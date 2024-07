Diagnosticul care a distrus-o pe Lidia Buble. Medicii i-au dat vestea oribilă: „Mi s-au tăiat picioarele de la jumătate”

Diagnosticul primit de Lidia Buble după ce medicii au analizat o mică bucată din pielea artistei. Vestea a șocat-o până la lacrimi.

Diagnosticul care a distrus-o pe Lidia Buble. Medicii i-au dat vestea oribilă

Lidia Buble se confruntă cu noi probleme de sănătate. A primit un diagnostic la care nu se aștepta. Cântăreața a împărtășit vestea pe rețelele de socializare, cu intenția de a-i ajuta pe cei care se confruntă cu aceeași situație.

Recent, Lidia Buble a vorbit pe Instagram despre problemele de sănătate cu care se luptă de mai bine de doi ani. Artista a observat câteva pete roșii pe piele care se înmulțeau. La început, ea a tratat situația cu nepăsare. Dar, când a observat când petele nu dispăreau, a consultat un dermatolog.

Artista a început să-și povestească experiența pe Instagram, cu ideea de a-i ajuta pe cei care se confruntă

„Urmează să vă mărturisesc ceva ce s-a întâmplat în viața mea, fac acest lucru doar la sfatul tatălui meu, pentru că eu nu aș fi vrut să povestesc despre lucrurile ăstea niciodată.(…) În urmă cu aproximativ 2 ani de zile, pe pielea mea au început să apară niște pete foarte ciudate, arătau ca niște eczeme, roșii, de cele mai multe ori mă mâncau, se extindeau din ce în ce mai mult.

În primă fază n-am prea băgat de seamă, m-am gândit că e o alergie, am ignorat total situația, după care am văzut că a început să se înrăutățească. Au început să-mi apară pe față, pe tot corpul, am spus că e cazul să merg la un dermatolog, pentru că nu mi se părea că este normal ce se întâmplă cu pielea mea. Am mers la primul dermatolog, mi-a prescris 2-3 creme să mă dau o perioadă cu ele, mi-a dat și niște pastiluțe pentru alergii, m-am tot dat cu ele, nu se întâmpla nimic”, a declarat cântăreața în mediul online, potrivit

Lidia Buble a primit diagnosticul neașteptat. Vedeta suferă de psoriazis

După mai multe investigații și analize, medicii i-au transmis diagnosticul care a compleșit-o. Când a aflat, artista spune că i-a fugit pământul de sub picioare. Se pare că vedeta suferă de psoriazis.

Mi-au tăiat o bucată mică din piele, cam 4 milimetri și au trimis-o la un laborator în Viena. Au trecut 2 luni, nimeni, nimic.(…) Îmi scrie doctorul: „Te rog frumos să te prezinți la cabinet”, mi-a zis: ”N-am deloc vești bune pentru tine”. În acel moment mi s-au tăiat picioarele de la jumătate, nici nu voiam să aud ce are să-mi zică. Mi-a zis: „N-am vești bune, rezultatul arată că ai pzoriazis”. Aveam nodul în gât și mi-au sărit lacrimile din ochi, iar mă emoționez pentru că îmi aduc aminte că n-am primit deloc bine vestea asta”, a spus cântăreața, potrivit sursei.

Medicii cred că boala s-a declanșat pe bază de stres, prin care a trecut. Când a auzit că are psoriazis, Lidia Buble nu vrut să accepte acest verdict. Ea a căutat răspunsul în mai multe locuri, dar toți specialiștii îi spuneau același lucru.

În final, ea a găsit videcarea prin Dumnezeu. După ce tatăl ei i-a făcut ungerea cu undelemn și s-a rugat pentru ea, petele roșii au început să-i dispară. Vindecarea nu a fost imediată, ci de-a lungul următoarelor zile, a concluzionat artista pe Instagram.