Dezvoltator imobiliar ajuns consilier PSD, zero proprietăți în acte: averea dispare, blocurile apar în familie. Legătura cu ministrul muncii, Florin Manole

ADVERTISEMENT

Din 2022, Alberto Iosif Caraian, un consilier local din Sectorul 1, destul de puțin cunoscut, dar apropiat de ministrul muncii, Florin Manole, nu mai are nicio proprietate în declarația de avere, asta deși este unul dintre dezvoltatorii imobiliari importanți din acest sector. În timp ce Albert Caraian renunța, în acte, și la ultimele proprietăți imobiliare, părinții săi – Daniel Caraian și Germina Florina Caraian – continuau investițiile imobiliare importante pe strada Zeletin din Sectorul 1. Părinții au ridicat un bloc lângă un alt proiect ridicat și administrat în trecut, pe persoană fizică, chiar de Alberto Iosif Caraian. Schimbarea de proprietari în acte a proiectelor imobiliare a familiei Caraian s-a produs după 2020, când actualul consilier local a trebuit să publice declarație de avere.

Dezvoltatorul imobiliar a rămas fără clădiri și bani după intrarea în politică

La momentul intrării în politică, în 2020, Alberto Caraian susținea, în prima declarație de avere, că deține un teren de 480 de mp în Sectorul 1 și un apartament de 90 de mp, tot în București. Asta după ce, în 2016-2019, a ridicat cel puțin patru blocuri descoperite de FANATIK, toate în Sectorul 1.

ADVERTISEMENT

Însă, dezvoltatorul imobiliar Caraian nu doar că avea doar un apartament și un teren deținute în coproprietate cu soția, ci și conturile erau goale. Potrivit declarației de avere completate în iunie 2021, la capitolul bunuri mobile este menționat un autoturism Audi, fabricat în 2016, achiziționat prin cumpărare. În ceea ce privește activele financiare, declarantul deține două conturi bancare deschise în 2018, la BRD și Banca Transilvania, cu sume relativ reduse, de aproximativ 350 lei și 3.400 lei. Veniturile provin în principal din activități independente și salarii. Declarantul a încasat peste 138.000 lei din activități desfășurate prin PFA.

Caraian a devenit politician în organizația lui Florin Manole

Dezvoltatorul imobiliar a intrat în politică sprijinit de prietenul Florin Petre Manole (43 de ani) în cadrul organizației PSD Sector 1, așa cum ne-au spus toți membrii PSD Sector 1 cu care FANATIK a stat de vorbă în ultima lună. În 2019-2020, Florin Petre Manole era mâna dreaptă sau numărul doi în filiala condusă de Daniel Tudorache, cel care avea să devină, în 2020, și primarul de sector. Practic, Florin Manole era numărul doi în organizația în care Alberto Caraian s-a înscris.

ADVERTISEMENT

FANATIK a încercat să stea de vorbă în ultimele zile cu ministrul muncii pentru a ne explicat relațiile de prietenie pe care le are cu dezvoltatorul imobiliar Albert Caraian. Acesta nu ne-a răspuns la întrebări, mesaje scrise sau la apeluri. Și Albert Caraian ne-a evitat întrebările și apelurile legate de relația de prietenie cu Florin Manole. Printre întrebările adresate celor doi era și una legata de modul în care Alberto Caraian a ajuns în 2020 consilier local Sector 1 din partea PSD.

ADVERTISEMENT

Apropierea dintre cei doi reiese și din donațiile făcute în 2021, cei doi au donat PSD Sector 1 sume ce trec de 60.000 de lei. Florin Petre Manole a donat 32.000 de lei, iar dezvoltatorul imobiliar a contribuit la PSD Sector 1 cu suma de 29.000 de lei. „Chiar dacă Daniel Tudorache era primar și președintele filialei de sector, Florin Manole era cel conducea administrativ organizația. El și cu Tudorache decideau listele de consilieri locali. Alberto Caraian a fost adus în filială de Manole și prezenta ca un prieten și care poate ajuta partidul cu campania stradală”, își amintește unul dintre foștii membri ai filialei din campaniile din 2020 și 2024. În ambele campanii, Alberto Caraian a fost pe poziții eligibile între primii opt consilieri locali ai PSD.

