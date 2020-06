Dezvăluirile unui fotbalist cu 200 de meciuri în Liga 1: „Am refuzat Dinamo pentru că e cel mai mare dușman al Craiovei!”

Viața unui sportiv de performanță poate lua întorsături de situație foarte interesante. Cu aproape 200 de meciuri în Liga 1 și cu prezențe în grupele Ligii Campionilor, fundașul despre care o să vorbim astăzi a fost aproape să se lase de fotbal înainte ca evoluțiile să-l propulseze la echipe precum Craiova, Rapid, FCSB sau CFR Cluj. Acesta a dezvăluit şi momentul când a fos aproape de Dinamo, dar sufletul său de craiovean nu i-a persmis să joace pentru rivala de moarte.

A vrut să se lase de fotbal, apoi a adunat 200 de meciuri în Liga 1

Ionuț Rada a fost unul dintre cei constanți fundași din prima ligă și a jucat la multe echipe de tradiție din fotbalul românesc. Născut în Craiova, acesta a început fotbalul la Clubul Sportiv Școlar, dar nu era apreciat la justa valoare. De aceea, a fost foarte aproape să renunțe la sportul cu balonul rotund, însă a fost salvat de Nicolae Zamfir, unul dintre cei mai mari descoperitori de talente din zona Olteniei:

„Se întâmplă ca foarte mulți copii să piardă șansa în ceea ce privește fotbalul. Nu știam ce se poate întâmpla în momentul în care nu mai jucam la CSS, aveam 11-12 ani, dar domnul profesor m-a observat și a văzut un potențial la mine. Îmi amintesc că a venit Nicolae Zamfir și m-a luat de acolo și m-a dus la Școala de fotbal „Gică Popescu”. Atunci poate mă lăsam de fotbal.

Domnul Zamfir a rămas o persoană foarte specială pentru mine și chiar și acum mai vorbim. Nu pot să uit când mi-a oferit o pereche de ghete dintr-o geantă. A deschis-o și a zis că pot să-mi aleg orice vreau, a fost ceva excepțional pentru mine. Pe mine m-a debutat Ilie Balaci, apoi Emil Săndoi și Sorin Cârțu au crezut în mine și asta a contat foarte mult”, a declarat Ionuț Rada la Oltenia TV.

La rândul său, Nicolae Zamfir a declarat: „Seara, când era iarnă, aveam câțiva jucători care mergeau cu mine la o sală, la un liceu și făceam antrenament. Rada, Burcă, Stancu, Verdeș erau printre ei și toți încăpeam într-un Oltcit. Toți au ajuns fotbaliști și mă bucur pentru acest lucru. Ionuț era un sportiv foarte serios, nu l-am certat niciodată. Sorin Cârțu i-a luat pe Rada și Stancu și i-a promovat la Universitatea Craiova.”

„Transferul la Rapid a fost cu cântec. Nu am vrut să merg la Dinamo, era dușmanul Craiovei”

Ionuț Rada a jucat la Universitatea Craiova între 2000 și 2004, fiind împrumutat puțin și la Rocar București. Devenit o piesă grea în Bănie, Rada a atras atenția mai multor cluburi importante, printre care Rapid și Dinamo. Fundașul nu a putut să meargă în „Ștefan cel Mare”, chiar dacă Gigi Nețoiu, fostul patron al Craiovei și cel care a mutat o parte dintre jucători la rivală, i-a propus să meargă: „În săptămâna de dinaintea meciului cu Național, domnul Nețoiu mi-a zis să merg la Dinamo, dar am refuzat. Am fost crescut în Craiova, pentru mine era „peste mână” să ajung la „câini”. Dinamo este cel mai mare dușman al Craiovei și simțeam acest lucru.

A fost cu cântec transferul meu și al lui Stancu la Rapid. Nu am fost luat în seamă de Dinel Staicu în ceea ce privește transferul, chiar dacă aveam oferte de la Dinamo și de la Rapid. Am ales Giuleștiul. Craiova nu a mai dat niciun semn de viață, ei au acceptat oferta înaintea mea și când am văzut că ei nu au mai vrut să se bazeze pe mine, era normal să îmi aleg un alt drum. Nu am regretat niciodată.

Îmi doresc ca Universitatea Craiova să câștige campionatul, dar CFR are o echipă foarte bună. Îl știm pe Dan Petrescu, știm ce echipă au clujenii, au și rezultate în spate. Atunci când te bați pentru titlu, cel mai important este să ai stabilitate, iar ei au așa ceva. Îmi place Bergodi, organizează foarte bine o echipă din punct de vedere tactic. Cred că poate să facă lucruri frumoase la Craiova. La Voluntari nu a avut susținerea de care trebuia, el merita o șansa pe care a obținut-o la Universitatea Craiova”, a mai declarat actualul jucător de la Sănătatea Cluj la Oltenia TV.

Ionuț Rada a inițiat un program prin care vrea să îi facă pe oameni să devină activi

În perioada de pandemie, Ionuț Rada a fost foarte activ în mediul online. Acesta a realizat un proiect prin care încearcă să promoveze sportul: „The Rada Way este numele proiectului meu, este calea pe care mi-am ales-o în viaţă, limbajul în care am ales să vă povestesc experienţele mele, modalitatea prin care familia, sportul şi alimentaţia corectă se îmbină într-un stil de viaţă sănătos.

Obiectivele mele sunt susţinerea ideii de educaţie prin sport şi încurajarea unei vieţi sănătoase, pe care intenţionez să le promovez prin intermediul unei campanii de conştientizare adresate tinerilor şi adulţilor, în încercarea de a doborî barierele ce se crează adesea între sportivii profesionişti şi public”, stă scris pe site-ul oficial al lui Ionuț Rada.