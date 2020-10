Dezvăluirile lui Arsene Wenger. Cât de aproape a fost Ronaldo să semneze cu Arsenal

Arsene Wenger, fostul tehnician al lui Arsenal, a dezvăluit cât de aproape a fost să obțină semnătura lui Cristiano Ronaldo în 2003.

Legendarul tehnician a fost la un pas să formeze sub comanda sa, pe Highbury, o pereche de atacanți formată din Thierry Henry și Cristiano Ronaldo.

Ratarea transferului lui Cristiano Ronaldo la Arsenal este unul din marile regrete alături de care francezul trăiește până în prezent.

Wenger dezvăluie cât de aproape a fost Ronaldo de Arsenal

Arsene Wenger este recunoscut pentru abilitatea sa de a identifica devreme jucători cu potențial deosebit, printre jucătorii lansați în fotbalul mare se află nume celebre precum Cesc Fabregas, Nicolas Anelka sau Patrick Vieira.

“Când l-am avut pe Henry am avut ocazia de a-l aduce și pe Cristiano Ronaldo. Vă imaginați ce cuplu de atac ar fi format? Îți dă fiori numai când te gândești, am fost foarte aproape să îl aduc pe Ronaldo, credeam că este totul realizat. Am fost extrem de aproape, dar orice club are o astfel de poveste.” a povestit Arsene Wenger pentru publicația FourFourTwo.

În final Ronaldo a ajuns la Manchester United sub comanda lui Sir Alex Ferguson, unde a evoluat timp de 6 sezoane, până în momentul când a fost transferat la Real Madrid pentru 80 de milioane de Euro.

Perioada Ronaldo la Manchester United

Cristiano Ronaldo a ajuns la Manchester United în 2003 de la Sporting Lisabona în schimbul sumei de 19 milioane de euro.

Pe Old Trafford portughezul a cucerit 3 titluri în Premier League, o Cupă a Angliei, două Cupe ale Ligii, Champions League și o serie impresionantă de trofee individuale.

În campionatul englez, Cristiano Ronaldo a strâns pentru United 196 de prezențe în care a marcat 84 de goluri și a reușit 34 de pase de gol.

