Diagnostic devastator pentru Bruce Willis. Familia actorului a făcut anunțul trist

pentru vedeta recunoscută pentru rolul lui John McClane, interpretat în seria de filme Die Hard, în perioada 1988 – 2013. Familia actorului a făcut anunțul trist după mai multe investigații în acest sens.

Constatări medicale cumplite despre Bruce Willis. Soția sa, Emma, a povestit suferința prin care trece artistul de 67 de ani

Bruce Willis a fost primit o constatare medicală cumplită din partea doctorilor care în 2022 credeau că suferă de afazie, o boală neurodegenerativă care provoacă probleme ale vorbirii. Din păcate, situația este mai gravă cât se credea inițial.

Renumitul actor a fost diagnosticat recent cu demență fronto-temporală, cunoscută sub numele de DFT, pentru care nu există niciun fel de tratament. Cu toate acestea familia și mai ales soția sa, Emma Heming Willis, sunt împăcați că au aflat despre ce este vorba.

„Familia noastră vrea să înceapă prin a ne exprima cea mai profundă recunoștință pentru incredibila revărsare de dragoste, sprijin și povești minunate pe care le-am primit cu toții de când am împărtășit primul diagnosticul al lui Bruce.

În spiritul acestui lucru, am vrut să vă oferim o actualizare despre iubitul nostru soț, tată și prieten, deoarece acum avem o înțelegere mai profundă. De când am anunțat diagnosticul lui Bruce de afazie în primăvara anului 2022, starea lui a avansat.

Acum avem un diagnostic mai specific: demență fronto-temporală. Din păcate, provocările legate de comunicare sunt doar un simptom al bolii cu care se confruntă Bruce.

În timp ce acest lucru este dureros, este o ușurare să avem în sfârșit un diagnostic clar”, a anunțat soția lui Bruce Willis pe , care speră ca în viitorul apropiat să se găsească un remediu pentru această afecțiune.

Cine este actorul Bruce Willis

Bruce Willis este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, cu o carieră care se întinde pe durata a 4 decenii. Actorul s-a născut în Germania, în Idar-Oberstein, pe 19 martie 1955. Tatăl său, David, a fost un soldat american.

La doi ani de la venirea sa pe lume familia s-a mutat în New Jersey. A debutat ca în prima parte a anilor 1980, când a primit mai multe roluri secundare, una dintre peliculele acestea fiind The Verdict, regizată de Sidney Lumet.

Ulterior, actorul a primit rol principal în serialul Moonlighting, produs de postul ABC şi în care a jucat alături de Cybill Shepherd. Cel mai memorabil moment rămâne interpretarea poliţistului John McLane în filmul de acţiune Die Hard din 1988.

Celebrul artist a fost nominalizat de cinci ori la Globul de Aur, câştigând un premiu pentru rolul din serialul Moonlighting. De asemenea, Bruce Willis mai are două trofee Emmy și are o stea pe Hollywood Walk of Fame încă din anul 2006.

Paradise City este ultimul film în care a apărut înainte ca familia să anunțe că se retrage definitiv din actorie. În plan personal, are cinci copii: trei cu prima soție, actrița Demi Moore (1987-2000) și doi cu actuala parteneră de viață, Emma Heming Willis.