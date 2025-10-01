Sport

Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri

Dezvăluiri neștiute despre Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu. Ce au făcut înainte să devină arbitri și cum l-au băgat pe Mitică Dragomir în spital.
Mihai Dragomir
01.10.2025 | 11:02
EXCLUSIV FANATIK
Cele mai tari dezvăluiri ale lui Dumitru Dragomir despre Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Dumitru Dragomir a făcut cele mai tari dezvăluiri în cea mai recentă ediție a emisiunii „Profețiile lui DON Mitică”. Ce a spus fostul șef LPF despre Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu, cei doi foști mari arbitri români.

Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu, fotbaliști la echipa lui Dumitru Dragomir înainte să devină arbitri

Atât Adrian Porumboiu cât și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști înainte să devină „cavaleri ai fluierului”. Dumitru Dragomir a povestit cum i-a avut pe amândoi la echipa sa în eșalonul secund, unde Porumboiu evolua ca mijlocaș, iar Crăciunescu ca fundaș lateral dreapta.

„Erau intangibili. Nu te puteai apropia de ei. Arbitrii mari. Amândoi gură mare, te luai cu ei… Vai de mine și de mine. Te înjurai cu ei ca la ușa cortului, nu te lăsau. M-am luat cu amândoi, dar Porumboiu avea gura mai mare. Amândoi super talente ca arbitrii.

I-am avut fotbaliști pe amândoi. Și pe Porumboiu, eu l-am lăsat la facultate la Iași, și pe Crăciunescu l-am adus în Vâlcea. El e în Vâlcea mulțumită lui Dumitru Dragomir. Porumboiu era mijlocaș și Crăciunescu fundaș dreapta.

Erau fotbaliști buni, de Divizia B. Vai de mine, era cu 2 clase peste prima ligă de acum. Ce echipe puteau să fie atunci în Divizia B… Ce pile măi frate să avem noi pe vremea comunismului? Crezi că dacă nu era arbitru de valoare mai primea finala Champions League? (n.r. – Ion Crăciunescu, arbitru în finala Champions League din 1995)”, a spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică”.

Problemele lui Dumitru Dragomir cu Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu. De ce a ajuns în spital după un meci

Dumitru Dragomir a recunoscut că s-a contrat de multe ori cu Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu, dar că au rămas prieteni chiar și astăzi. Totuși, a fost un episod care l-a marcat pe viață pe Dumitru Dragomir, ajungând în spital după un meci cu Porumboiu în rolul de „central”.

„Pe mine și Porumboiu și Crăciunescu, m-am internat în spital… era să mor. Cred că din cauza lui Porumboiu. Am făcut un preinfarct, era să mor. Nu mai știu cum a fost… Nu mi-a dat ceva, după mi-a dat. În final mi se pare că a dat pentru mine.

Am căzut, a venit salvarea să mă ia și am stat în spital 3 zile la reanimare. Erau ca frații mei, am fost și suntem prieteni, chiar dacă ne înjuram. E normal să te împaci, vine o vârstă, te dor toate…

Eu am fost supărat cu Porumboiu, dar mi-am dat seama că nu are răutate. A luat-o și el cu credința. Amândoi au două neveste pe care le cunosc, două doamne. Au avut și ei noroc de neveste bune. Bravo lor că s-au împăcat. O să-i chem la un șpriț”, a mai povestit Dumitru Dragomir.

Cum a ajuns Ion Crăciunescu să arbitreze finala Champions League din 1995 și cum a fost Adrian Porumboiu la un pas să îi ia locul

Finala Champions League din sezonul trecut, câștigată de PSG cu 5-0 în fața lui Inter, a fost arbitrată de Istvan Kovacs, la 30 de ani distanță de la ultima finală din această competiție condusă de un român. Andrei Vochin a povestit cum Ion Crăciunescu a ajuns să arbitreze finala din 1995 dintre Ajax și AC Milan și cum putea fi înlocuit chiar de Adrian Porumboiu.

„Delegarea aceasta la finală a lui Istvan Kovacs a venit la 30 de ani de la ultima finală de Cupa Campionilor pe care noi am avut-o cu arbitru român. Aceea a fost finala din 1995 a lui Ion Crăciunescu, finala dintre Ajax și AC Milan. Delegarea lui Crăciunescu a fost una normală atunci

Și cred că s-a făcut și o reparație în ceea ce-l privește pe nea Nelu (n.r. – Ion Crăciunescu), pentru că el nu a fost luat la Campionatul Mondial din 1994 din America, deși era socotit numărul 2 mondial la vremea respectivă. Cu o săptămână, două înainte de meci, Crăciunescu s-a accidentat. A făcut o ruptură la mușchii gambei. A încercat să se refacă pe cât se poate de bine, doar că după o astfel de accidentare recuperarea e puțin mai lungă, nu s-a mai antrenat cum trebuia.

Arbitrul de rezervă era Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu a spus în nenumărate rânduri că, dacă meciul intra în prelungiri, nu mai putea să arbitreze. Își dădea seama cu trecerea timpului că nu mai putea, și atunci îi venea rândul prietenului Porumboiu să intre la centru. Ar fi fost uluitor să se întâmple așa ceva.”, a povestit Andrei Vochin.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
