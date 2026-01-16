Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Valentin Gheorghe a oferit pentru FANATIK un interviu amplu din . a rememorat perioada FCSB, acolo unde s-a înțeles excelent cu Edi Iordănescu.

Valentin Gheorghe, amintiri cu Edi Iordănescu la FCSB

Ajuns la 28 de ani, Valentin Gheorghe a traversat unul dintre cele mai bune perioade din carieră în momentul în care a semnat cu FCSB. Sub comanda lui Edi Iordănescu, mijlocașul a debutat cu gol în tricoul roș-albastru pe 12 septembrie 2021, în victoria istorică împotriva lui Dinamo, scor 6-0.

Cum au fost zilele de cantonament? Cum te simți?

– Greu, greu. E o perioadă mai grea acum, de acumulare, dar suntem fericiți că împreună am terminat sănătoși acest cantonament. Ne-am îndeplinit obiectivele atât tactic, cât și fizic. Suntem bine.

Ce vă propuneți pentru a doua parte a sezonului?

– Clar ne dorim să ieșim din acea zonă periculoasă pentru că avem nevoie de puncte. Ne dorim să urcăm cât mai mult în clasament pentru că nu suntem într-un loc favorabil. Sper să acumulăm puncte și să legăm victorii.

Se vorbește mult de probleme la Petrolul. Voi le resimțiți?

– Am văzut și noi ce s-a scris, dar președintele și cei din club chiar au făcut eforturi și au fost lângă noi. Ne-au achitat din salarii. Sincer nu știu să spun exact ce datorii sunt în interiorul clubului, doar că suntem jucători profesioniști și ne vedem doar de fotbal.

Ai început fotbalul la Astra Giurgiu. Îți pare rău că ai fost împrumutat fix în anul în care a luat titlul?

– Sincer, nu. Pentru că am fost la Afumați și am avut un sezon excelent acolo. Am promovat cu echipa din Liga 3 în Liga 2 și după ce am avut acel sezon extraordinar , cei de la Astra m-au sunat să mă întorc și de atunci am rămas în anturajul echipei mari.

Cum decurgeau antrenamentele cu Marius Șumudică: „Cu glume, cu caterincă”

Marius Șumudică antrenor, cum a fost colaborarea voastră?

– Chiar dânsul m-a debutat în Liga 1. Îmi aduc aminte că a vorbit cu mine înainte să debutez. Aveam mari emoții, aveam 18 ani. O experiență frumoasă, chiar dacă am jucat doar două meciuri cu dânsul atunci. Dar momentele de atunci sunt unice și îmi aduc amite cu plăcere.

Era jovial la antrenamente, glumeț cu voi? Care era atmosfera?

– Efervescent. Cu glume, cu caterincă. Doar că fiind jucători cu mare experiență pe vremea aceea, Teixeira, Budescu, Alibec și mulți alții, în timpul antrenamentului, când țipa sau când era vorba de seriozitate nu prea mișca nimeni.

Când țipa nu conta că ești tânăr sau veteran?

– Nu. Chiar se impunea și avea respectul grupului.

Ai ajuns și la FCSB, cel mai mare club din România. Cum a fost acea perioadă?

– O perioadă bună zic eu. Am dat câteva goluri acolo, după care am plecat în Turcia. O experiență frumoasă. Consider că mi-am făcut treaba bine acolo, dar dorind să joc mai mult, am vrut să schimb ceva.

E o presiune în plus cu Gigi Becali patron?

– Clar este o presiune mult mai mare. Știți că iese imediat după meciuri și vorbește. Uneori de bine, alteori de rău. Doar că sincer când am fost acolo l-am prins pe domnul Edi Iordănescu și în perioada aia nu prea ieșea să vorbească. Apoi a plecat mister Edi. Eu având reușite și fiind bine, nu îmi aduc aminte să vorbească rău de mine.

S-a stricat atmosfera după plecarea lui Edi Iordănescu?

– Sincer, da. Se stricase pentru că ajunsesem de ne înțelegeam foarte bine. Mister se impunea și se vedea că e șeful vestiarului, doar că a venit Toni Petrea și am colaborat bine și cu dânsul.

Mutarea în Turcia, un pas înainte?

