Diagnosticată cu probleme la inimă în sarcină, Celia se luptă și în afaceri: ”Sincer, a fost un an foarte greu”

Celia, artista care a devenit celebră odată cu apariția alături de Costi Ioniță, a lăsat Australia pentru a se muta în România. Cântăreața și partenerul ei au împreună doi copii, pe Angelo și pe micuța Sara, fiica lor fiind născută a venit pe lume în luna februarie a acestui an. Alături de soțul ei, în județul Timiș, au pus bazele unei afaceri în agricultură.

După problemele de sănătate, Celia are momente dificile și în afaceri

Celebra interpretă de muzică pop s-a mutat în România alături de soțul și de fiul lor pentru a reveni la prima ei dragoste, muzica. Celia e cunoscută în toată România pentru piese precum: ”Șoapte”, ”Trag aer în piept”, ”Povestea mea” sau ”Suflet de hârtie”.

Din 2017, de când s-au întors din Țara Cangurilor, au pus bazele unor afaceri în agricultură. În premieră pentru FANATIK, Celia ne-a dezvăluit despre cum merg lucrurile pe plan financiar din noul business. Până anul acesta lucrurile au mers ca ”unse”, însă, în toamna aceasta, cântăreața a trecut prin momente dificile. Pentru ca lucrurile să rămână pe linia de plutire a fost nevoie de susținere extra din partea lor, astfel încât au venit și cu bani de acasă.

De asemenea, . În trimestrul al treilea de sarcină, vedeta a postat pe contul ei de instagram detalii despre problemele ei de sănătate.

”Am fost descoperită cu extrasistole ventriculare, am ajuns la 9.000 de extrasistole ventriculare în trimestrul trei. Ceva probleme la inimă am și mă bucur că am descoperit o clinică bună care să mă ajute. Vă recomand să nu neglijați problemele de sănătate de la inimă și să țineți totul sub control”, povestea Celia.

Celia, dezvăluiri exclusive despre problemele la inimă

– Știu că ai avut probleme cu inima în timpul sarcinii. Cum ești acum?

Încă iau tratament pentru problemele la inimă, dar cu Dumnezeu înainte. O să fie bine. O să trebuiască să am mai multă grijă, să mă țin de tratament și probabil, vedem în timp ce mai este de făcut.

– Ți-au recomandat și operație?

Nu este o operație în sine, este o intervenție, dar mai așteptăm să vedem cum decurg lucrurile. Există un tip de intervenție care se poate face pentru a ajuta la rezolvarea problemei, dar momentan așteptăm să vedem dacă nu reușim fără.

– Vei face intervenția aici, în România, sau trebuie să o realizezi în afara țării?

Se poate face și în România.

Celia, Sărbători de Iarnă în Australia pentru ca fiica ei să-și cunoască bunica paternă

– Mă gândeam că poate vrei să o faci în Australia unde voi ați și locuit foarte mulți ani.

Aș fi mai liniștită să îmi fac intervenția, dacă ar fi, și tot ce ține de partea asta… eu am încredere în medicii noștri. Și când e vorba de inimă este foarte important.

– În Australia veți merge în curând?

Posibil să plecăm într-o lună și ceva. Să mergem într-o vacanță acolo.

– Veți face sărbătorile acolo?

Da! Acolo este mama-soacră. Ea nu a apucat să-și vadă încă nepoțica. O să fie o bucurie foarte mare când vom merge. Și pentru soț, și pentru noi.

Afacerile Celiei și ale soțului ei, afectate anul acesta

– Cu afacerea din România cu sunteți?

Agricultura, anul acesta… Noi asta facem agricultură. A fost un segment care a fost destul de afectat. Așa că nu putem să ne mândrim cu prea multe câștiguri anul acesta, dar mergem înainte. Așa cum se știe agricultura este o loterie și sperăm ca anii care vor veni vor fi mai buni.

– Ați ieșit pe minus având în vedere investițiile făcute anul acesta?

Sincer, a fost un an foarte greu pe partea asta. Cred că majoritatea fermierilor pot spune că au trecut prin asta. Nu vreau să vorbesc eu prea mult despre lucrurile acestea. Este segmentul de care răspunde soțul meu și lui nu-i prea place să dăm detalii. Este clar că a fost un an greu și că nu a fost ușor. Cel puțin în județul Timiș a fost o secetă cumplită și asta a afectat afacerea foarte mult. Mai ales că noi am avut culturi de toamnă. Culturile erau puse în primăvară și care trebuiau recoltate în toamnă. Cred că a fost cel mai afectat segment.

– Pentru unii dintre voi a însemnat să veniți cu bani de acasă.

Exact, exact! Așa este. Dar noi am avut un câștig foarte mare anul acesta, după fiul nostru (se referă la fiica lor, Sara, n. red.). Așa că, mai sunt și câștiguri, sunt și pierderi. Mergem înainte, cu capul sus. Cu Dumnezeu înainte! Asta este important!