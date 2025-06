Problemele continuă pentru Louis Munteanu și la naționala U21! Care e starea de sănătatea a atacantului de la CFR Cluj: „I s-a administrat o injecție”

Mai sunt doar câteva zile până când naționala de juniori va debuta la Campionatul European de Tineret. Directorul tehnic al naționalei U21, Marius Niculae, a analizat duelul cu Italia din prima rundă și a vorbit și despre situația lui Louis Munteanu, cel care are în continuare probleme medicale.

România debutează cu Italia la EURO U21

Daniel Pancu încearcă să găsească un prim „11” competitiv, cu care să ajungă în fazele eliminatorii. Nu va fi însă deloc ușor, întrucât adversarii au mult mai multă experiență.

ADVERTISEMENT

Marius Niculae, detalii despre situația lui Louis Munteanu. „ I s-a administrat o injecție, acum vedem cât de bine răspunde organismul”

Marius Niculae e de părere că tricolorii mici trebuie să intre pe teren cu o atitudine pozitivă, pentru a spera măcar la un punct. Italia are în lot fotbaliști mai valoroși, însă România a mai produs surprize la acest nivel. Directorul tehnic a dat de înțeles că Louis Munteanu ar putea prinde pe final câteva minute.

„Clar sunt emoții. Am intrat în febra Campionatului European. Eu i-am văzut pe toți jucătorii conectați la antrenament. Acum trebuie să fie pus în dificultate selecționerul. El decide primul 11.

ADVERTISEMENT

Am văzut Italia. E o echipă foarte agresivă, joacă un fotbal direct. Am vizionat alături de jucători majoritatea meciurilor. Am văzut o echipă directă. Marchează meci de meci, dar și primește goluri. Important e ca jucătorii să fie conectați la meci și să înceapă cu o mentalitate bună.

Nu știu dacă joacă sau nu Louis. Are o problemă musculară. I s-a administrat o injecție, acum vedem cât de bine răspunde organismul lui la tratamentul pe care îl primește. Sperăm să îl avem la meciul cu Italia, măcar pe final. E decizia selecționerului. Și-a asumat-o. Cîrjan, pentru mine, e un jucător foarte important. Toți s-au pregătit 100%. Nu avem ce să le reproșăm.

ADVERTISEMENT

Noi, prin agresivitate, am reușit să marcăm foarte multe goluri. Majoritatea golurilor au venit pe recuperări de balon. Italia e o echipă care își dorește acest trofeu. Nu va fi ușor, dar am încredere în acești băieți”, a precizat Marius Niculae.

ADVERTISEMENT

Chivu putea ajunge la naționala de juniori. De ce a refuzat propunerea lui Marius Niculae

În plus, el a analizat și șansele naționalei de seniori în grupa preliminară de Mondial, după înfrângerea dezamăgitoare de la Viena. Pe finalul conferinței, Marius Niculae a ținut să îl laude pe Cristi Chivu, care a semnat cu Inter Milano:

„Au scăzut vertiginos șansele. Când dai primul șut pe poartă în minutul 71, nu poți spera la o victorie, deși, la început, am crezut, sincer să fiu, că putem obține mai mult. Din nefericire, au fost superiori nouă. Poți să ai parte și de surprize. Important e ceea ce facem noi, să creăm o echipă competitivă. Trebuie să ne punem baza în ei.

Mă bucur pentru Cristi Chivu. E al doilea antrenor care ajunge acolo. E foarte bine pentru noi, ca români. Am avut arbitru în finala UCL și acum avem antrenor în Serie A. A avut o ascensiune foarte bună. Chiar și eu l-am avut pe listă la naționala U21. Aveam încredere în el. Știu cum a fost ca jucător profesionist. Drept dovadă, a venit răsplata. A jucat foarte mult acolo. El a zis că își dorește să antreneze un club, nu vrea să fie selecționer”, au fost cuvintele lui Marius Niculae.