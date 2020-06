Dezvăluirile incendiare ale lui Sorin Cârțu! „În deplasări, stăteam în hoteluri de curve”. Blatul care a salvat Craiova de la retrogradare

Craiova Maxima a reprezentat pentru foarte mulți dintre români cea mai frumoasă echipă de fotbal a României. Accederea în semifinalele Cupei UEFA rămâne cea mai frumoasă amintire pentru iubitorii formației din Bănie, însă nu sunt puțini cei care susțin că Universitatea ar fi meritat mai mult.

De la anul înființării, 1948, Craiova a cucerit 4 titluri și 7 Cupe, dar nu trofeele i-au făcut pe olteni atât de iubiți, ci frumusețea fotbalului practicat. Steaua și Dinamo au avut condiții mult mai bune decât Știința, iar lucrurile acestea au fost recunoscute chiar și de adversarii craiovenilor.

Sorin Cârțu, unul dintre cei mai emblematici jucători care au evoluat vreodată la Universitatea, a făcut câteva dezvăluiri incredibile despre ce se întâmpla în deplasările europene și cum erau tratați craiovenii în acele vremuri.

Sorin Cârțu, dezvăluiri despre deplasările europene: „Am stat într-un hotel de curve”

În sezonul 1981-1982, Universitatea Craiova ajungea până în sferturile Cupei Campionilor Europeni, acolo unde a dat piept cu Bayern Munchen. Drumul oltenilor s-a oprit, după ce Cârțu și compania au pierdut 0-2 la Craiova, iar în deplasare au izbutit un egal, 1-1. Puțină lume cunoaște episodul petrecut înaintea dublei cu nemții.

După ce trecuse de Olympiakos Pireu, Universitatea Craiova urma să joace cu B.K. Copenhaga, formație care nu ar fi pus mari probleme „juveților”, însă s-a petrecut un episod incredibil. În tur, meciul a fost în Danemarca, iar Sorin Cârțu a dezvăluit de ce craiovenii au pierdut cu 0-1: „Am mers la Copenhaga, acolo am zburat cu o cursă de linie. Am făcut foamea. Aveam 14 dolari, iar din ăștia trebuia să plătești și mâncarea și să plătim și cazarea. Am stat la un hotel de curve, frate. Venea lumea cu cearceaf de pus pe pat și se ducea în camere, unde era patul gol și puneau acolo, la fel și cu perna și cu gagicile după ei.

Am stat unde era mai ieftin. În ziua jocului, s-a întâmplat ceva unic. Ca să putem să mâncăm, că nu aveam bani, am mâncat mușchi de vită doar noi, titularii. Ne-am strâns la masă, toată delegația, iar fripturi au mâncat doar 11 persoane. Ceilalți au mâncat cartofi fierți și cu pâine neagră.

Ne-au bătut 1-0 acolo, dar ne-au bătut cu noroc. Ei erau amatori și noi nu aveam probleme cu genul ăsta de echipe, dar atunci am ratat 7-8 ocazii. Ne mai trebuia câte un centrimentu la fiecare ocazie, reprezenta prospețimea aia. Totul pleca din foame. Îmi amintesc că am plecat și cu conserve după noi.”, a declarat președintele Universității Craiova la Oltenia TV.

Până la urmă, Știința s-a calificat, după ce a câștigat returul cu 4-0. Cârțu a continuat dezvăluirile și consideră că dacă erau tratați la fel ca Steaua și Dinamo ar fi putut juca finala Cupei UEFA: „Am fi putut juca finala dacă aveam o susținere ca cea a Stelei sau a lui Dinamo. Noi eram mai boemi. Am jucat semifinala Cupei UEFA și ne-am dus să stăm la ambasadă. Benfica nu a acceptat reciprocitatea și când echipele nu acceptau asta, pe noi ne distrugeau. Am plecat cu carne după noi, băgate în bidoane în care se punea brânza. Ne-au dat supe la plic la Lisabona. Despre ce vorbim, jucam semifinală europeană! Lumea era supărată că ne-a scos Benfica, dar uite ce condiții aveam. Dormeam în camerele de la ambasadă și nu era cine știe ce ambasadă, nici nu aveam perdele acolo. Ne trezeam când răsărea soarele.”

Blat dezvăluit după 20 de ani. Cârțu a ajutat-o pe Universitatea să nu retrogradeze

Erau vremuri în care orașul Craiova a avut două echipe în prima ligă. Ultimul sezon cu această performanță a fost 1999-2000, când Extensiv a retrogradat, clasându-se pe ultimul loc, cu doar 17 puncte. De remarcat că și Universitatea s-a clasat pe locul aflat deasupra liniei, 14, acumulând 46 de puncte, cu două peste Farul Constanța.

Pe atunci tehnician al Extensivului, Sorin Cârțu a rememorat meciul cu Universitatea, când echipa lui „Sorinaccio” a pierdut cu 2-3: „Am dat meciul Craiovei în sezonul 1999-2000. Am condus cu 1-0 și 2-1, dar era clar că le dăm meciul. Nu puteam să le punem probleme, păi dacă noi nu ne dădeam la o parte, ei erau ca și retrogradați, dar și așa au jucat meciul decisiv cu Brașov. I-am perpelit așa puțin. În tur, ei ne bătuseră cu 3-0, dar cu japca, cu Chivulete la centru. S-au comportat sub orice critică. Atunci s-a jucat drept. Tot returul a fost așa, asta este. Aveam numai puști în echipă, plecaseră toți jucătorii experimentați. Făceam presing foarte sus.”

Sorin Cârțu a jucat pentru Universitatea Craiova în 283 de meciuri, reușind să puncteze de 107 ori. În cupele europene, „Sorinaccio” a înscris 11 goluri în 37 de apariții. A fost antrenorul care a câștigat ultimul titlu cu Știința, în 1991. În acest moment, ocupă funcția de președinte în cadrul clubului care l-a consacrat.