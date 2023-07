Dezvăluirile unui fost jucător de la FC U Craiova: „Gigi Becali ne-a spus că avem 100.000 la egal”

Fost jucător la FC U Craiova 1948, Ovidiu Pătrașcu a dezvăluit un episod cu Gigi Becali în prim-plan înaintea unui derby cu Dinamo București. Campionul mondial la FIFA a mărturisit că finanțatorul celor de la FCSB a oferit o sumă deloc de neglijat pentru juniorii oltenilor de la acea vreme.

Ovidiu Pătrașcu, dezvăluiri incredibile înaintea unui derby cu Dinamo: „Ne-a chemat pe toți, Gigi Becali a spus că avem 100.000 la egal”

a fost legitimat la FC U Craiova 1948 și chiar a prins lotul „alb-albaștrilor” în patru confruntări în sezonul 2004-2005. După ce a decis să pună punct carierei de fotbalist, acesta a mers pe calea îndrâgitului joc FIFA, unde a devenit și campion mondial.

ADVERTISEMENT

Printre amintirile de la FC U Craiova 1948, Ovidiu Pătrașcu a dezvăluit un episod incredibil cu în hotelul unde era cazată gruparea din Bănie. Vloggerul de succes a mărturisit că finanțatorul celor de la FCSB le-a promis oltenilor o sumă consistentă pentru a încurca Dinamo în cursa pentru titlu.

„În ultimele trei, patru etape am fost în lot și am fost și rezervă în Ștefan cel Mare cu Dinamo, atunci când Dinamo se bătea la titlu cu Steaua! Poveste, dacă intrăm în amănunte, nu știu câte avem voie să spunem. Cred că 2004, 2005 au trecut 12 ani, s-o fi prescris de atunci.

ADVERTISEMENT

Era prima dată când eram în lotul echipei mari, noi eram retrogradați matematic. Deja plecaseră jucătorii consacrați și se încerca promovarea jucătorilor mai tineri, cum eram eu la vremea respectivă. Gângioveanu, Stăvaru, Florea și îmi aduc aminte perfect deplasarea de la București din Ștefan cel Mare.

La ora 11 noaptea înainte de meci ne bate la ușă maseorul și ne cheamă pe toți în living, pe holul mare ne-a aliniat așa frumos. Vine nea Gigi Becali, cred că era adevărat ce spunea. Ne-a spus că avem 100.000 la egal și 300.000 la victorie, erau lucruri improbabile astea, nu imposibile”, a dezvăluit Ovidiu Pătrașcu la Făcui Podcast, moderat de Răzvan Iova.

ADVERTISEMENT

„În minutul 35 era 0-0. Te gândești în capul tău, făcusem împărțeala, dar a durat foarte puțin tot gândul”

Oltenii au avut speranțe că vor încasa prima de la Gigi Becali până în minutul 40, atunci când Dinamo a deschis scorul pe Ștefan cel Mare. Retrogradați matematic pe sfârșitul sezonului 2004-2005, FC U Craiova 1948 a pierdut 5-0 împotriva „câinilor roșii”.

„Din punctul meu de vedere, legea este cum e și o respect, dar asta cu premiatul pentru performanță nu am înțeles de ce am pedepsi asta, probabil că există o logică. Cât timp premiez pe cineva pentru a face performanță, nu văd care este problema.

Atunci a fost povestea cu aveți banii aștia la egal, banii aștia la victorie, eram un copil de 16 ani. În minutul 35 era 0-0, în minutul 37 șut peste poartă la cinci metri. Te gândești în capul tău acolo, făcusem împărțeala. Minutul 40 1-0 și minutul 90 5-0 pentru Dinamo, a durat foarte puțin tot gândul ăsta”, a spus fostul jucător.