– La momentul acela am considerat că da. Debutasem și foarte bine, gol cu Fenerbahce. Doar că pur și simplu având în vedere că era calitate foarte mare la celelalte echipe ne-a fost greu și s-a resimțit. Dar o experiență bună pentru mine. Consider că am învățat multe atunci.

Revenirea la FCSB n-a fost de bun augur. Nu ai jucat prea mult. Care a fost explicația?

– Da, nu am jucat prea mult. Voiam să joc mai mult, venise oferta de la U Cluj și voiam să schimb ceva. Fusesem și împrumutat. Probabil nu aș fi avut multe minute. Vorbisem cu Meme, i-am zis că vreau să plec, el mi-a zis „Nu pleca, se vor schimba multe”, doar că fiind copil avea acea ofertă, îmi doream mult să joc, entuziasm și am vrut să schimb.

Ai totuși titlul în palmares…

– Da, am jucat în trei etape dacă nu mă înșel. Și jucasem și în Conference.

Ai medalie de campion?

– Nu, pentru că am plecat destul de devreme, dar e ok.

De aici înainte ce vrei să faci?

– În primul rând mă bucur că sunt sănătos. Am fost foarte mulțumit de evoluțiile mele din ultima vreme. Chiar eram supărat că se termină campionatul, îmi doream să mai joc nu să vină vacanța de iarnă. Îmi doresc să ajut echipa Petrolul și să ies din acea zonă prin aceste evoluții.

Te gândești și la un transfer afară?

– Îmi doresc foarte mult. D-asta îmi doresc să am evoluții bune, să marchez multe goluri și, de ce nu, să fac o schimbare.

Vali Gheroghe a jucat cu România la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Tu ești unul dintre puținii jucători români care au jucat la JO. Cum a fost experiența Tokyo?

– Sincer chiar a fost destul de greu acolo pentru că am prins perioada pandemiei. Am fost în Japonia. Oamenii de acolo erau foarte stricți. Condițiile de acolo erau foarte grele. Noi o lună de zile nu am ieșit din hotel, din cameră, doar la masă mergeam și la antrenament și ne întorceam. Totul era foarte organizat. Nu puteam ieși nici să luăm aer. Nu aveam nici geam în cameră să îl putem deschide. O experiență unică, dar frumoasă pentru noi, chiar dacă a fost grea. Am întâlnit echipe bune. Chiar dacă am terminat la egalitate de puncte, din cauza golaverajului nu ne-am calificat mai departe.

A fost și acesta un factor pentru evoluția mai puțin bună?

– Nu vreau să găsesc scuze acum. Posibil să fi fost un impediment. Condițiile grele, fusul orar, noi ne fiind obișnuiți cu așa ceva. Am câștigat primul meci, apoi am pierdut și în ultimul am făcut egal, dar nu ne-a ajutat să mergem mai departe.

Cum vezi barajul Turcia – România?

– Clar va fi infern pentru că se va juca la Beșiktaș. Am jucat acolo, e o atmosferă incredibilă pentru că e un stadion micuț și închis. Avem o șansă pentru că avem jucători valoroși, dar va fi greu. Trebuie să credem însă și să susținem echipa națională.

Gicu Grozav a marcat în ultima victorie a României cu Turcia, chiar la Istanbul.

– Da, vorbeam acum 2-3 zile și povestea despre acel meci și ce bucurie a trăit în acel meci.

Petrolul are ca obiectiv salvarea de la retrogradare

Ce își propune Petrolul?

– Clar ne dorim evitarea retrogradării. Trebuie să fim realiști, să fim toți împreună, să tragem la aceeși căruță pentru că ne vor aștepta după pauză niște meciuri infernale. Altfel va fi foarte greu.

Începeți cu Craiova. Pe cine ai simțit din teren foarte puternic. Cine se bate la titlu?

– Pe Craiova i-am simțit anul acesta foarte puternic. Anul acesta i-am simțit peste FCSB pentru că au un lot destul de bun. S-a văzut mereu. Nici schimbările făcute nu se prea simt. FCSB a început ceva mai rău în campionat, dar sunt convins că își vor reveni pentru că au mare valoare și ei.

31 de meciuri, 7 goluri și 3 assist-uri a reușit Valentin Gheorghe în tricoul FCSB

3 meciuri a jucat Vali Gheroghe cu naționala României la JO de la Tokyo