Dezvăluiri uluitoare la aproape șase ani după decesul lui Diego Maradona! Cum ar fi putut fi salvat legendarul fotbalist: „În 48 de ore ar fi fost mai bine”

Fotbalul mondial l-a pierdut pe Diego Maradona în 2020, când legendarul „decar” a decedat în urma unui infarct. Recent, un medic care l-a tratat pe fostul mare fotbalist a dezvăluit un aspect incredibil.
Bogdan Mariș
17.05.2026 | 16:07
Un medic care l-a tratat pe Diego Maradona a dezvăluit cum putea fi salvat legendarul fotbalist.
Diego Maradona a decedat pe 25 noiembrie 2020 în circumstanțe controversate, cei implicați în tratamentul său în lunile premergătoare fiind acuzați de omor într-un proces care este în desfășurare. Mario Schiter, un medic care l-a tratat pe Maradona la începutul anilor 2000 și a luat parte la autopsia sa, a dezvăluit că legendarul „decar” putea fi salvat dacă i s-ar fi administrat un diuretic.

Pe 12 noiembrie 2020, la 9 zile după ce a trecut printr-o operație de urgență pe creier, Diego Maradona a fost lăsat acasă de la spital și urma să se afle sub supraveghere. Din nefericire, legendarul fotbalist avea să moară după aproximativ două săptămâni, din cauza unui infarct, iar mai apoi s-a aflat că acesta a fost în agonie timp de 12 ore înainte de deces, fără a fi monitorizat de medici.

Mario Schiter a afirmat că Diego Maradona nu ar fi decedat dacă i s-ar fi administrat un diuretic. „În aproximativ 48 de ore, starea lui s-ar fi îmbunătățit semnificativ. Văd zilnic pacienți ca acesta la terapie intensivă, care sosesc cu insuficiență cardiacă congestivă. Li se administrează diuretice pentru a le reduce volumul, iar după 12 ore sunt deja acasă”, a precizat acesta, conform Agerpres, care citează AFP.

Șapte persoane au fost acuzate de omor după decesul lui Diego Maradona

Șapte persoane au fost acuzate de omor în 2021 în cazul decesului lui Diego Maradona, însă procesul a început doar 4 ani mai târziu, în martie 2025. În mai 2025, procesul a fost suspendat după ce s-a descoperit că o judecătoare implicată, Julieta Makintach, a luat parte la filmările unui documentar chiar despre acest caz. Într-un final, procesul s-a reluat în aprilie 2026.

Cei șapte inculpați neagă orice responsabilitate pentru moartea lui Diego Maradona, susținând că aceasta s-a datorat unor cauze naturale. Aceștia riscă pedepse uriașe, între 8 și 25 de ani de închisoare. Numit de FIFA drept „Cel mai mare fotbalist al secolului XX”, alături de o altă legendă plecată între timp dintre noi, Pele, „El Pibe de Oro” a evoluat pe parcursul unei cariere fabuloase la Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla și Newell’s Old Boys, dar și la naționala Argentinei, alături de care a cucerit Cupa Mondială din 1986 în urma unui parcurs extrem de memorabil.

