Dezvăluirile Irinei Rimes despre iubitul francez. Ce o deranjează pe jurata de la Vocea României

Jurata de la Vocea României a făcut o serie de dezvăluiri despre iubitul francez. Ce o deranjează pe vedeta de la Pro TV atunci când vine vorba de legătura amoroasă pe care o trăiește de aproximativ doi ani.

Declarațiile Irinei Rimes despre povestea de dragoste pe care o trăiește cu David Goldcher. Ce nu-i place artistei

Irina Rimes vrea să aibă o viață privată discretă, departe de ochii curioșilor. Cântăreața este deranjată întotdeauna când este întrebată de ce este străin și de ce locuiește mai mult în Franța în ultima vreme.

„Îmi place că oamenii știu mai multe despre viața mea decât știu eu… Glumesc! Nu, nu-mi place. Nu-mi place când sunt întrebată de ce iubitul meu este străin, unde stau mai mult sau de ce m-am mutat în Franța.

Nu m-am mutat în Franța. În general, încerc să-mi păstrez viața privată, și aici mă refer la detalii, departe de presă, nu neapărat de ochii lumii.

Pentru că oamenii văd ce este, în timp ce discursul meu e distorsionat sau prezentat, de multe ori, într-un context convenabil pentru altcineva.

Cu toate astea, n-aș vrea să mă limitez în a posta materiale pe social media doar despre muzică doar ca să nu dau curs unor noi știri despre viața noastră privată, mai ales că e extrem de interesantă.

În rest, viața mea este interesantă, e mișto, mereu a fost. Nu e o viață nouă, este o viață îmbunătățită”, a declarat Irina Rimes într-un interviu pentru publicația .

Irina Rimes, fericită alături de iubitul francez

Irina Rimes este extrem de fericită de când a apărut în viața ei David Goldcher, un tânăr care face parte din proiectul muzical We Are Gold. iubește și este iubită de mai bine de un an și jumătate.

Cei doi locuiesc împreună de ceva vreme atât în Franța, cât și în România. În plus, vedeta de la Pro TV l-a prezentat familiei sale din Republica Moldova pe cel care a cucerit-o și cu care nu exclude să se căsătorească.