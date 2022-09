Dezvăluirile despre ajutorul dat de vedetele lui Arsenal românului Cătălin Cîrjan, după accidentarea de 480 de zile, în topul celor mai citite articole de sport din Marea Britanie

În ziua în care Cătălin Cîrjan a prins lotul lui Arsenal pentru meciul din de pe terenul lui FC Basel, cea mai prestigioasă publicație online din Marea Britanie, The Athletic, a publicat un amplu interviu cu fotbalistul român de 19 ani.

Cîrjan a stat o lună în pat doar pe spate

Cîrjan a povestit cum numele grele din vestiarul “tunarilor” l-au ajutat să treacă mai ușor peste lunga perioadă de inactivitate, cauzată de o accidentare cumplită la genunchi. De asemenea, impresarul său, Cătălin Sărmășan, i-a rămas aproape și a continuat să creadă în el și în momentele grele. Datorită perseverenței sale, dar și a oamenilor din jurul său, povestea lui Cătălin Cîrjan are final fericit.

Cîrjan a revenit pe teren în pre-sezon, după ce a lipsit 480 de zile în urma unei rupturi a ligamentelor încrucișate, suferită la genunchiul stâng. Suferise o accidentare similară cu câțiva ani înainte, la dreptul. Este pe banca lui Arsenal pentru partida cu Basel și și-ar putea face debutul în Europa League pentru “tunari”. Dar amintirile despre momentele grele sunt încă vii.

“Îmi amintesc că era o aruncare de la margine, am vrut să fac un tackling și am sărit. Când am aterizat, genunchiul meu stâng s-a dus spre interior. Am simțit cum a pârâit și asta a fost. Îmi mai rupsesem ligamentele încrucișate anterioare la genunchiul drept. Am simțit la fel și știam că este ceva rău”, a declarat Cîrjan, care a atras atenția lui Arsenal după ce a debutat la vârsta de 13 ani pentru echipa de seniori din localitatea sa natală, Viitorul Domnești.

“Prima lună a fost cea mai grea pentru că nu mă puteam mișca. A trebuit să stau o lună în pat, pe spate. Imaginați-vă doar. Mă durea spatele, totul, nu doar genunchiul. Dar am fost norocos să am familia aproape și clubul care m-a susținut tot timpul”, a continuat mijlocașul ofensiv, care și-a prelungit contractul cu Arsenal până în 2024, chiar în perioada de convalescență.

David Luiz i-a spus că este o încercare din partea lui Dumnezeu

Cîrjan stă în Anglia împreună cu părinții săi, Ionel și Simona, și cu fratele lui, Dani, dar în primele luni după accidentare s-a întors în România, unde a urmat un program intens de recuperare. Se trezea la șapte dimineața și zilnic făcea ședințe întinse pe durata mai multor ore, lucrând în special cu genunchiul afectat.

În acest timp, a avut parte de prima dintr-o mulțime de surprize plăcute din partea vedetelor de la Arsenal: brazilianul David Luiz l-a sunat. “Am vorbit cu el timp de o oră. Mi-a spus că a trecut și el prin asta și că trebuie să fiu puternic. Ceea ce mi-a spus, și am simțit și eu la fel, a fost că este un test din partea lui Dumnezeu. Fotbalul este ceea ce iubesc și trebuie să arăt că sunt suficient de puternic, că nu renunț și că pot reveni mai bun și mai puternic”, a dezvăluit Cîrjan cum a decurs discuția cu fundașul care a plecat ulterior la Flamengo.

“A avut un impact deosebit și mi-a dat puterea de a merge mai departe. A fost fantastic să vorbesc cu el și vreau să îi mulțumesc încă o dată”, a spus Cătălin Cîrjan, care a fost urmărit în continuare de David Luiz, chiar și din Brazilia.

Odegaard și Lacazette, printre cei care i-au transmis mesaje de încurajare

“Mă urmărește pe Instagram și răspundea la poveștile postate legate de recuperarea mea și de întoarcerea pe gazon. Lacazette mi-a trimis un mesaj acum câteva zile. M-a văzut în sala de fitness și mi-a transmis ceva de genul: Sunt așa fericit pentru tine. Ține-o tot așa!”, a continuat jucătorul impresariat de Cătălin Sărmășan.

El impresionase înaintea accidentării la echipele sub 18 și sub 23 de ani ale lui Arsenal, unde a fost utilizat fie ca număr 8 sau număr 10. Cîrjan s-a și antrenat cu prima echipă în a doua parte a sezonului trecut, dezvoltând o relație bună cu secundul lui Mikel Arteta, Carlos Cuesta, precum și cu noul căpitan, Martin Odegaard, alt jucător care s-a interesat de el în timpul convalescenței.

Cătălin se aștepta chiar să debuteze în tricoul “tunarilor” în aprilie când a suferit una dintre cele mai grele accidentări pentru un sportiv. Clubul i-a prelungit, însă, contractul în luna mai până în 2024, cu drept de prelungire cu încă un an: “Chiar și după accidentare, m-am întâlnit cu directorul academiei, Per Mertesacker, care mi-a spus: contractul este pe masă, îl poți semna oricând vrei.”

Cîrjan vrea să fie primul român din istoria lui Arsenal

În încheierea interviului, Cătălin Cîrjan a mărturisit și care este cea mai mare dorință a sa: “Am văzut mai mulți fotbaliști români jucând în și acesta este visul meu. Vreau să fiu cel mai tânăr jucător român din Premier League. Visul meu este să joc pentru prima echipă și să fiu primul român care joacă pentru Arsenal. Lucrez pentru asta și sper să se întâmple curând.”