin Oprea într-un interviu pentru click.ro.

„Am renunțat la tot ce era toxic în viața mea. Până acum am fost un bărbat bun, un tată responsabil, un soţ al naibii de implicat şi stâlp al familiei. Poate că am obosit. Am vrut să mă mai uit şi spre mine”, a completat artistul despre schimbările făcute în ultima vreme.