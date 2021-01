Dezvăluirile primei sportive paralimpice din Playboy: “La început, mama a rămas fără cuvinte”

Elena Krawzow a surprins lumea sportului în toamna lui 2020, când a ajuns prima sportivă paralimpică din celebra revistă Playboy. Acum, ea a vorbit despre cum a reacționat familia sa după ce a aflat că a pozat în Playboy.

La câteva luni de atunci, sportiva din Germania a spus ce i-au zis cei din familie, care sunt destul de conservatori, arunci când au aflat de hotărârea sa.

Tatăl acesteia nu a mai discutat cu ea până acum, de atunci de când a apărut în revistă. Între timp acesta s-a răzgândit. Fratele sportivei a reacționat în același mod și abia în urmă cu câteva săptămâni a discutat cu ea din nou. Elena Krawzow a spus și cum a reacționat mama ei.

”I-am explicat ce înseamnă șansa asta”

“La început a rămas fără cuvinte, dar apoi a avut loc un moment foarte important în care a spus: ‘Te susțin!’. I-am explicat ce înseamnă șansa de a fi prima sportivă paralimpică ce apare pe coperta Playboy, mesajul pentru alte femei care nu sunt perfecte și care nu cred în ele însele. A înțeles asta și a fost mândră de mine”, a zis Elena.

Hotărârea de a accepta propunerea făcută de cei de la Playboy nu a luat-o imediat, ci după ceva timp. Chiar dacă tatăl și fratele ei a avut probleme cu asta, suporterii ei, rudele și amicii nu au fost supărați.

Elena Krawazow a primit un diagnostic crunt din partea medicilor la vârsta de numai șapte ani. Sportiva suferă de boala Sargardt, adică își poate utiliza ochii numai în proporție de trei la sută. De la anunțul medicilor, ea și-a pierdut progresiv vederea.

Palmaresul sportivei din Germania

Elena Krawzow s-a născut în Kazahstan și are origini rusești, dar locuiește în Germania, acolo unde s-a mutat împreună cu familia de la vârsta de 12 ani. Ea s-a apucat de natație la 16 ani și a luat startul la două ediții ale Jocurilor Olimpice. Sportiva din Germania, în vârstă de 27 de ani, este specialistă în probele de bras și liber.

În urmă cu nouă ani a luat medalia de argint la Olimpiada care a avut loc la Londra, în proba de 100 metri bras. Sportiva mai deține două medalii de aur și una de bronz la Mondiale, iar la Europene și-a trecut în palmares 5 medalii de aur, două de argint și două de bronz.

“N-am putut refuza această oportunitate. Cele două zile de ședințe foto au fost grozave. Am vrut mereu să fiu un model profesionist și iată că am reușit. M-am distrat. Unii oameni au fost șocați, dar am primit foarte multe complimente și am fost surprinsă plăcut”, a declarat sportiva după pictorialul din Playboy.

