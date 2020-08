Dezvăluirile din infernul COVID ale unui medic legist. Ce a descoperit după autopsiile decedaților de coronavirus

Profesorul universitar Cristian Stan, medic primar legist la Institutul Mina Minovici, a publicat o carte cu referiri speciale legate de transformările ce apar în corpul pacienților care au murit din cauza COVID-19. ”Arată altfel decât tot ce am văzut”, a spus Stan, într-un interviu pentru Libertatea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cartea lui Cristian Stan, ”Cauzele morții în practica medicală – Ghid de tanatogeneză în boala COVID-19”, sintetizează 25 de ani de experiență în medicina legală, inclusiv autopsii pe decedați COVID-19.

Medicul a spus că autopsiile făcute pe cadavrele persoanelor infectate cu coronavirus au arătat câteva caracteristici constante: plâmânii plini cu apă, inflamarea vaselor capilor și sute de cheaguri mici de sânge.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”În peste 25 de ani de carieră am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea”, a spus Cristian Stan.

Autopsiile au arătat existența a sute de cheaguri de sânge

El a precizat că cheagurile de sânge apar în număr mare încă de la începutul bolii și îi afectează în mod deosebit pe pacienții care au nevoie de dializă sau pe cei cu risc mare de accident vascular cerebral.

ADVERTISEMENT

”Microtrombozele pot fi de ordinul sutelor, fiind raportate cazuri în care acestea au fost colectate în filtrul pulmonar sau chiar au blocat aparatele de dializă la pacienți cu insuficiență renală. Caracteristica acestor tromboze de dimensiuni milimetrice este aceea că cheagurile de sânge sunt foarte mici și într-un număr foarte mare încă din etapele incipiente ale bolii”, a precizat medicul.

De la debutul infectării, coronavirusul inflamează vasele capilare, ce duce la scăderea debitului de sânge și oxigen, iar micile cheaguri de sânge ajung în plămâni, inimă și creier, caz în care crește considerabil riscul de infarct sau accident vascular cerebral.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Acești trombi diseminați au un rol major în severitatea bolii și apariția decesului. Aici cred că poate fi una dintre cheile pentru găsirea tratamentului pentru infecția cu acest virus foarte agresiv. Această tendință de coagulare a sângelui transformă unele cazuri ușoare în situații de urgență, care pun viața în pericol sau chiar duc la deces”, a precizat Stan.

Mai multe variante de evoluție a COVID-19

Cei mai expuși sunt cei care au vasele de sânge deja solicitate fie de vârsta înaintată, fie de afecțiuni cronice, precum bolile renale, bolile cardiovasculare, cei cu cancere, cu AVC în antecedent. La acest risc se poate adăuga furtuna de citokine, un răspuns virulent al sistemului imunitar ce poate contribui la deces.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Medicul legist a precizat că boala nu are o singură variantă de evoluție clinică, el contabilizând nu mai puțin de zece. Din aceste motiv, studiile făcute până acum au nevoie de revizuire periodică, Cristian Stan precizând că și cartea sa ar putea fi revizuită în câteva luni.

”La unii pacienți, simptomele se remit în câteva zile, dar sunt și cazuri care necesită spitalizarea mai multe săptămâni sau chiar luni. Alții, după o relaxare aparentă a simptomelor, pot prezenta o revenire a bolii. Această evoluție clinică, în două valuri de boală, are caracteristic faptul că simptomele celui de-al doilea val sunt mai severe”, a exemplificat medicul INML.

ADVERTISEMENT

Invitat să sintetizeze modul de manifestare a COVID-19, Cristian Stan a răspuns: ”Este o infecție virală, la fel ca și gripa, fiecare tip de virus gripal are o caracteristică. Infecția cu noul coronavirus are următoarea caracteristică: se duce în plămâni și în vasele de sânge și apoi începe să se formeze torentul care face ravagii în calea lui. Este o infecție virală cu complicații mult mai grave decât gripa.”