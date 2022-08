Dezvăluirile celui mai apropiat om de Cristi Borcea. Cum a reacţionat în seara în care a retrogradat Dinamo: “Abia mai vorbea!”. Interviu exclusiv

Cristi Bobar a acordat un interviu exclusiv pentru FANATIK în care face mai multe dezvăluiri despre situația actuală de la Dinamo, dar și despre ce a dus în ultimii ani la retrogradarea echipei din Ștefan cel Mare.

Bobar este în prezent președinte la CSM Reșița, dar a fost aproape să se întoarcă la Dinamo în această iarnă, preferând însă continuitatea la formația din orașul său natal.

ADVERTISEMENT

”Dan Alexa a plecat, Dorin Cheregi e noul antrenor al Reșiței”

Cristi, nici pentru tine, nici pentru Dinamo, nu a fost un an prea bun….

– Da, este foarte frustrant, dar mergem pe lozinca: Ai pierdut, continuă, ai câștigat, continuă. N-a fost un an prea bun la CSM Reșița în calitatea mea de președinte, dar cred că am învățat foarte mult. Într-un sezon nu am pierdut niciun meci, dar am pierdut la baraj la 11 metri și nu am promovat în Liga a 2-a. A fost foarte greu pentru mine.

Ce ți-ai propus în noul sezon?

– Trebuie să aducem Reșița neapărat în Liga a 2-a. Sunt la mine acasă, locul unde am crescut, unde am bătut mingea de la 6-7 ani, atâta timp cât am susținerea autorităților locale, al primarului orașului, care este finanțatorul principal, o să continui să creștem copii și neapărat trebuie să promovăm. Îmi pare foarte rău că la meciul de baraj au venit 7.000 de oameni pe stadionului Mircea Chivu și chiar nu am reușit să îi facem bucuroși.

ADVERTISEMENT

Tocmai ai pus un nou antrenor, ne poți spune ceva despre el?

– După ratarea barajului, Dan Alexa a plecat, deși mai avea contract 1 an de zile. Dorin Cheregi este un antrenor din Oradea, care lucrează la noi la Centrul de copii și juniori de 2 ani de zile. El este și formator de antrenori în cadrul FRF, cunoaște foarte bine juniorii de la Centru. A făcut o treabă bună la Centrul de copii și juniori și vom merge pe mâna lui. Sper să fie în regulă totul.

”Și Gigi Becali investește de atâția ani, dar tot pe locul 2 termină”

Nu ai mai adus un antrenor cu nume…

– Ținând cont că îți dorești să crești copii, trebuie să ai răbdare. Orice antrenor cu nume, cu un CV mai bogat, nu are răbdarea aceasta și vine să aibă rezultate rapide, dar nici acestea nu ți le poate garanta nimeni. Vedeți și la FCSB că Gigi Becali investește de atâția ani, are jucători tineri, dar tot pe locul 2 termină. Are puterea să o ia de la capăt, deși știu sigur că nu este plăcut pentru el.

ADVERTISEMENT

Tu ai fost la CFR Cluj. Ei cum reușesc să ia campionat după campionat? Care e secretul?

– Am fost director sportiv la echipa a doua. Atunci aveam jucători gen Petrila, care a făcut pasul la echipa mare, dar și alții pe care îi cunosc foarte bine. Secretul este simplu, au un grup foarte unit, jucători plătiți bine, chiar dacă sunt întârzieri financiare, jucătorii știu că își vor lua banii. Jucând de 4 ani împreună, au devenit o adevărată familie, jucători maturi, care-și doresc să câțtige bani pentru ei și familiile lor. Este simplu.

Te așteptai ca Dinamo să retrogradeze?

– Sincer, mă așteptam ca Dinamo să aibă probleme în acest an, dar nu chiar să retrogradeze. Dar ce se întâmplă este dureros, în primul rând pentru fotbal, lăsând la o parte că ești rapidist, dinamovist sau stelist. Este dureros și nu știu ce ieșire au. Deși Zăvăleanu este un tip foarte inteligent, îl cunosc, am lucrat la Târgu Mureș cu el, dar în momentul de față cred că Dinamo are nevoie de oameni cu bani. Antrenorul și managerul care vor veni trebuie să aibă o situație financiară liniștită, să nu se gândească că trece luna și nu ia banii, că atunci va fi o problemă.

