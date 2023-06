Dezvăluirile pe care Irinel Columbeanu nu le-a făcut nici în cartea lui: “Am ținut-o suspendată deasupra geamului”

Irinel Columbeanu a fost un adolescent rebel. Nu o spunem noi, chiar afaceristul a recunoscut, în interviul acordat în exclusivitate pentru FANATIK. A depănat amintiri din copilărie și adolescență și ne-a povestit ce năzbâtii a făcut pe vremea când se afla la liceu. că nu este mândru de unele lucruri pe care le-a făcut. Cu toate acestea, își amintește cu amuzament de acele clipe.

Irinel Columbeanu, dezvăluiri fără precedent

Copilăria lui Irinel Columbeanu a fost una mai aparte, față de ceilalți tineri care au crescut în regim comunist. Deși s-a bucurat de o viață lipsită de griji, copilăria afaceristului a fost presărată și cu frustrări. Tatăl lui Irinel Columbeanu a ocupat diverse funcții importante în stat, lucru care i-a adus unele beneficii adolescentului Irinel.

Domnule Columbeanu, cum a fost copilăria dumneavoastră?

– Eu zic că a fost o mixtură reușită între a fi și fără prea multe griji, dar și cu câteva frustrări. Eu zic că lucrul acesta mi-a dezvoltat tendința de a găsi soluții la probleme. Iar acest lucru l-am făcut singur, fără să mă ajute cineva. Lucru pe care încerc să îl folosesc din plin în viața de zi cu zi, această aplecare a mea spre pragmatism.

Dar adolescența dumneavoastră cum a fost? Ați fost un tânăr rebel?

– Adolescența a fost la fel. Da, am fost un tânăr rebel și din cauza asta am avut multe de pierdut și suferit, ca să spun așa. Aveam și notele scăzute la purtare. Asta din cauza faptului că îmi tot rupeam gulerul de la uniformă. Pe vremea mea se purta uniformă la școală. Astăzi cred că s-a renunțat la acest obicei. Bine, atunci nu era un obicei, era obligatoriu, pe vremea mea.

Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre liceu: “Tatăl meu a fost convocat la cancelarie”

Vă mai amintiți ce năzbâtii făceați în perioada liceului?

– Da! Cea mai oribilă năzbâtie pe care am făcut-o a fost la adresa unei colege. Colega mea se numea Diana, am luat-o pe brațe și am ținut-o suspendată afară, pe pervaz. Ceva oribil. Nu sfătuiesc pe nimeni să încerce acest lucru.

Și eu atunci am fost destul de speriat așa de ceea ce se putea întâmpla. Bineînțeles, am fost chemat de doamna directoare. Chiar și tatăl meu a fost convocat la cancelarie din pricina acelui lucru pe care l-am făcut. Pe vreme aceea, nu prea erau chemați așa părinții la școală, cu una, cu două.

V-a mustrat tatăl dumneavoastră atunci?

– Da, de fapt m-a mustrat și mi-a împărtășit și un lucru pe care i l-a cerut doamna directoare a liceului Ion Luca Caragiale. Și acum trec tot timpul pe acolo, prin fața liceului. Și când văd o aripă nou construită, care este aripa ce dă spre Piața Dorobanți, îmi aduc aminte de ce mi-a spus tatăl meu. Tata a fost rugat de doamna directoare să ajute liceul cu construcția acestei noi aripi a liceului. Ulterior construirii ei avea să se numească Școala nr. 35. Era o școală de sportivi.

“Colegii mă invidiau, dar tatăl meu nu avea neapărat o situație materială de invidiat”

În școala generală sau în liceu ați simțit că sunteți invidiat de colegi, prin prisma statutului pe care îl avea tatăl dumneavoastră?

– Sincer să fiu, da, simțeam. Simțeam și faptul că nu aveau de ce să mă invidieze, așa cum probabil își închipuiau ei. Fiindcă tatăl meu nu avea neapărat o situație materială de invidiat, ca să zic așa. Ar trebui să nu se facă vreo apropiere între poziția pe care tatăl meu o avea la acea vreme, era consilier al primului ministru, cu ceea ce înseamnă azi lucrul acesta.

Lucru pe care constat, uitându-mă la televizor, că se traduce în sute de milioane de euro, câștiguri personale. Suntem tot timpul ținuți la curent cu acest lucru și e foarte bine. Să sperăm că asemenea obiceiuri se vor opri. În vremurile pe care le evoc eu acum, nu era deloc așa. Adică cei care erau la conducerea țării nu foloseau lucrul acesta ca să se îmbogățească. Ei sau familiile lor.

Irinel Columbeanu, dezvăluiri despre un vis neîmplinit

Dacă ar fi fost să alegeți o altă cale, în ce domeniu v-ar fi plăcut să profesați?

– Mi-ar fi plăcut mult să fiu actor, dar părinții nu m-au susținut și nu m-au lăsat. Mi-au spus că e ceva neserios și m-au descurajat din acest punct de vedere. Așa că atunci când am dat la facultate, i-am ascultat. Am dat la ceva care părea că ar fi mai acceptabil de către societatea acelor vremuri. Aici este vorba despre Institutul Politehnic București.

Ați regretat ulterior că nu v-ați urmat visul de atunci?

– Ulterior, când am ajuns să lucrez unde am lucrat eu, respectiv la Camera de Comerț și Industrie a României, am regretat. La un moment dat am fost tentat să urmez ASE-ul, care m-ar fi condus poate spre alte căi, dar la aceeași meserie pe care am practicat-o mult mai abitir decât ingineria.

Respectiv lucratul cu firme internaționale și multinaționale și lucru care a avut consecințe destul de bănoase, ca să spun așa. Am avut o situație materială foarte bună. Cu siguranță Politehnica nu m-ar fi adus aici, și probabil că nici Teatrul. Nu am încercat. Am practicat ingineria, dar actoria nu.

Irinel Columbeanu dă cărțile pe față: “A dus la tocarea întregii mele averi. A fost lipsă de fonduri”

a avut o avere impresionantă, pe care a pierdut-o, după spusele sale, din cauza investițiilor neinspirate. De la succes la declin nu au fost decât câțiva pași, iar regretă unele decizii.

“Nu aș mai face acea fabrică pe care am făcut-o la Târgu Cărbunești. Mai ales, nu m-aș mai lăsa tentat de anumite lucruri. Încercările mele de a avea succes cu acel proiect al fabricii ar putea fi comparate cu eforturile cuiva de a împinge singur un tren. Lucru care explică și insuccesul care s-a petrecut. Nu era dat de faptul că ceea ce făceam nu funcționa sau era vreo păcăleală.

A fost lipsa de fonduri, care până la urmă a generat tocarea întregii mele averi de la acea vreme. Până când s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns. Mesajul cărților mele și al meu personal este că Dumnezeu știe cum să te călăuzească în viață. Astfel încât să ajungi la un nivel mai înalt decât ai fost înainte ca aceste lucruri să se petreacă. Cum face, e puterea Celui de sus!

Nu aș mai intreprinde acea idee total aiurea pe care am avut-o și pot să spun nebunească, de a candida la Primăria Capitalei. Nu cred că a fost o idee tocmai bună, dimpotrivă. Am avut foarte mult de suferit din cauza aceasta.

Inclusiv pe planul afacerilor. Nu mi-a adus beneficii sub nicio formă. Cu siguranță este ceva care nu aș mai face și chiar regret lucrul acesta”, a declarat Irinel Columbeanu pentru FANATIK.