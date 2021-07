Dezvăluirile iubitei maestrului Nicolae Botgros! A fost bătută, abuzată și acuzată că a spart o familie ca amantă

Maestrul Nicolae Botgros pare să fi fost prins într-un triunghi amoros: a devenit tătic, acum doi ani, la 65 de ani alături de altă femeie, cântăreața Anișoara Dabija, dar a sărbătorit, deja, și 49 de ani de căsătorie cu Lidia, soția lui.

Ce spune Anișoara Dabija despre bărbatul pe care l-a părăsit pentru Nicolae Botgros

”Este pentru prima oară când vorbesc despre asta. (…) Cel mai grav moment care m-a făcut să mă îndepărtez foarte mult de soțul meu a fost că îmi abuza băieții…”, a spus Anișoara Dabija, pentru emisiunea Telemagazin a postului Canal 2 din Republica Moldova.

Mai mult, a explicat artista, de-a lungul căsniciei destrămate înainte de a ajunge în brațele lui Nicolae Botgros, calvarul îndurat a fost unul cumplit.

”Era și verbal, și fizic (violent, n. red.). Am fost și cu copiii, și cu el la psiholog, ca să se rezolve, dar nu s-a rezolvat. Așa era el, violent, Plus, alcoolul. (…) Mă șantaja, îmi spunea că mă va face de rușine. Dar când a apărut Nicoleta, noi nu mai trăiam împreună, trăiam ca vecini”, explică Anișoara Dabija.

Anișoara Dabija a fugit de acasă de frica fostului soț

”Nicoleta a fost cea care mi-a dat curajul să plec. (…) Copiii mei m-au înțeles de la început. Cel mare mi-a spus că știe cine sunt eu, cine este tata. Dar eu tot mă străduiesc să nu le stric relația”, spune Anișoara Dabija pentru sursa citată.

Mai mult, a explicat ea, în ultimii doi ani nu a vorbit despre cele îndurate, pentru că ar fi fost rugată de copiii ei să fie cât mai discretă pentru a nu fi ei transformați în victime la școală.

”De ce vorbesc abia acum? Atunci când ne-am despărțit, când mi-am luat copiii și am plecat din casa în care era munca mea, am plecat pentru că nu se mai putea. Iar copiii mei erau atât de fericiți că noi plecăm. (…) Regretam doar faptul că nu am avut curaj să o fac mai devreme. Dar nu am spus până acum pentru că toată presa vuia, eram pregătită să mă apăr, cu toate dovezile de la poliție, dar cel mic, băiatul, a plâns și mi-a spus să nu mai spun nimănui pentru că nu voia să știe colegii lui de la școală. Pentru ca ei să nu sufere, nu am zis nimic”, a mai spus Anișoara Dabija la Telemagazin.

Anișoara Dabija, pe șleau despre relația cu Nicolae Botgros: ”Nu regret”

”Nu au fost 15 ani de căsnicie, noi trăiam separat de doi ani, până am divorțat. Dar locuiam în același apartament pentru că nu voia să plece, dar noi eram doi vecini. Eu eram cu copiii, el era cu… doamna cu care locuiește acum, cu concubina lui”, explică Anișoara Dabija, precizând că, fiind această situație, s-a apropiat, natural, de dirijorul Nicolae Botgros.

Cu toate acestea, a mai explicat Anișoara Dabija, nu au rămas împreună, el întorcându-se la familia lui, chiar dacă au un copil: ”Mi-am imaginat că se va întâmpla așa, dar chiar mi-am dorit copilul”.

Mai mult, a precizat ea, preferă să nu dea foarte multe amănunte despre ce se petrece între ea și maestrul Nicolae Botgros pentru a-l proteja pe acesta, dar nu regretă că s-a iubit cu el.

”Nicolae Botgros o iubește nespus de mult. Într-atât de mult îl iubește Dumnezeu pe maestru încât a făcut pe dorința dumnealui, deoarece el și-a dorit foarte mult o fetiță.(…) Da, e adevărat că nu e cel mai frumos mod, s-a primit cum s-a primit (darul de la Dumnezeu, n.red.), dar nu știu ce să zic, dar nu regret. Nu regret pentru că e un copil din dragoste și așteptat. Maestru a rămas în familie și respect decizia, poate așa este mai corect. Eu sunt mai tânără și mai puternică, pot să duc toate și așa am hotărât, de ceea nu vreau să dau multe amănunte, pentru că nu vreau să le fac rău oamenilor”, a precizat ea.

Cum a ajuns Anișoara Dabija în brațele lui Nicolae Botgros?

Deși căsătorit, Nicolae Botgros și Anișoara Dabija au avut o aventură cât se poate de serioasă, iar rezultatul este un copil, o fetiță, Nicoleta.

”Nicoleta noastră a fost un copil așteptat, un copil dorit. Noi chiar ne-am dorit-o și eu, și tăticul ei. Și nu au fost interese. Datorită Nicoletei am ieșit dintr-un calvar și îi mulțumesc pentru asta”, a spus Anișoara Dabija.

Și, încercând să nu dea foarte multe amănunte despre relația cu Nicolae Botgros, Anișoara Dabija a dezvăluit, totuși, cum a ajuns în brațele acestuia.

”El a fost omul care m-a scos din acea groapă pentru că, la un moment dat, în familie, eu îmi doream să îmi iau zilele în anumite momente. Nu vedeam rostul să mai trăiesc, era un calvar în capul meu și a fost omul care mi-a dat o mână de ajutor. Nu mai vorbesc că este un artist și un dirijor desăvârșit și un om extraordinar cu suflet foarte mare”, a spus Anișoara Dabija, despre Nicolae Botgros, pentru sursa citată.

Nicolae Botgros, tată dedicat pentru copilul amantei

”Nicolae Botgros este tăticul el mai scump și drag care vine și ne vizitează. Se împacă foarte bine și cu băieții. Ne ajută, pentru că Nicoleta e comoara lui. Orice moft, dacă intră într-un magazin, el cumpără tot pentru Nicoleta. Nimic nu îi lipsește, nici dragostea, nici nimic”, a mai povestit Anișoara Dabija.

De altfel, atunci când s-a născut fetița, Nicolae Botgros nici nu a stat pe gânduri și a recunoscut-o public, în ciuda scandalului mediatic în care a fost implicat, el fiind, la acea vreme, căsătorit cu Lidia, cea cu care, de altfel, împarte casa și acum.

Ce spune amanta lui Nicolae Botgros despre o posibilă căsătorie?

”Nu mai doresc să mă căsătoresc, mă simt fericită și liniștită așa. Nu mai intră nimeni să tremură toți. Facem ce vrem, avem casa noastră, locul nostru, nu cred că îmi doresc să îmi încalce liniștea și teritoriul”, a spus Anișoara Dabija.

E adevărat, de ceva vreme deja, Nicolae Botgros, fără să nege aventura, a recunoscut public că nu are de gând să divorțeze de soția lui, Lidia, cu care este împreună de 49 de ani.

„Eu mi-am recunoscut copilul odată ce a apărut pe lume. Acest boboc de fată pe nume Nicoleta, pentru mine este un adevărat dar de la Dumnezeu și nu există nimic de ascuns aici. Nu a existat vreodată o discuție despre o eventuală separare de soția mea, Lidia Bejenaru. Nu s-a întâmplat acest lucru până acum și cred că nu se va întâmpla atât timp cât ne va considera Dumnezeu demni de această viață. Apropo, pe 5 octombrie aniversăm cei 49 de ani de căsnicie, dar despre asta, mai târziu”, a scris dirijorul Nicolae Botgros, anul trecut, pe contul lui de socializare.