ADVERTISEMENT

În plus, cei doi au participat împreună la acțiuni electorale și la evenimente sociale, așa cum reiese fotografiile de pe profilurile sociale ale celor doi, dar și pe cele ale partidului pe care cei doi îl reprezintă.

Ministrul Manole, cel fără proprietăți

Cât despre actualul ministru al muncii, Florin Manole, acesta a intrat în politică, conform declarațiilor de avere și propriului CV, în 2012, când a fost consilier la același Minister al Muncii pe care acum îl conduce. De atunci și până în 2025, până când declarațiile de avere erau publice, Florin Manole nu a declarat niciodată vreo proprietate. Mereu a stat în chirie, uneori chiar și în alt județ, în Ialomița, pentru a încasa diurna de la Parlament.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că Florin Manole nu a trecut vreo proprietate în datele de cadastru și publicitate imobiliară nici după ce declarațiile de avere nu mai sunt publice. Altfel spus, niciodată, pe parcursul vieții, Florin Manole nu a deținut vreun apartament, inclusiv după ce declarațiile de avere nu mai sunt publicate, ci doar se depun la Agenția Națională de Integritate.

De altfel, în acest moment, Florin Petre Manole locuiește (are domiciliul), , într-o casă deținută de soția sa, Monica Maria Manole (fostă Mitrea). Cei doi s-au căsătorit în 2021, iar Monica Maria a deținut casa din Chitila încă din 2011, așa cum a aflat FANATIK după ce a consultat datele de cadastru. În declarația de avere, Florin Manole susține, într-o declarație pentru Europa Libera, că el și soția sa au investit după anul 2023, suma de 700.000 de lei (135.000 de euro) într-un viitor duplex care ar urma să fie deținut de soția sa și de Marian Pîrvu, prezumtivul proprietar al terenului. Numai că, din datele verificate de la autoritățile de cadastru, reiese că soția sa nu a înregistrat vreo proprietate din 2011 și până acum. La fel, nu există niciun Marian Pîrvu care ar deține terenuri pe care se construiește în București sau Ilfov.

L-am rugat pe Florin Manole că ne ajute să identificăm proiectul imobiliar în care susține, conform declarațiilor de avere, că vrea să se mute. Acesta nu ne-a răspuns la mesaje sau la apeluri. L-am întrebat și dacă acest proiect imobiliar în care ar urma să se mute are legătură cu Albert Caraian sau cu familia acestuia. Nu ne-a răspuns. Nici Albert Caraian nu ne-a întrebat dacă ministrul muncii a stat vreodată în vreun imobili construit de el și de familia sa.

Manole a locuit, teoretic, cu părinții sau cu chirie într-un bloc comunist

Născut în Slobozia, în momentul în care a intrat în politică, în 2012, Florin Manole susținea că are domiciliul în orășelul Amara, din județul Ialomița, aflat la 120 de kilometri distanță de București. De fapt, până aproape de finalizarea primului mandat de parlamentar, actualul ministru susținea că făcea naveta între București și Amara.

Asta până în octombrie 2020 când, înainte de alegerile parlamentare, deputatul Claudiu Năsui a dezvăluit că nu mai puțin de 7 parlamentari de București și Ilfov au apelat la un tertip administrativ pentru a mai obține venituri suplimentare din fonduri publice. Cei 7 și-au trecut domiciliul oficial în alt județ pentru a încasa încă 4.800 de lei net pe lună de la stat ca diurnă de cazare. Pe lista celor 7 se afla și deputatul Petre-Florin Manole (PSD), din Amara. El și-a obținut mandatul, în 2016, în circumscripția București, în urma unei înțelegeri între PSD și Partida Romilor.

După acest scandal, ministrul Manole își mută domiciliul într-un bloc de pe șoseaua Nicolae Titulescu, imobil situat undeva între Gara de Nord și Palatul Victoria. Doi dintre locatarii mai în vârstă ai blocului nu-și amintesc ca actualul ministru să fi stat în acest bloc. „Nu, nu cred că l-am văzut, la ședințe și în bloc eu nu l-am întâlnit”, își amintește un proprietar din blocul de domiciliu al ministrului între 2020 și 2021.

