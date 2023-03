Dezvăluirile surprinzătoare ale lui Mititelu jr. „Am făcut câte ceva din toate, dar mai puțin să iau droguri”. Povestea tatuajelor. Video exclusiv

La , Horia Ivanovici l-a avut ca invitat special pe Adrian Mititelu Jr. Fiul patronului de la FC U Craiova 1948 a făcut dezvăluiri tari, .

Adrian Mititelu Junior, despre droguri și cazinouri: „Sunt total împotriva lor!”

Mititelu Jr. a răspuns celor care îl acuză că este un „bad boy” în adevăratul sens al cuvântului și a zvonurilor conform cărora de-a lungul timpului a pierdut sume mari de bani la cazinou.

ADVERTISEMENT

„Eu sunt tip care a făcut puțin din toate. Eu sunt total împotriva drogurilor. Lumea care mă cunoaște știe. Câtă degradare îți pot aduce drogurile… Problema e că drogul te face să crezi că îți dă o stare bună și că e bine din când în când să iei.

Am jucat nu la cazino, table, rummy, nu sume mari de bani, sume pe care le joci și în adolescență. În Craiova se și joacă jocuri de noroc. Dar nu am jucat niciodată sume mari de bani. Tot timpul s-au auzit numai prostii despre mine. Nu știu dacă am pierdut mai mult de câteva mii de euro.

ADVERTISEMENT

Nu e un viciu pentru mine. Nu am mai jucat table sau rummy de ani de zile. Dacă ai fost fotbalist, toată lumea joacă rummy în cantonament. Pe sume mici, dar nu ce s-a auzit despre mine, pe zeci de mii de euro. Multe zvonuri au fost aruncate în presă când era tata încarcerat să se creeze așa o tensiune între mine și el”, a declarat Adrian Mititelu Jr., în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Povestea tatuajelor lui Adrian Mititelu Junior: „Doar pentru tatăl meu”

În timpul dialogului, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe Adrian Mititelu Jr. dacă regretă sumedia tatuajelor pe care și le-a făcut. „Nu regret nimic, de ce să regret?

ADVERTISEMENT

Multe sunt chestii religioase, Iisus Hristos, Cina cea de Taină pe spate, am zodia mea, Leu, care este și simbolul clubului. O am pe mama, pe tata, pe sora mea, portretul lor. Le-am tatuate pe picior. Pe mână am un lup și un vultur.

Poate puteam să nu îmi fac gâtul. Că tata mi le mai reproșează așa părintește. Am început cu unul și am exagerat. Doar să țin cont de tata, să nu îl supăr pe el, poate așa, în rest nu regret nimic. Am început cu unul și cu timpul nu mă vedeam altfel. Mă uitam în oglindă și mă vedeam tatuat.

ADVERTISEMENT

A fost și o încercare că au fost sute de ore de durere și mi-am depășit limitele și am rezistat. Mi-am dat seama că sunt puternic și psihic”, a concluzionat fiul lui Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vine cu numeroase exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită începând din această săptămână în fiecare zi de luni până vineri. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .