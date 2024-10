Dezvăluirile unui fost fotbalist antrenat de Daniel Pancu: „Ne arăta în vestiar cum să simulăm”. Ce spune despre gestul selecționerului U21

Daniel Pancu (47 de ani) Unul dintre foștii săi fotbaliști a comentat performanța lui Pancone, dar și

Dezvăluiri despre Daniel Pancu. Ce spune fostul său fotbalist: „E un antrenor foarte carismatic”

Răzvan Onea (26 de ani) joacă la Rapid din ianuarie 2022, atunci când a fost transferat de la Poli Iași pentru 100.000 de euro. În Copou, fundașul dreapta a fost antrenat inclusiv de Daniel Pancu. Actualul selecționer al naționalei U21 a stat pe banca moldovenilor în sezonul 2020-2021.

Onea a vorbit în termeni laudativi despre Pancu și a încercat să îi găsească scuze selecționerului pentru gestul necugetat din partida cu Elveția. „Știind presiunea care e acolo… Eu l-am cunoscut la Iași și știu cum trăiește meciul.

E un antrenor foarte carismatic. Pune mult suflet și țin minte ce făcea în vestiar. Mai țipa la noi, ne arăta cum să simulăm. De toate ne arăta.

Și din tribună intrarea jucătorului elvețian s-a văzut foarte urât. Am văzut că a spus și la TV că a crezut că a rămas fără suflare și văzând cartonașuș galben și-a pierdut puțin cumpătul și n-a mai rezistat. Dar nu e ok. Dar are circumstanțe atenuante.

Normal un arbitru nu trebuie să fie influențat de un gest al unui antrenor. Ce am văzut și eu din tribună, prima dată s-a văzut cartonașul galben. Dar apoi s-a întâmplat altercația de acolo și a apărut cartonașul roșu. Nu știu dacă a influențat, dar în mod normal nu trebuia să influențeze.

Dar chiar dacă nu era acel moment cred tot se calificau. Au arătat foarte bine. Le-am zis și lui Ignat, Borza și Grameni că au arătat foarte bine. Au arătat ca o echipă. Cum trăiau unul pentru altul și când era altercația s-au dus toți acolo. Se vede că sunt o familie și că se cunosc de mult timp.

Chiar spun și băieții că se înțeleg foarte bine și unitatea asta a dat roade. Și unitatea cu antrenorul, l-au luat, l-au aruncat.

Au o conexiune care ăi ajută și cred că vor face treaba și la Euro. Sper să fie toți de la noi”, a declarat Răzvan Onea, în exclusivitate la „Suflet de Rapidist”, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 13:30.