Asta pentru că, în 2021, Florin Petre Manole se căsătorește, iar naș de nuntă este afaceristul Gruia Stoica, patronul de la Grup Feroviar Român (GFR). După nuntă, unde a adunat cadouri de nuntă de 100.000 de euro, Florin Manole își mută domiciliul în casa soției. Monica Maria Manole (Mitrea până la căsătorie) deținea o casă în comuna Chitila, lângă București. Această locație a devenit domiciliul lui Manole.

Părinții lui Manole au plătit cash un apartament deținut de Caraian

Dacă ministrul Florin Manole nu a deținut vreodată vreo proprietate, nu același lucru se poate spune despre părinții lui, Nicu și Georgeta Manole. În blocul de pe strada Zeletin nr. 9, construit pe persoană fizică și în regie proprie (fără firmă de construcție) părinții lui Florin Manole au deținut un apartament cu o suprafață utilă de 76,89 mp, compus din trei camere, bucătărie, două băi, hol și balcon de 6,46 mp, așa cum reiese din datele cadastrale obținute de FANATIK.

Inițial, dreptul de proprietate asupra apartamentului (ca și al proiectului imobiliar în totalitate) a aparținut soților Alberto Iosif Caraian și Mihaela Caraian. La 19 februarie 2021, apartamentul a fost vândut către soții Nicu Manole și Georgeta Manole, care au devenit proprietari în baza unui contract notarial de vânzare-cumpărare. Tranzacția nu este însoțită de credite bancare sau de garanții mobiliare, rezultă că părinții ministrului ar fi trebuit să plătească cash pentru apartamentul deținut până atunci de Caraian.

La scurt timp, în 8 aprilie 2021, proprietatea a fost din nou transferată către soții Mihai-Cristian Teodor și Oana-Cătălina Teodor-Cazan, care au dobândit integral dreptul de proprietate asupra imobilului. Familia Teodor a plătit 600.000 de lei părinților ministrului pe apartament printr-un credit bancar. Practic, apartamentul vândut de Caraian părinților lui Manole a stat în proprietatea acestor 48 de zile, șapte săptămâni fără o zi. Și în legătură cu modul în care părinții ministrului au achitat locuința nu am primit niciun răspuns de la Florin Manole sau de la Alberto Caraian.

Un expert în spălare de bani, fost polițist specializat pe tranzacții suspecte, ne-a explicat că acest model de tranzacții este destul de des folosit în anchetele le care le-a realizat. „Nu știu dacă situația se poate aplică și în acest caz. Poate în alte cazuri oameni doar se răzgândesc. Dar în alte soluții care sunt la limita legalității, o tranzacție cash poate ascunde și o cedare de proprietate. Vânzătorul își asumă că plătește taxele la stat pe o tranzacție fictivă. Apoi, noii proprietari scot foloase financiare din vânzarea locuinței în mod real”, ne explică specialistul. La nivelul lui 2021, proprietarul unui apartament nou vândut cu 600.000 de euro trebuia să achite taxe de maximum 18.000 de lei pentru a înregistra înstrăinarea.

Părinții lui Caraian au devenit dezvoltatorii în locul fiului fără proprietăți

Revenind la dezvoltatorul imobiliar apropiat al ministrului muncii, Albert Caraian, acesta a ajuns, la fel ca prietenul său, să nu mai dețină nicio proprietate pe numele propriu în ultima declarație de avere depusă pentru 2024. Această situație se explică prin faptul că bunurile pe care le deținea în 2020 au fost între timp transferate pe numele soției sale, Mihaela, în urma unui partaj. Cei doi au împreună și doi copii.

Cel puțin un proiect a fost identificat de FANATIK ca fiind inițiat și construit de părinții lui Alberto Caraian, imobil situat tot în Sectorul 1, acolo unde fiul a fost și este consilier local din partea PSD. Este vorba de imobilul ridicat pe strada Zeletin 14 printr-o autorizație de construcție din 2023 emisă în urma unei cereri din 2022. Pe un teren de 747 de metri, Florina-Germina Caraian, mama lui Alberto Caraian, și ruda de familie George Samuel Caraian au construit un bloc de cinci etaje format din apartamente de 2,3 și 4 camere.