ADVERTISEMENT

”Dacă prind play-off-ul, Dinamo are șanse reale să promoveze”

Crezi că vor avea puterea cei de la Dinamo să promoveze din nou în Liga 1?

– Nu știu dacă vor avea, dar când ești la Dinamo, deja ai o șansă în plus, prin prisma suporterilor, care sunt tot timpul lângă echipă, chiar dacă te mai înjură, dar te și aplaudă. E important să fie acolo. Liga 2 nu este o ligă foarte, foarte puternică și eu cred că dacă prind play-off-ul, atunci au șanse reale să promoveze. Sunt jucători experimentați.

ADVERTISEMENT

Cine a greșit în toți acești ani?

– În primul rând, s-au adunat datoriile. Resimt lipsa banilor, probabil. Odată ce ai făcut contracte foarte mari și nu s-au putut achita, vin problemele. Aici comparăm perioada Ionuț Negoiță, când am lucrat eu ca director sportiv. Știu că și atunci erau tot felul de voci, că nu erau salariile foarte mari, dar nu-mi amintesc să fi fost vreo datorie către jucători. În schimb, acum curg memoriile, jucători nemulțumiți.

”Negoiță era un om parolist, dar administrativ n-au fost uniți”

Practic, cam după perioada în care ai fost tu, Dinamo a luat-o așa ușor la vale…

– Noi am făcut o echipă bună atunci, cu nea Costică Anghelache, cu Bogdan Bălănescu. Eram la birouri un grup unit și ce discutam la birouri, același lucru se transmitea la Săftica. Nu știu neapărat dacă în acea perioadă noi am avut vreun merit, meritul principal l-a avut finanțatorul, pentru că ținea clubul, era un om parolist, asta era foarte important.

Ce crezi că l-a deteminat pe Ionuț Negoiță să renunțe la Dinamo?

– Probabil neîmplinirea rezultatelor. La Dinamo trebuie să te bați la primele locuri tot timpul. Deși în primul an când am fost acolo cu Gigi Mulțescu, echipa a terminat pe locul 4, a venit acea insolvență. Apoi, a încercat să investească mai mult, dar, din păcate, rezultatele au fost tot mai slabe și cred că n-au fost destul de uniți, în primul rând, administrativ, apoi la partea sportivă.

Ce crezi că s-a întâmplat cu această poveste cu Cortacero?

– Nu pot să-mi imaginez. Am urmărit, dar nu pot să înțeleg cum nu s-a gândit nimeni sau cum a putut să vină un om să facă atâtea iluzii și să fie o dezamăgire atât de mare. Practic, acolo s-au făcut datoriile foarte mari și, din ce am înțeles, contractele foarte mari în acea perioadă au fost semnate. În jur de 25-30.000 de euro pe lună sunt contracte foarte, foarte mari. Sunt 2-3 echipe care plătesc la noi în țară, dar acelea se și bat tot timpul la campionat.

”Nu cred că Dinamo va intra în faliment”

Se vorbește în cazul în care această societate va ajunge în faliment, cea pe care Cortacero a preluat-o de la Negoiță, acum pachetul majoritar este la Șerdean, s-ar putea crea o fuziune între CS Dinamo și echipa lui Badea. Cum vezi această variantă?

– Sincer, nu cred că , dar nici nu cred că cei din Liga 3, CS Dinamo, vreodată va fi o fuziune. Au luat-o de la zero și este un club curat, din ce am înțeles, fără niciun fel de datorie și nu văd de ce ar face fuziune cu datorii. Nu îi văd rostul. Până la urmă, Rapidul, un caz foarte concret. Au luat-o de jos și azi e un club curat, cu suporteri, cu un stadion și cu rezultate acceptabile.

Cum vezi, din postura de suporter al lui Dinamo, toată această situație?

