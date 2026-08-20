Dezvăluirile lui Meme Stoica la 10 ani după coregrafia DDB care a făcut înconjurul lumii la FCSB – Manchester City. Exclusiv

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S-au împlinit 10 ani de la celebra farsă făcută de suporterii lui Dinamo rivalilor de la FCSB. Mihai Stoica a vorbit despre incidentul „Doar Dinamo București”, în direct la „MM la FANATIK”. Oficialul roș-albaștrilor este de părere că dinamoviștii nu au motive de sărbătoare.

Reacția lui Mihai Stoica la 10 ani de la farsa „Doar Dinamo București”

Pe 16 august 2016, FCSB o întâlnea pe Manchester City pe Arena Națională, în prima manșă din play-off-ul Champions League. Partida a rămas în istoria fotbalului românesc și din cauza unui moment petrecut înaintea fluierului de start. Fanii roș-albaștrilor au fost implicați, fără să știe, într-o farsă pusă la cale de suporterii rivalei Dinamo.

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Oficialii FCSB credeau că pregătesc o coregrafie dedicată performanței din 1986, când echipa câștigase Cupa Campionilor Europeni la Sevilla. Spectatorii au primit veste colorate și indicații pentru realizarea momentului. În momentul în care coregrafia a fost desfășurată, pe una dintre tribune a apărut însă mesajul uriaș „Doar Dinamo București”.

care au reușit să îi convingă pe reprezentanții FCSB că se ocupă de realizarea coregrafiei. Imaginile au devenit rapid virale și au fost preluate inclusiv de presa internațională. Seara s-a încheiat foarte prost pentru formația roș-albastră. Manchester City s-a impus cu 5-0.

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MM Stoica îi ironizează pe dinamoviști la 10 ani de la farsa care a făcut înconjurul lumii: „Să sărbătorești o glumă?”

Mihai Stoica și-a amintit de momentul „Doar Dinamo București”. Oficialul FCSB i-a ironizat pe fanii , care sărbătoresc 10 ani de la o farsă făcută unei rivale. Președintele Consiliului de Administrație al FCSB este de părere că suporterii ar trebui să celebreze performanțele echipelor pe care le susțin.

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„Pe mine m-a lăsat rece. Eu eram disperat să se termine meciul mai repede, să nu ne încarce City. Erau prea buni. Știi care e ironia? Să sărbătorești o glumă? Dacă îmi făceau mie o farsă, hai să zicem. Noi jucam cu echipa care era antrenată de Guardiola. Jucam în play-off-ul Champions League. Să sărbătorești o glumă? Mi se pare degradant.

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Au fost la Vali Argăseală și au spus că vor să facă o coregrafie. Noi eram ocupați cu organizarea. Am zis să facă ce vor. Au fost și la Gigi. Eu sărbătoresc alte lucruri. Acum 20 de ani am jucat semifinala Cupei UEFA. Asta sărbătoresc eu”, a spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.