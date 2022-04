Dezvăluirile unui patron din Liga 1: „Am pierdut până acum vreo 8,2 milioane de euro”

Patronul moldovenilor a recunoscut că nu mai poate să își recupereze banii pierduți în fotbal, fiind tentat să se retragă în cele din urmă.

Valeriu Iftime a dezvăluit că a pierdut 8,2 milioane de euro din fotbal

pe care le-a suferit din momentul în care a intrat în fotbal, iar patronul lui FC Botoșani a recunoscut că suma se ridică la 8.200.000 de euro, bani pe care nu crede că îi va mai recupera vreodată.

ADVERTISEMENT

„La mine e matematic totul. Am pierdut până acum vreo 8,2 milioane de euro. Îmi vine să-mi dau cu pumnii în cap! E un deficit pentru mine, companiile mele și asociații mei.

N-am nicio șansă să-mi iau banii înapoi. Am vrut mereu să fac ca acest club să plutească, să se întrețină singur”.

ADVERTISEMENT

„Am avut 4 ani în care am ieșit pe plus la buget, cu 100.000 de euro, dar anul trecut am pierdut mai mult, din niște motive de criză, lipsa spectatorilor, și prostii la negocieri în vânzarea fotbaliștilor”, a spus Valeriu Iftime, pentru .

Valeriu Iftime a atacat FRF-ul după ratarea intrării în play-off

distanță de a intra din nou în play-off, însă FC Argeș a întors scorul chiar pe terenul moldovenilor și le-a luat locul în play-off, lăsându-i pe jucătorii lui Marius Croitoru cu ochii în lacrimi și pe Valeriu Iftime cu mulți nervi la adresa Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

„N-am semnat adeziunea ca Răzvan Burleanu să fie președinte. Petrescu a arbitrat prost în seara asta.

În orice caz, i-a dat galben lui Dawa, a înterupt meciul de câteva ori când eram noi în atac. Vă rog să mă credeți… de câte ori a greșit omul acesta împotriva noastră.

ADVERTISEMENT

Faptul că a plecat Edjouma… am vorbit cu băieții și nu mi-au zis că e salvatorul nostru. Cine credea că o să ia bătaie FCSB cu Argeș?

ADVERTISEMENT

Eram atât de sigur că o să fim în play-off… Nu știu ce să spun”, spunea patronul lui FC Botoșani după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2.