– Suporterii trebuie să se obișnuiască. Este dureros. Sunt sigur că suporterii vor fi lângă echipă. Au fost cluburi mult mai mari în Europa care au retrogradat chiar în liga a treia și suporterii au fost lângă echipă. La cum au arătat suporterii în ultimii ani atașamentul, e clar că sunt foarte nemulțumiți, dar ei iubesc clubul Dinamo și nu neapărat jucătorii, antrenorii sau conducătorii care sunt acolo. E lucrul cel mai important pentru un suporter.

Ipotetic, dacă ai fi conducător la Dinamo și ai traversa această perioadă, ce ai putea să faci ca să schimbi lucrurile în bine?

– Este foarte greu, am avut o relație foarte bună cu jucătorii și cu antrenorii, bineînțeles. Dar în momentul de față, orice ai încerca să faci te lovești de partea financiară. Am înțeles că sunt probleme foarte mari și la Săftica, mă refer la masă, condițiile normale la orice club de Liga 1, Liga 2, Liga 3 trebuie să fie aceste lucruri. E greu să vii cu un plan, pentru că te lovești de partea financiară și datoriile nu sunt mici. Tocmai spuneam mai devreme că cine ar trebui să vină acolo trebuie să aibă o liniște financiară foarte mare, chiar să-și permită să bage mâna în propriul buzunar.

”Pe Rednic îl văd antrenorul care poate promova Dinamo”

Îl vezi pe Rednic întorcându-se la Dinamo ?

– Sigur, da. Dacă va ajunge la un dialog cu Zăvăleanu, pe care îl cunosc, este un tip foarte deschis, se pun la masă, chiar îl văd și îl văd antrenorul care poate promova Dinamo.

E singura variantă, după părerea ta, în momentul ăsta, din ce vezi tu?

– Deși se practică la noi foarte mult, și eu am schimbat sau ne-am despărțit, nu este un lucru plăcut să te desparți de un antrenor cu care lucrezi câteva luni sau un 1 an de zile. Dar soluții foarte mari nu sunt în momentul de față la Dinamo. Mircea Rednic este clar că ar veni cu alt aer, altă siguranță. Este antrenorul care bagă mâna și în buzunar, dar vom vedea. Am citit că el ar putea sau dorește să revină la Dinamo. Este antrenorul care, în ultimii ani, a încercat să pună Dinamo pe picioare.

Îl cunoști destul de bine pe . Cum ți se pare ce a făcut la Dinamo și crezi că o va salva pe Dinamo?

– Îl cunosc, am lucrat împreună, ne știm de mulți ani de zile. E un tip foarte corect și chiar se implică. Am vorbit la telefon foarte mult. Deși nu este rolul lui să se implice pe partea sportivă, chiar o face, pentru că sunt puțini oameni la ora asta care o fac. Sigur își dorește foarte mult, chiar l-am văzut la amicalul cu Chiajna în tribună, este clar că își dorește și se implică mai mult decât trebuie, pentru a încerca să salveze această situație.

Cu jucătorii de la Dinamo ai mai ținut legătura?

– Da, cunosc foarte mulți jucători. Chiar am vorbit zilele trecute, ei sunt dezamăgiți, dar le dau același sfat, să aibă răbdare, să nu pună banii pe primul loc și să se bucure totuși că sunt la un club ca Dinamo, chiar dacă nu este în perioada cea mai bună și e în Liga 2. Am văzut că a mers Vali Lazăr, Gavrilă, cu care eu am lucrat. Vali Lazăr este un jucător care are acea liniște financiară, a câștigat bine în Emirate și cred că Dinamo are nevoie de jucători de genul lui Lazăr.

”Dacă nu se pot motiva în Liga a 2-a, atunci jucătorii nu au ce căuta la Săftica”

Vor putea ei să se motiveze în Liga 2?

– Sigur, trebuie să se motiveze în Liga 2. Dacă nu, nu au ce căuta acolo! Până la urmă, nu au venit de la AC Milan sau de la Real Madrid. Trebuie să fie cu picioarele pe pământ. Dacă nu se pot motiva sau antrena, atunci nu au ce căuta la Săftica, pe terenurile de antrenament.

