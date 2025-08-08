Life

Dezvăluirile barmanului din Cluj care i-a făcut cinste artistului Post Malone, înainte de Untold: "A stat trei ore la băut"

Post Malone a ieșit la plimbare pe străzile din Cluj Napoca înainte să urce pe scena de la Untold. Ce a mâncat și ce a băut?
Dan Suta
08.08.2025 | 15:29
Post Malone și-a făcut de cap imediat ce a aterizat în Cluj Napoca. Foto-montaj: FANATIK

Post Malone, cap de afiș anul ăsta la Untold, a ajuns ieri în orașul Cluj Napoca și a ieșit la plimbare, încercând să se integreze în atmosfera locală. Faimosul artist american s-a arătat lipsit de fițe, pozându-se cu oamenii.

Post Malone a ajuns la Cluj Napoca și a dat iama la terase și prin baruri. Cântă la Untold vineri, 8 august

Clujenii au avut o surpriză uriașă când cântărețul a apărut în fața lor, comandând mâncare sau băutură ca un turist de rând. Printre primele opriri ale lui Post Malone a fost la Alex Dionisa, un sucevean ajuns la Untold care este destul de recunoscut în zonă pentru pizza pe care o prepară. Are chiar și o caravană cu care livrează pizza, fiind invitat la evenimente prin toată țara, unde prepară mâncarea în direct.

Post Malone, un pic înfometat după zborul lung din Statele Unite ale Americii, a profitat de întâlnirea cu Alex și a gustat din preparatele sale. După cum spune bucătarul (de profesie tehnician dentar, de altfel), Malone a fost foarte încântat de pizza sa.

„O zis fratele Post Malone că fac o pizza foarte bună”, a scris Alex, pe contul său de Facebook. Artistul a mers și într-un pub destul de frecventat de studenți, unde s-a întâlnit cu Robi, un ospătar care nu a mai regretat că a mers la muncă în acea zi. Dincolo de tips-urile de la clienți, a avut marea onoare să se pozeze cu muzicianul pentru care sute de mii de oameni au cumpărat bilete anul acesta la Untold.

A mâncat pizza și s-a destins cu bere. Un barman care l-a avut aproape pe artist, dezvăluiri în exclusivitate

„Post Malone in the house. Fain la lucru”, a scris Robi, barman la Klausen Pubhouse din Cluj. Cântărețul a vrut să ia la pas orașul și s-a destins, printre alte locuri vizitate, și la terasa din Piața Muzeului. FANATIK a stat de vorbă cu unul dintre barmanii care a avut grijă ca muzicianul să aibă parte de momente de neuitat la Cluj. Am aflat că a stat vreo 2-3 ore la pub și că a preferat berea pentru a se simți în largul său. Mai mult, din relatările făcute de angajatul localului respectiv, interpretul muzical s-a purtat foarte frumos cu toată lumea și a fost răbdător cu fanii care au vrut să se pozeze cu el.

„Omul e de treabă, foarte calm. Vorbea foarte frumos cu toată lumea. Mulți au venit numai să facă poze cu el. Erau trei bodyguarzi cu el. A stat vreo două-trei ore la băut. S-a simțit bine. Prima dată a comandat Stella la halbă, apoi a trecut la Miller (n. red.: un brand de bere americană). Eu nu l-am servit, dar i-am făcut și eu cinste cu trei beri. Colegul meu a fost la masa lor”, ne-a declarat Robi, unul din clujenii care l-a cunoscut personal pe Post Malone.

Post Malone urcă pe scena de la Untold în seara zilei de vineri, 8 august 2025, fiind principalul invitat al evenimentului.

post malone
Post Malone s-a pozat cu un barman de la un pub din Cluj. Foto: Facebook

Cântărețul american, avere estimată la 50 de milioane de dolari. Are inclusiv o linie de băuturi alcoolice

Artistul a doborât recorduri în topurile muzicale și a făcut o avere frumoasă din realizările sale. Potrivit estimărilor apărute în presa din afară, Post Malone ar avea o avere între 45 și 50 de milioane de dolari. Averea ar proveni din turneele sale internaționale extrem de profitabile, vânzările de albume și melodii, linia sa de băuturi alcoolice, Maison no. 9 (vin rose), colaborări și sponsorizări, venituri din streaming și YouTube.

Post Malone s-a făcut remarcat prin felul ingenios în care combină genurile pop, rap și rock, primul său mare hit „White Iverson”, lansat în anul 2015, viralizându-se foarte repede. Malone a atras și prin stilul său vestimentar și tatuajele de pe corp, cele faciale devenind marcă personală (de exemplu cel de sub ochi, „Always Tired”).

L-a detronat pe Michael Jackson

Artistul are peste 80 de milioane de discuri vândute și 59,5 miliarde de ascultări pe Spotify și YouTube. Și-a adjudecat 10 trofee Billboard, trei American Music Awards, dar și un premiu MTV Music Awards. De asemenea, a fost nominalizat de 18 ori la Premiile Grammy.

Un alt lucru demn de menționat cu privire la realizările sale muzicale este că în anul 2018 l-a detronat pe Michael Jackson, care timp de 34 de ani a deținut recordul pentru cele mai multe săptămâni petrecute în clasamentul Billboard Top R&B/ Hip-Hop Albums. Malone a bifat 77 de săptămâni, grație pieselor de pe albumul „Stoney”.

Dan Suta
