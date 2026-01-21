Sport

Di Maria a povestit totul. L-a invitat pe Cristiano Ronaldo la ziua lui și ce s-a întâmplat l-a lăsat mască

Angel Di Maria și Cristiano Ronaldo au fost colegi la Real Madrid timp de câțiva ani, iar acum sud-americanul a venit cu o dezvăluire suprinzătoare despre fostul său coechipier.
Mihai Alecu
21.01.2026 | 09:15
Invitat la ziua lui Di Maria, Ronaldo a luat o decizie surprinzătoare
Cunoscut pentru faptul că este un jucător ambițios, care pare de multe ori conflictual, Cristiano Ronaldo l-a surprins pe Angel Di Maria în momentul în care a acceptat să meargă la ziua lui de naștere.

Cum l-a surprins Cristiano Ronaldo pe colegul de la Real Madrid chiar de ziua lui

Jucătorul argentinian a povestit că și-a serbat ziua la el acasă și a dorit să-i invite pe Pepe și Marcelo, iar știind că relația lor este una foarte apropiată cu Ronaldo, s-a decis să-l cheme și pe acesta, fără însă a avea așteptări că lusitanul se va prezenta. Totuși, atacantul a venit la Di Maria acasă și chiar a stat la glume cu prietenii sud-americanului, lucru care l-a surprins total pe fostul fotbalist de la Real Madrid.

„La prima mea onomastică la Real Madrid am chemat niște prieteni. Din moment ce i-am invitat pe Marcelo și Pepe, care stăteau mult cu Ronaldo, l-am pus și pe el pe listă. I-am spus că poate veni la mine acasă dacă vrea, însă nu mă așteptam să o facă. A venit în cele din urmă, a stat de vorbă cu prietenii mei, chiar a mers cu ei la bere, chiar dacă el nu bea alcool, tot a stat acolo. Pe teren mereu a avut mentalitatea asta de a câștiga totul, dar în afara gazonului e o persoană total diferită, un caracter deosebit”, a spus Angel Di Maria la un podcast.

Di Maria s-a poziționat în lupta dintre Cristiano Ronaldo și Messi

Prins între ciocan și nicovală, Di Maria a fost întrebat pe cine preferă, pe Ronaldo sau pe Messi, asta după ce a jucat cu amândoi. Fostul star de la Real Madrid l-a ales pe conaționalul său, despre care a spus că are și trofeele de partea sa în duelul cu rivalul portughez.

„Unul a câștigat de 8 ori Balonul de Aur, celălalt de 5 ori, asta este o mare diferență. De asemenea, dacă ești campion mondial, e un lucru care face o mare diferență de asemenea. Cristiano este unul într-o generație, dar Messi a fost atins de o baghetă magică”, a declarat Di Maria.

Di Maria, considerat eroul Argentinei în victoriile cele mai importante

Argentina a cunoscut în ultimii ani multe succese pe plan internațional, unde a câștigat Copa America de două ori, cât și Cupa Mondială. Chiar dacă numele lui Leo Messi a fost scos cel mai mult în prim-plan, mulți au spus că, de fapt, un merit cel puțin la fel de important l-ar avea și Angel Di Maria.

Acesta din urmă a punctat în finala contra Braziliei, în 2021, la primul trofeu câștigat, Copa America, și a fost mereu constant în evoluții. De asemenea, el a deblocat și finala Cupei Mondiale din 2022, când a scos un penalty din care Messi a deschis scorul.

