Dezvăluiri incendiare despre un șef din sportul românesc: a fost anchetat pentru implicarea într-un atentat alături de temutul terorist Carlos Șacalul

Scandalul începutului de an în sportul românesc a fost declanșat de refuzul Federației Române de Schi și Biatlon (FRSB) de a permite .

Decizia de a refuza prezența celei mai bune schioare din România la întrecerea olimpică aparține secretarului general al Federației de profil, Puiu Gașpar, mâna dreapta a președintelui Dan Mihoc. O anchetă a platformei investigatiimedia.ro a făcut dezvăluiri incredibile despre trecutul septuagenarului șef al FRSB.

Dezvăluirile care aruncă în aer trecutul lui Dan Mihoc

Dan Mihoc este președintele Federației Române de Schi și Biatlon de aproape 30 de ani. Practic el este unicul președinte al forului de la reînființare, din 1998. Discret, așa cum o ”recomandă” trecutul lui de ofițer de contrainformații externe al fostei Securități comuniste din țara noastră, Dan Mihoc a reușit cumva să-și ascundă ”păcatele” tinereții.

Probabil că nu am fi aflat prea curând povestea tumultuoasă a președintelui Mihoc, dacă la sfârșitul lunii ianuarie nu izbucnea scandalul interdicției de participare la Jocurile Olimpice de Iarnă a celei mai bune schioare din România, Ania Caill.

Sportivă născută în Franța, dar care reprezintă România în întrecerile internaționale, a obținut 11 podiumuri în întrecerile din circuitul mondial de schi alpin și, datorită evoluțiilor ei, România a beneficiat de un loc suplimentar la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, pe care, însă FRSB l-a refuzat.

Acuzațiile au curs, de o parte și de cealaltă, iar în final a apărut și de la ivestigatiimedia.ro, care demască fața neștiută a președintelui FRSB, Dan Mihoc.

Conform sursei citate, acesta ar fi lucrat înainte de 1989, sub acoperire, ca diplomat la Ambasada României de la Bonn, Republica Federală Germania, de unde a fost expulzat în 1984 fiind este acuzat de acte de terorism alături de temutul interlop internațional Carlos Șacalul.

Conform dezvăluirilor sursei citate, șeful schiului din țara noastră ar fi organizat tentativele de asasinat a trei dizidenți români din RFG și un atentat terorist la sediul postului de radio Europa Liberă.

Cele patru atentate care i se impută lui Dan Mihoc

În România numele lui Dan Mihoc este legat de Federația Română de Schi și Biatlon, unde este președinte din 1998 încoace, fără întrerupere, dar și de compania petrolieră British Petroleum, al cărui reprezentant a devenit imediat după 1990. Acesta mai este asociat și cu Salonului Auto București, cea mai mare expoziție auto din România, fiind la un moment dat membru în board-ul Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Însă, până să se întoarcă în România, Dan Mihoc a activat ca ofițer de contrainformații externe al fostei Securități comuniste din țara noastră, în Germania Federală, fiind prezentat în acele vremuri ca diplomat al Ambasadei României la Bonn.

Unul dintre foștii lui colegi, de asemenea ofițer de contrainformații externe, Constantin Constantinescu (cel mai probabil un pseudonim – n.r.), a făcut dezvăluiri uluitoare despre trecutul celui care ”dictează” destinele unor sportivi din România.

Constantinescu a declarat pentru Die Welt că Mihoc a organizat împreună cu teroristul internațional Carlos Șacalul trei atentate cu colete-capcană asupra trei disidenți români, plus un atentat de mare amploare la radio Europa Liberă, ce viza redacția română.

Conform denunțului lui Constantin Constantinescu, la data de 3 februarie 1981, Nicolae Penescu, fost ministru și lider țărănist, încarcerat ulterior în temnițele comuniste ca deținut politic, primea la locuința sa din Boulevard Berthier din Paris un colet al cărui conținut declarat era o carte – Memoriile lui Nikita Hrusciov.