Pe acest teren este edificată o clădire de locuințe construită în 2025, cu regim de înălțime subsol, parter, patru etaje și etaj retras, conform datelor cadastrale obținute de FANATIK. Imobilul are o suprafață construită la sol de aproximativ 224 mp și o suprafață desfășurată de peste 3.400 mp, cu 25 de apartamente, un spațiu comercial și 30 de locuri de parcare, dintre care 20 sunt la subsol. Proprietatea este împărțită în numeroase unități individuale (apartamente și spații), fiecare având cote indivize din teren. Drepturile de proprietate sunt distribuite între mai multe persoane fizice, însă principalele nume care apar frecvent sunt Samuel Caraian și Iordan George-Samuel, care dețin cote în majoritatea unităților locative. Aceștia sunt rude ale lui Alberto Caraian.

Proiectele imobiliare ridicate de Alberto Caraian

Până ca Alberto Caraian să devină „sărac” în declarația de avere, investițiile imobiliare erau ridicate pe numele său. Cel puțin un proiect a fost identificat ca fiind inițiat de părinții lui Caraian, toate proiectele fiind în Sectorul 1, acolo unde fiul a fost și este consilier local din partea PSD. Pe strada Zeletin nr. 19, familia lui Albert Caraian a început să construiască pe persoană fizică încă din 2006. Atunci, primăria condusă de Andrei Chiliman acorda părinților lui o autorizație de construcție la adresa strada Zeletin nr. 19. Autorizația era pe numele părinților lui Caraian și al familiei David și Julieta Iordan, rude ale familiei Caraian.

Ulterior, Albert Caraian a dezvoltat pe persoană fizică mai multe clădiri, toate în Sectorul 1. Pe strada Simeria nr. 9, consilierul local din Sectorul 1 ridică un mic bloc de 7 apartamente începând cu 2016. La numărul 16 a fost ridicat un imobil care a aparținut 100% lui Albert Caraian, pentru ca apoi să fie trecut pe numele celor care au cumpărat apartamentele din imobil.

Pe strada Amintirii nr. 27, Caraian mai ridică un bloc de apartamente, tot începând cu 2016. Inițial, proprietatea a aparținut integral lui Caraian Alberto-Iosif, ulterior fiind dezmembrată și transferată către mai mulți proprietari.

Albert Caraian se întoarce pe strada Zeletin, unde mai construiește două imobile, la numerele 9 și 16, ambele terenuri fiind deținute la acel moment de consilierul local și soția sa. La numărul 9, imobilul ridicat este pe un teren intravilan de 255 mp, pe care este edificată o clădire de locuințe colective construită în anul 2020, cu regim S+P+4E+etaj retras, ce cuprinde 6 apartamente și 9 locuri de parcare.

Familia Caraian este apropiată de familia care a construit blocul din calea avioanelor

Așa cum reiese din informațiile obținute de FANATIK, Alberto Caraian este un apropiat al familiei Roman, cei care au dezvoltat proiectul imobiliar din calea avioanelor care merg spre pista Aeroportului Băneasa.

Blocul construit pe strada Heliului, în apropierea Aeroportului Băneasa, a devenit unul dintre cele mai controversate cazuri imobiliare din București. Imobilul a fost ridicat fără autorizație încă din 2006, deși în zonă regimul de înălțime permite doar P+2, iar construcția a ajuns la aproximativ 8 etaje și circa 30 de apartamente după 2020. Deși există o decizie definitivă de demolare încă din 2013, aceasta nu a fost pusă în aplicare, iar lucrările au continuat până în 2022, când blocul era aproape finalizat. Imobilul se află la circa 1,2 km de aeroport, într-o zonă cu restricții aeronautice, fără aviz de la autoritățile competente.

Potrivit FANATIK, clădirea a fost chiar tranzacționată în 2026 pentru aproximativ 1,2 milioane de euro, . În prezent, blocul este locuit, deși nu este complet legalizat, iar autoritățile nu au reușit să impună demolarea sau intrarea în legalitate, cazul devenind un simbol al eșecului controlului urbanistic.