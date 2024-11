Dezvăluirile Elenei Viscu despre divorţul de CRBL. Cum a reacţionat fiica artistului când a aflat de separarea părinţilor săi

Elena Viscu, fosta soţie a lui CRBL, face dezvăluiri despre divorţul răsunător al showbizului românesc. Blondina „dă din casă” detalii necunoscute din viaţa ei de când a devenit femeie singură.

Cum a reacţionat fiica lui CRBL când a aflat că părinţii ei divorţează

În luna aprilie a acestui an, un nou divorţ zguduia lumea showbizz-ului autohton. După 16 ani în care au împărţit şi rele şi bune, Elena şi au decis să o ia pe drumuri separate şi să îşi vadă fiecare de viaţa lui.

ADVERTISEMENT

Lucrurile au fost cu atât mai grele şi dureroase, pentru că între cei doi a fost şi este Alessia, fiica lor de doar 14 ani, care suferă în urma divorţului. Acum, la mai bine de jumătate de an de la separare, Elena Viscu şi-a făcut curaj să vorbească despre experienţa neplăcută prin care a trecut.

„Alessia pare ok, dar nu este”

Invitată la podcast-ul „Pastila de suflet”, moderat de Damian Drăghici, Elena Viscu a vorbit despre cum asimilează Alessia noul stil de viaţă, de după divorţul părinţilor ei. Cea care l-a făcut tată pe CRBL a mărturisit că fiica ei nu este bine, deşi în aparenţă lucrurile par a fi în regulă.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Elena consideră că divorţul a fost cea mai bună variantă pentru fiica ei. Aceasta îşi ia deciziile în viaţă în funcţie de bunăstarea adolescentei. Se gândeşte mereu dacă ce urmează să facă îi este benefic ei.

„Alessia pare ok, dar nu este. Eu, stând cu ea non stop, ştiu că nu este tocmai ok. Ştiu că nu este un moment extraordinar pentru niciun copil, atunci când părinţii se despart. În acelaşi timp consider că s-ar putea să fie varianta cea mai bună. Analizez şi văd ce este mai bine pentru ea. Orice decizie o iau încât să îi fie ei bine”, a declarat Elena Viscu în cadrul podcastului.

ADVERTISEMENT

Întrebată cum a primit Alessia vestea divorţului, Elena a specificat că nu a fost o veste tocmai pozitivă pentru copilul ei. Blondina a declarat că acceptarea situaţiei a fost însoţită de multe discuţii deschise. Acestea au fost menite să o facă pe adolescentă să înţeleagă că în viaţă este normal să se mai întâmple şi astfel de lucruri.

„Nu roz. Am avut o discuţie, i-am explicat că nu se anulează niciodată mama, nu se anulează niciodată tata. Orice s-ar întâmpla, noi o iubim foarte mult. Am avut discuţii foarte importante cu ea.

ADVERTISEMENT

Eu fiind cu ea acum cel mai mult, îi explic că se mai întâmplă în viaţă şi aşa şi este ok. Este ok ca unul din părinţi să îşi refacă, poate, viaţa. Trebuie să acceptăm realitatea aşa cum este. Comunicăm mult, încerc să fiu prezentă cât mai mult în viaţa ei”, a continuat fosta soţie a lui CRBL.

Cum şi-au anunţat cei doi divorţul

CRBL şi Elena Viscu în luna aprilie a acestui an, după 16 ani de relaţie. Au dorit să aibă parte de o separare paşnică, lipsită de controverse. Din acest motiv, cei doi foşti parteneri au publicat un mesaj în care specificau că au ajuns la separare.

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia asta. Şi anume, că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață.

Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alessiei. Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună.

În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă.

Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile. Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a fost anunţul celor doi.