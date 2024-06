Dezvăluirile omului care a negociat aducerea turcilor la Petrolul. Cum a fost ales antrenorul Mehmet Topal

Pentru început, turcii au achiziționat 30% din pachetul de acțiuni. FANATIK a anunțat în exclusivitate că pentru această participațiune, aceștia .

Cristian Fogarassy s-a ocupat de negocierile cu turcii care au venit la Petrolul

Omul care s-a ocupat de negocierile cu investitorii turci a fost directorul de marketing al Petrolului, Cristian Fogarassy. Tot el a fost cel care a purtat și discuțiile cu .

”Nu e niciun secret că primele contacte s-au produs în urmă cu circa 6 luni. Iar de atunci s-au purtat diferite discuții, care se vor concretiza acum prin acest nou proiect de la Petrolul. N-a fost deloc ușor.

Am trecut prin diferite etape în aceste luni, s-a schimbat și abordarea, noi am fost mai flexibili la procente, ei la fel în ceea ce privește termenele de plată. Rămânem majoritari cu 70 la sută. Restul va fi preluat de noii parteneri, care vor aduce la buget circa două milioane de euro.

În ceea ce privește banca tehnică, am avut pe listă trei nume: Topal, Camoranesi și un antrenor croat, cu o identitate nu atât de faimoasă. N-am luat în calcul niciun român. Topal a fost prima opțiune și am ales împreună. N-a existat o decizie unilaterală.

Cu el am deschis negocierile de la bun început. Cu ceilalți nu am mai discutat nimic, fiindcă am bătut palma cu Mehmet Topal, pe care nu cred că mai e cazul să-l prezint. Un jucător cu un CV impresionant, aflat la început de drum în antrenorat”, a declarat Fogarassy, pentru .

Mehmet Topal l-a refuzat pe Mourinho pentru Petrolul

Oficialul petrolist a dezvăluit că Mehmet Topal a refuzat o ofertă de a fi secundul lui Jose Mourinho la Fenerbahce pentru a veni în România. Din staff-ul acestuia vor face parte 3 turci și 3 români.

”Putea fi valabil și scenariul de a miza pe un antrenor cu experiență, dar care să nu aibă o chimie cu clubul, cu atmosfera de la Ploiești. Prin urmare, am decis să mergem pe dorința de afirmare și pe capacitatea de muncă a unui tehnician cu caracter puternic.

A avut ofertă să fie în staff-ul lui Mourinho la Fener, dar a ales provocarea de la Petrolul. Nu a pus pe primul plan confortul pe care-l putea avea la Istanbul, ci a preferat să dea curs propunerii de la Petrolul. Vă dați seama și ce diferențe financiare au fost la mijloc!

Alături de Topal vor mai fi un secund, un preparator fizic și un analist video. Staff-ul va fi completat cu doi secunzi români, Laurențiu Marinescu și Florin Stângă, plus antrenorul portarilor, Cătălin Grigore. Așteptăm momentan viza pentru unul dintre membrii staff-ului pentru a veni împreună în România, zilele imediat următoare, până în weekend.

Vicepreședinte va deveni Pertev Onguner, un fost baschetbalist. El deține și o companie de impresariat sportiv, a mai lucrat în fotbal până acum. Prin el s-au și făcut discuțiile din iarnă”, a mai spus Cristian Fogarassy.