Dezvăluirile lui Șumudică despre Cătălin Cîrjan: “E introvertit, fuge de poartă, de contact, îl apasă banderola!”

ADVERTISEMENT

Dinamo a învins cu 4-0 Csikszereda și a urcat pe locul 3 în SuperLiga. Totuși, există un semn de întrebare în cazul formei lui Cătălin Cîrjan. Marius Șumudică a spus totul despre tânărul căpitan al „câinilor” și a explicat ce se întâmplă, de fapt, cu el.

Cum l-a caracterizat Marius Șumudică pe Cătălin Cîrjan

Dinamo se află pe un val pozitiv în campionat după ultimele rezultate. „Câinii” au moralul ridicat, însă au capitole unde nu excelează. Un astfel de exemplu este forma căpitanului Cătălin Cîrjan, care a fost analizat de specialiștii FANATIK.

ADVERTISEMENT

După ce Florentin Petre, secundul lui Dinamo, a venit și rândul lui Marius Șumudică să își ofere părerea în cazul fotbalistului.

„Mi se pare un copil introvertit, nu îl cunosc personal. Adică îl văd un băiat care nu este așa de sociabil, cred că se consumă și foarte mult în momentul în care nu îi iese un joc, nu-și exprimă sentimentele, nu dă afară. Cred că este un băiat care se consumă foarte mult și și-ar dori să fie la un nivel în alt meci de veci. De aceea caută foarte mult mingea, chiar dacă nu traversează o perioadă, el nu se ascunde, vine să primească mingea.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, banderola cântărește greu la Dinamo și i s-a dat o responsabilitate mult prea rapid. Asta îl apasă momentul de față, fiindcă Dinamo dorind să facă performanță, Dinamo jucând bine și fiind mulțumită, Dinamo are o masă de suporteri care vin alături de ei și atunci el încearcă să iasă în evidență tot timpul. Această banderolă îl face în mintea lui să se autodepășească în anumite momente și nu poți da mereu maximul. Asta cred că e o problemă!”, a spus inițial Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în discuție s-au angajat și Dănuț Lupu alături de Robert Niță, prezenți în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Aceștia s-au contrazis în privința prestațiilor lui Cîrjan, însă Marius Șumudică a venit cu explicații suplimentare.

„Dacă ar încerca să simplifice puțin lucrurile, să nu mai coboare atât de mult, fiindcă părerea mea este că el coboară foarte mult. El are niște calități pe care nu le folosește pentru ce trebuie. Și atunci evoluțiile lui în ultimul timp care sunt foarte modeste, de ce?”, a spus Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

„Dacă antrenorul îl pune acolo, aia joacă. El a mai explicat, ai văzut ce a zis? Că el nu e număr 10, că asta îi cere Mr. Kopic să coboare la nivelul fundașilor central, să inițieze jocul de acolo. Adică eu nu cred că el face lucrurile astea din dorința de a ieși în evidență și peste capul antrenorului!”, a replicat Robert Niță.

„El fuge foarte mult de poartă. Nu știu dacă îi se cere lucrul ăsta. Ok, hai, vii la o acțiune, vii la două, dar tu, jucând într-un 4-3-3 cum joacă Dinamo, tu ești inter, tu trebuie să ceri și mingea în profunzime. Trebuie să-i lași și pe alții. Practic, el coborând, Gnahore coborând, Mărginean este un număr 6 tipic.

Păi tu în cine duci atacul? Tu-l duci în Musi, Karamoko și cine mai joacă bandă dreaptă? E greu! Așa văd eu. Acum parcă pleacă de acolo, fuge de acolo, nu știu, fuge de contact, vine să ia mingea, să fie scos în evidență tot timpul”, a explicat Marius Șumudică.

Andrei Nicolescu a spus lucrurilor pe nume în cazul lui Cătălin Cîrjan. „O să-l vedeți!”

Despre forma lui Cîrjan, , a vorbit în cadrul emisiunii și Andrei Nicolescu. Președintele lui Dinamo asigură că cifrele fotbalistului vor arăta cu totul diferit la final de sezon.

„Eu cred că jocul lui devine mai complex, pentru că dacă analizăm jocul lui defensiv în ultimele meciuri, și nu doar ăsta, ultimele meciuri, o să vedeți că are niște cifre foarte bune defensive, adică a început să recupereze mingea, a început să intre în combinații în zona defensivă, face pressing-ul ăla care ne ajută să recuperăm mingea. Din punctul nostru de vedere nu s-a schimbat absolut nimic, e doar o chestie de formă și va veni declicul ăla de formă și pentru el și o să-l vedeți reușind lucruri mai bune decât anul trecut sunt convins.

Banderola e o presiune pe oricine, dar el o absoarbe bine pentru că simte și trăiește și vibrează pentru Dinamo, deci nu cred că asta e presiunea din evoluțiile lui. Banderola e o presiune de responsabilitate și dă în jurul lui responsabilitate. Jucătorii români, cel puțin, dar și cei străini, sunt foarte conectați la responsabilitatea pe care el o arată în antrenamente, în pregătire, în tot. Nu cred că banderola e cauza. E o chestiune de formă. O să-și revină și vorbim la finalul campionatului să vedeți că o să aibă cifre mai bune decât anul trecut!”, a spus și Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.