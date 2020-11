Dezvăluirile Laurei Codruța Kovesi. Care a fost cel mai greu moment pentru fosta șefă DNA

Fosta șefă DNA, actualmente procuror-șef european, Laura Codruța Kovesi, a vorbit despre cele mai importante momente ale carierei sale.

Nu au lipsit dezvăluirile legate de cele mai complicate momente din cariere dar și o analiză a rolului important pe care îl ocupă în prezent la nivel european.

Kovesi a dezvăluit că a trecut prin momente grele în clipa în care a fost revocată din funcția de procuror-șef din motive politice.

Laura Codruța Kovesi a vorbit despre cel mai greu moment prin care a trecut

A urmat un proces compicat pentru a ajunge procuror-șef a nivel european, lucru pe care l-a obținut în cele din urmă.

„În cariera mea, cel mai greu moment cred că a fost audierea în Parlamentul European, atunci când am candidat pentru această funcție. Am să vă spun de ce. Probabil că în viața ai momente în care zici că totul este pierdut, viața mea s-a terminat, nu mai este nicio șansă să se întâmple ceva bine. În momentul acela am zis gata, am fost revocată…. am fost procuror general, nu mai pot să fiu procuror general, nu mai pot să fiu șef la DNA… A fost un moment greu.

Dar cel mai greu moment al carierei mele a fost acea audiere în Parlamentul European. Ea a venit într-un moment în care am parcurs o procedură, în care a fost un interviu tehnic cu un panel format din 12 persoane procurori generali, judecători la Curtea de Justiție, în care am concurat cu foarte mulți alți candidați pentru această funcție.

Am obținut locul întâi în acea audiere, după care a urmat audierea în parlamentul European. Dar știți că, între timp, a fost acea campanie declanșată împotriva mea cu tot felul de acțiuni disciplinare, dosar penal, în care toată lumea deja știe ce s-a întâmplat. Acea audiere a venit exact după acel moment. Nu am avut niciun fel de emoție până când am ajuns în fața Parlamentului European.

Acolo erau foarte mulți români care m-au așteptat, m-au susținut. În acea zi am primit foarte multe mesaje de susținere din România. Deși mă simțeam foarte bine pregătită, a fost cel mai greu moment pentru că în acea zi am simțit că nu sunt singură acolo, că ceea ce am de făcut nu fac doar pentru mine, că eu reprezint foarte mulți procurori, foarte mulți români. Pot să zic că a fost cel mai greu moment pentru mine”, a declarat Kovesi, conform Newsweek.ro.