Pachetul conținea în realitate Semtext, o substanță explozibilă, care s-a detonat la deschiderea coletului. Explozia l-a rănit grav pe Nicolae Penescu la gât, față, piept și mâini, acesta decedând an mai târziu. În aceeași zi, prin aceleași mijloace, se atenta la viața scriitorului Paul Goma, aprig contestatar al regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu.

Din fericire acesta nu a deschis pachetul, ci a chemat de urgență poliția și echipa de neutralizare a bombelor din Paris. O zi mai târziu, la locuința din Koln a inginerului Șerban Orescu, fost liberal și fondatorul Cercului Democratic al Românilor din Germania, a ajuns un colet asemănător. Nici el nu a deschis coletul care, însă, a explodat în timp ce încerca să-l scoată din locuință.

În sfârșit, cel mai grav atentat de care este acuzat Dan Mihoc este cel asupra redacției radioului Europa Liberă. Pe 21 februarie 1981, o bombă de mari dimensiuni a explodează la sediul postului Europa Liberă din Munchen rănind patru persoane din redacția cehă. Din fericire, nimeni nu a murit.

Dan Mihoc recunoaște că a fost ofițer sub acoperire, dar neagă colaborarea cu Carlos Șacalul

Președintele FRSB Dan Mihoc nu a ascuns faptul că a fost ofițer de contrainformații externe al fostei Securități comuniste din România. Acesta a declarat pentru Centrul de Investigații Media (CIM), că dezvăluirile fostului lui coleg, Constantin Constantinescu, sunt false și că a fost expulzat din Gernamia Federală din greșeală. În plus a negat orice legătură cu teroristul internațional Carlos Șacalul.

”M-au expulzat din cauză că a defectat un cifror român. Eu am trimis acasă un catalog cu produse chimice al firmei Merck. Un catalog cu produse chimice! Iar Constantinescu ăsta a zis că l-a prins pe Dumnezeu de un picior, că sunt otrăvuri, că nu știu ce.

Autoritatea germană. atunci când am fost deconspirat, m-a expulzat, dar eu n-am avut nicio treabă cu Carlos. Dovada e că, după decembrie 1989, interdicția mi-a fost ridicată și am mers de zeci de ori în Germania, ba chiar am fost angajat, la începutul anilor ’90, de o firmă germană. N-am avut nicio legătură cu domnul Carlos”, a spus Dan Mihoc pentru CIM.

Cine este Carlos Șacalul și legătura cu România

Ilich Ramírez Sánchez este un cetățean venezuelean care a terorizat lumea întreagă. Botezat de tatăl său ”Ilici”, după celebrul lider comunist rus Vladimir Ilici Lenin, Ramírez Sánchez a fost un fanatic slujitor al regimurilor comuniste din lumea întreagă.

Adolescent fiind Sánchez s-a înrolat în mișcarea de tineret a Partidului Comunist din Venezuela, iar ulterior a urmat cursurile unei universități din Moscova specializată în recrutarea de tineri comuniști din străinătate. Acțiunile teroriste le-a început în 1970 când s-a înrolat voluntar în ”Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”.

A devenit celebru în 1975 după un raid atentat în cartierul general al Organizației țărilor exportatoare de petrol (OPEC), din Viena. Trei oameni au murit atunci. Au urmat de o serie de atacuri în alte țări occidentale care l-au transformat într-un fugar internațional, trecut în capul listei celor mai căutați teroriști din lume.

Venezueleanul a fost poreclit ”Șacalul” de jurnaliștii de la cotidianul The Guardian, după romanul lui Frederick Forsyth, ”Ziua Șacalului”, carte pe care Sánchez o avea mereu asupra lui. A fost arestat în Sudan, în 1994 și extrădat în Franța, unde a fost condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea a doi agenți francezi de contrainformații ai DST. Azi, Ramírez Sánchez are 72 de ani.

Deși statul român nu a recunoscut niciodată alăturarea securiștilor români cu temutul terorist Carlos Șacalul, într-o scrisoare a lui Virgil Măgureanu, primul șef SRI de după 1990, acesta a admis că securitatea regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu a fost alături de teroristul venezuelean în planificarea și executarea atentatelor teroriste asupra celor trei disidenți, precum și asupra postului de radio Europa Liberă de la Munchen.