Ai un mesaj pentru fanii lui Dinamo?

– Când am fost acolo, am încercat să-mi fac tot timpul treaba și să susțin clubul Dinamo, așa cum am putut, chiar dacă nu eram dinamovist sau nu am jucat pentru Dinamo, dar așa am considerat că este bine să aperi jucătorii. Suporterilor le este greu. Cel mai frumos mesaj este să găsești un investitor și să aibă câteva milioane de euro pentru ei, să stea liniștiți, că Dinamo se va bate la promovare. Dar ei sunt și vor fi alături de echipă și merită apreciați pentru tot ce au făcut în ultimii ani.

”Borcea era șocat după retrogradarea lui Dinamo. De-abia scotea câteva cuvinte”

Cu nașul Borcea ai mai vorbit?

– Da, ne-am întâlnit, am vorbit, chiar am discutat în a doua sau în a treia zi de după ce a retrogradat Dinamo și era negru, de-abia scotea câteva cuvinte. Era șocat! Un om care a suferit foarte, foarte mult că a retrogradat Dinamo.

Îl mai vezi să se implice la Dinamo, măcar prin intermediul lui Patrick?

– În momentul de față, nu-l văd, nu pentru că nu ar avea 1-2 milioane, de cât are nevoie Dinamo să iasă din această perioadă proastă. Dar el este tipul de dinamovist care tot timpul vrea să se bată la titlu și asta înseamnă să te bați cu CFR, cu Craiova, cu Sepsi, cu echipe foarte bine organizate financiar sau stau foarte bine. Cu FCSB. Și atunci el e foarte conștient că pe lângă acele 2 milioane mai trebuie investite milioane bune în club pentru a aduce jucători, antrenori, staff și tot ce trebuie.

Dar cu un stadion nou, Dinamo ar arăta altfel?

– Sigur, sigur, cu stadion nou, da. Deși este culmea, apar stadioane noi la noi în țară, dar, din păcate, fotbalul nu este unde ar trebui să fie. Sunt sigur că cu un stadion nou Dinamo ar găsi mai repede un investitor, pentru că este un stadion vechi și lumea nu mai vine sau tineretul de azi nu mai vine ca pe un stadion nou, care este mult mai civilizat. Un stadion nou înseamnă că poți să-ți iei familia, soția, copiii, chiar dacă nu se uită foarte mult la fotbal, dar conceptul de stadion nou e ca un spectacol. Și este important.Și în străinătate și la noi se fac stadioane, uitați-vă la Rapid ce emulație a putut să creeze un stadion nou.

”Problema la națională nu este de selecție, problema e la fotbalul nostru”

Nici la națională nu sunt rezultate. Care e problema?

– Este foarte greu de explicat, oricine vine antrenor, se încearcă tot felul de soluții, nu sunt rezultatele pe care ni le dorim cu toții. Cred că este o problemă nu la selecție, ci la fotbalul nostru. Oricine vine, tot sunt probleme. Repet, aici condițiile de pregătire sunt peste ce erau acum câțiva ani, peste ce avea Generația de Aur, chiar și Gică Hagi a spus asta, dar nu sunt rezultatele dorite. Probabil că trebuie să avem răbdare să se investească în tineri, dar trebuie sacrificați câțiva ani. Din punctul meu de vedere, singurul club românesc sau din Liga 1 care face acest lucru este Viitorul Constanța, o face Gică Hagi de mulți ani și el chiar produce tineri.

Ai urmărit discursul lui Boloni? Avea dreptate, când nu a vrut să vină la națională, Burleanu îl putea da afară dacă rata Liga Națiunilor?

– În capul unui conducător se sparge tot timpul. Dacă președintele FRF dă afară un antrenor, nu e bine, că de ce nu îi dai continuitate? Dacă îi faci contract pe 5 ani și nu are rezultate, de ce are contractul pe 5 ani și e plătit atât de bine? Nu știu, cred că undeva la jumătate este dreptatea.