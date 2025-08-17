Diagnosticul crunt pe care l-a primit o femeie de 56 de ani. Medicii nu au mai văzut niciodată așa ceva. „Operația mi-ar fi fatală”

Povestea femeii care este obligată să trăiască zi de zi cu povara unui diagnostic crunt. Medicii nu au mai văzut niciodată un asemenea caz și s-au declarat șocați. Deși ar putea fi operată, orice intervenție chirurgicală înseamnă un final tragic pentru femeia de 56 de ani.

Diagnosticul crunt care a condamnat-o pe o femeie la o viață de coșmar

O femeie de 56 de ani trăiește un adevărat coșmar în fiecare zi. Viața sa nu a mai fost deloc una obișnuită din momentul în care a aflat că are . Fiecare zi este un chin pentru femeia de 56 de ani, care declară că vrea să aibă o viață obișnuită.

Coșmarul a început pentru Samantha Jackson în 2008. Atunci, o serie de dureri abdominale severe au răpus-o pe femeie, aceasta fiind incapabilă să mai împingă un simplu cărucior de cumpărături. Potrivit Samanthei, la început hernia era mai mică, însă a crescut considerabil de-a lungul timpului.

Medicii nu au vrut să o opereze pe femeia de 56 de ani

În 2011, Samantha Jackson a fost programată pentru operație. În momentul în care a ajuns la spital, medicii au anulat intervenția, spunând că femeia este supraponderală și că tensiunea ei arterială este mult prea mare.

Samantha s-a văzut nevoită să se întoarcă acasă, la recomandările cadrelor medicale. Femeia a urmat un tratament special pentru scăderea tensiunii, însă întreaga situație a început să o afecteze psihic. Nu mai avea deloc energie și aproape că voia să renunțe la a se reprograma pentru operație.

„Am încetat să mai ies din casă și am devenit practic imobilizată la domiciliu. Apoi, mi-au trimis îngrijitori acasă, dar tot nu s-a întâmplat nimic.”, a spus femeia, potrivit .

Samantha Jackson a reușit să se reprogrameze la medic abia peste 10 ani

Samantha Jones s-a confruntat și cu problemele de sănătate mintală, iar asta a făcut-o să își piardă orice speranță. Abia în 2021, adică 10 ani mai târziu, femeia a reușit să obțină o altă programare la chirurg. Din nefericire, chinul ei nu s-a încheiat aici.

În momentul în care medicul la care s-a programat a văzut-o, a trimis-o la un alt chirurg. Motivul? Hernia Samanthei a crescut considerabil și

„Am avut o altă programare pentru operație, dar chirurgul mi-a spus că nu poate interveni asupra unei hernii de asemenea dimensiuni. Așa că m-a trimis la un alt chirurg. L-am văzut și mi-a spus că este prea târziu. Mi-a spus că operația mi-ar fi fatală. Intervenția m-ar ucide, pentru că hernia mi-a împins organele în jos.”

Toți chirurgii la care au mers au fost șocați de dimensiunea herniei. Niciunul dintre ei nu a mai văzut un asemenea caz și, drept dovadă, s-au văzut nevoiți să refuze să o opereze pe femeia de 56 de ani. În prezent, aceasta trăiește cu povara grea și este captivă în propria casă.

Femeia este de părere că ar fi avut altă viață dacă era operată la timp

Samantha Jackson consideră ca viața ei ar fi fost complet alta dacă medicii ar fi operat-o în 2011. Pe vremea acea, femeia avea 39 de ani, intervenția ar fi fost mai simplă, iar recuperarea mai ușoară.

Hernia o ține departe pe Samantha de orice activitate. Femeia își dorește foarte mult să muncească, însă îi este imposibil, astfel că este nevoită să trăiască din ajutorul de dizabilitate. Samantha nu poate merge la restaurant, nu se poate îmbrăca și nici nu a putut merge în Spania la mama sa înainte ca aceasta să moară

„Sunt disperată să muncesc. Am învățat singură cum să construiesc un site și să îmi fac o firmă, dar pur și simplu nu pot face nimic. Mi-e greu și să mă îmbrac.

Nu pot merge la restaurant, pentru că hernia e prea mare ca să pot sta la masă. În prezent, e mai mult incomodă decât dureroasă. Durerea adevărată e că nu știu ce să fac cu viața mea.”, a mai spus Samantha.